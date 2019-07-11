Энергетика
Цена на нефть марки Brent поднялась до $67,22 за баррельМосковский Комсомолец 11 июля в 01:32
Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent стали дороже на 0,31%, достигнув $67,22 за баррель.
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Авто
Опубликованы цены обновлённого Honda Civic Type R
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Гороскоп на 13 июля: Деве обещана удачная поездка, а Стрельцу - эмоциональный подъём
Козерогу расположение планет обещает день, насыщенный яркими позитивными эмоциями.
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Политика
На дом Габунии повесили позорную табличку
В Грузии на дом скандально известного журналиста Георгия Габунии, который в эфире "Рустави 2" позволил себе оскорбления в адрес президента России, повесили позорную табличку.
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Здоровье
Число заболевших мышиной лихорадкой в Саратове приблизилось к 900
В Саратовской области с начала весенне-летнего периода 848 человек заболели мышиной лихорадкой. В больницах остаются 162 инфицированных.
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Религия
Православные отмечают день апостолов Петра и Павла
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Политика
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Как сообщил в твиттере американский журналист Хантер Уокер, во время саммита в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что актер Арнольд Шварценеггер мертв.
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На Украине отметили достойную реакцию Путина на «игру» Зеленского
Политолог Михаил Погребинский рассказал, как глава РФ Владимир Путин во время телефонных переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским сумел свести на нет его «игру», пишет ФБА «Экономика сегодня».
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Авто
Вертолет «Ансат» в стиле Aurus покажут на МАКС-2019
Летательный аппарат с новым VIP-салоном представят на авиасалоне МАКС-2019.
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Общество
«Эффект Меган Маркл» принес королевской семье миллионы фунтов
Герцогиня Сассекская Меган Маркл принесла королевской семье миллионы фунтов стерлингов, сообщает портал Express.
Обновлено вчера в 21:58
Происшествия
В результате ДТП на Кутузовском проспекте в Москве погиб один человек
Обновлено вчера в 19:01
Спорт
Сборная России вышла в полуфинал Лиги наций
Сборная России в ранге действующего победителя турнира проводила первый матч финальной части Лиги наций.
Обновлено вчера в 00:04
Теннис
Федерер обыграл Надаля и вышел в финал Уимблдона
Швейцарский теннисист Роджер Федерер одержал победу над испанцем Рафаэлем Надалем в полуфинале третьего в сезоне турнира серии Большого шлема — Уимблдона.
Обновлено вчера в 14:44
Политика
Телемост с Украиной растрогал Симоньян до слез
Главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала, как прошел телемост России и Украины на российском телеканале.
Обновлено вчера в 10:08
Транспорт
Южный участок Сокольнической линии метро закрывается на неделю
Участок "красной ветки" московского метро закрывается на целую неделю.
Обновлено вчера в 23:32
Политика
Турецкий кондитер испечет пирог для Путина в честь доставки С-400
Известный турецкий кондитер Хасан Аджар решил испечь пирог для президента России Владимира Путина в честь поставок в страну российских зенитно-ракетных систем С-400.
Обновлено вчера в 21:30
Происшествия
В Якутии застрелен сотрудник Росгвардии
Житель Якутии открыл стрельбу по приехавшим на вызов правоохранителям, погиб сотрудник Росгвардии.
Обновлено вчера в 13:40
Спорт
Боброва — о скандальном номере Туктамышевой: На нас смотрят дети
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Екатерина Боброва, недавно объявившая о завершении карьеры, поделилась мнением про поводу скандального показательного номера Елизаветы Туктамышевой.
Обновлено вчера в 08:57
Транспорт
ГИБДД лишили приоритета в знаках
Ранее Госавтоинспекция и суды оштрафовали московский Центр организации дорожного движения (ЦОДД) на 500 тыс. руб. за самовольную установку таких знаков на одной из улиц, сочтя их угрожающими безопасности движения.
Обновлено вчера в 18:18
Происшествия
Правоохранители рассказали о новом методе обмана в интернете
Правоохранители рассказали о новом методе обмана людей в интернете, который сейчас активно расходятся среди мошенников.
Обновлено вчера в 23:55
Происшествия
В Туве шестеро детей утонули при падении автомобиля в реку
В Туве автомобиль УАЗ опрокинулся в реку, в результате чего погибли десять человек.
Обновлено вчера в 03:28
Происшествия
В отдаленном поселке в Туве паводок подтопил 80 домов
"Аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Республике Тыва выехала в село Хондергей Дзун-Хемчикского района, где оказались подтопленными 80 придомовых территорий", - сказали в ведомстве, добавив, что составе группировки 37 человек, четыре единицы техники и три плавсредства.
Обновлено вчера в 17:23
Культура
Мединский вручил российский паспорт американскому переводчику Пушкина
В пятницу американский поэт, драматург и переводчик произведений Александра Пушкина Генри Лоуэнфельд получил российский паспорт.
Обновлено вчера в 07:46
Политика
Грузинские виноделы потребовали извинений от гендиректора «Рустави 2»
Виноделы Кахетии провели митинг с требованием, чтобы гендиректор телекомпании "Рустави 2" Ники Гварамия извинился за нецензурные заявления о вине.
Обновлено вчера в 12:17
Политика
Актер Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России
Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе выступает в России на тайных корпоративах.
Обновлено вчера в 14:45
Авто
Chevrolet Camaro получил 1000-сильный мотор
Известное тюнинг-ателье Specialty Vehicle Engineering (ранее SLP) получил в свои руки обновленный Chevrolet Camaro 2020 модельного года и создало Yenko/SC Camaro.
Обновлено вчера в 02:00
Шоу-бизнес
Леди Гага переехала к актеру Брэдли Куперу
Ранее Леди Гагу заподозрили в беременности. Как утверждали западные СМИ, отцом ребенка является актер Купер.
Обновлено вчера в 11:51
Армия и оружие
Боевики атаковали российскую базу в Сирии
Боевики ночью попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии с помощью беспилотников, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.
Обновлено вчера в 15:02
Общество
ФСБ изымает документы в новгородском министерстве лесного хозяйства
Сотрудники ФСБ России по Новгородской области изымают документы в региональном министерстве природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии, об этом сообщает пресс-служба Рослесхоза в пятницу.
Обновлено вчера в 08:50
Происшествия
В КЧР спасатели обнаружили перевернувшихся на катамаране туристов
Сотрудники МЧС в ходе спасательной операции обнаружили туристов, перевернувшихся на катамаране во время сплава по реке Аксаут в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии.
Обновлено вчера в 13:38