Энергетика
Мировые цены на нефть показали ростНьюс-НН вчера в 09:53
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 02:40, Вашингтон
Политика
Кремль жестко отреагировал на оскорбление Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал оскорбления в адрес Владимира Путина на грузинском телевидении «большим позором для грузин».
Обновлено вчера в 06:47
Общество
В Японии гроздь винограда продали за 11 тысяч долларов
Необычный сорт был выведен в префектуре Исикава. В этом году на аукционах планируют продать 26 тысяч гроздей такого винограда.
Обновлено в 00:44
Происшествия
В «Зарядье» мужчина прыгнул с Парящего моста на автомобиль
Обновлено вчера в 13:59
Происшествия
Врачи рассказали о состоянии жестоко избитой девочки из Ингушетии
Обновлено 07 июля в 03:43
Происшествия
Муж сотрудницы банка из Башкирии проиграл украденные 20 млн рублей
Обновлено вчера в 20:41
Футбол
Мунтяну: с Я. Хаджи «Спартак» сможет бороться за чемпионство
Румынский тренер Доринел Мунтяну, известный в России по работе с саранской «Мордовией» и краснодарской «Кубанью», поделился мнением о возможном переходе полузащитника «Вииторула» Яниса Хаджи в московский «Спартак».
Обновлено вчера в 20:54
Происшествия
20-летняя российская гандболистка погибла в Польше
Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше.
Обновлено вчера в 07:58
Авто
Появились первые изображения рестайлингового Lada Largus
В сети появились первые изображения обновлённого Lada Largus от российского АвтоВАЗа. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 04:57
Общество
Роструд рассказал, в каких случаях работнику могут отказать в отпуске
Работодатель имеет право перенести отпуск своего сотрудника на следующий рабочий год, если предоставление отпуска в текущем году неблагоприятно скажется на ходе работы предприятия.
Обновлено в 01:41
Футбол
Экс-игрок сборной Парагвая поддержал обвинения Месси
Экс-голкипер сборной Парагвая Хосе Луис Чилаверт выразил поддержку в сторону нападающего национальной команды Аргентины и каталонской "Барселоны" Лионеля Месси, сообщает FOX Sports.
Обновлено в 02:11
Авто
Новый Volkswagen Golf получит версию GTI
Дебютирующий через несколько месяцев после стандартного исполнения хэтчбека в середине 2020 года, Mk8 GTI обещает повышение производительности и, в соответствии с остальной частью линейки Golf, снижение веса.
Обновлено вчера в 23:01
Наука
Замороженный во льду полторы тысячи лет организм вернулся к жизни
Учёным не в первый раз удаётся заставить клетки мха снова начать делиться.
Обновлено вчера в 14:58
Финансы
Эксперты предупредили о возможном дефолте США в сентябре
США могут столкнуться с дефолтом уже в начале сентября из-за слишком низких налоговых поступлений, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на доклад Центра двухпартийной политики (BPC).
Обновлено вчера в 22:53
Экономика
С 1 августа работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии
Новый порядок расчета пенсии не коснется только молодых пенсионеров, которые оформили пенсию начиная с 1 января 2019 года.
Обновлено в 01:03
Футбол
Неймар сообщил Леонардо о желании покинуть ПСЖ
Нападающий ПСЖ Неймар сообщил спортивному директору Леонардо о своем желании покинуть клуб этим летом, сообщает UOL.
Обновлено вчера в 17:21
Экономика
Названы самые богатые чиновники России
Депутат заксобрания Владимирской области Павел Антов, который является основателем группы компаний «Владимирский стандарт», возглавил рейтинг 100 богатейших госслужащих и депутатов по версии журнала Forbes.
Обновлено в 02:35
Интернет
Instagram ввел новые функции для защиты пользователей от оскорблений
Социальная сеть Instagram вводит новые функции, направленные на борьбу с оскорблениями в интернете, сообщается на сайте компании.
Обновлено вчера в 22:22
Космос
Японский зонд в четверг совершит вторую посадку на астероид
Обновлено вчера в 07:06
Происшествия
66% россиян сочли обычной практикой подбрасывание полицией наркотиков
Подбрасывание полицейскими наркотиков и фальсификация дел против неугодных — обычная практика в сегодняшней России, считают 66% опрошенных.
Обновлено в 00:00
Наука
В Армении собираются восстановить уникальный радиооптический телескоп
В Армении собираются восстановить единственный в мире радиооптический телескоп, способный обозревать небо сразу в двух диапазонах.
Обновлено 07 июля в 03:34
Политика
В КНДР выпустили марки в честь встречи Путина и Ким Чен Ына
Обновлено в 00:39
Общество
Сбербанк назвал страны с опасными для клиентов банкоматами
Сбербанк перечислил страны, при посещении которых россиянам следует проявлять осторожность при использовании банкоматов из-за риска скимминга.
Обновлено в 02:19
Общество
В Екатеринбурге перенесли остановку «Оперный театр»
В Екатеринбурге перенесли автобусную остановку "Оперный театр". Место посадки и высадки пассажиров сдвинули на 100 метров.
Обновлено вчера в 23:36
Кино
Следующим злодеем в «Человеке-пауке» может стать Крэйвен
Хотя постановщик не принимает решения в одиночку, он всё же высказался по поводу того, кого бы хотел видеть в роли злодея в следующей части.
Обновлено вчера в 11:00
Общество
Названы самые опасные для здоровья сферы деятельности в России
Ранее в Роструде назвали самые смертельно опасные сферы деятельности в России.
Обновлено вчера в 23:04
Политика
Далай-лама рассказал о своём отношении к Трампу
Духовный лидер последователей тибетского буддизма Далай-лама XIV в ходе международной конференции в своей резиденции в Индии рассказал, как относится к президенту США Дональду Трампу.
Обновлено в 01:47
Армия и оружие
Ордер на задержание 176 военных выдали в Турции
Прокуратура Стамбула выдала ордер на задержание 176 военных.
Обновлено в 02:12
Политика
2020 год в России объявлен Годом памяти и славы
Interfax-Russia.ru - Год памяти и славы пройдет в 2020 году в России в целях сохранения исторической памяти и в честь 75-летия Победы в Великой отечественной войне.
Обновлено вчера в 10:40
Политика
Три области объединились для создания научного центра мирового уровня
На полях ИННОПРОМа подписано трёхстороннее соглашение о создании межрегионального научно-образовательного центра.
Обновлено в 01:40
Общество
Роскачество выявило следы антибиотиков в бургерах
Роскачество провело спецпроект по исследованию бургеров и обнаружило в них следы антибиотиков, однако их количество было незначительным и не превышало установленные техрегламентом нормы.
Обновлено в 01:12