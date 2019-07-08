Энергетика

Мировые цены на нефть показали ростНьюс-НН вчера в 09:53

Мировые цены на нефть в ходе недавних торгов свидетельствуют о росте.
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Цена нефти Brent опустилась ниже $64 за баррель

Коммерсантъ01:59

Цена нефти Brent поднялась выше $65

ТАССвчера в 11:31

Нефть дешевеет на опасениях по поводу снижения спроса

News.ru02:29

Цена на нефть марки Brent упала до $63,91 за баррель

Московский Комсомолец01:26

Цены на нефть снижаются

RT на русском01:05

Нефть незначительно дорожает на фоне напряженности на Ближнем Востоке

РИА Новостивчера в 12:59

Brent подешевела до $63,96 за баррель

Интерфакс01:41
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Политика

Кремль жестко отреагировал на оскорбление Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал оскорбления в адрес Владимира Путина на грузинском телевидении «большим позором для грузин».
Обновлено вчера в 06:47
Общество

В Японии гроздь винограда продали за 11 тысяч долларов

Необычный сорт был выведен в префектуре Исикава. В этом году на аукционах планируют продать 26 тысяч гроздей такого винограда.
Обновлено в 00:44
Происшествия

В «Зарядье» мужчина прыгнул с Парящего моста на автомобиль

Обновлено вчера в 13:59
Происшествия

Врачи рассказали о состоянии жестоко избитой девочки из Ингушетии

Обновлено 07 июля в 03:43
Происшествия

Муж сотрудницы банка из Башкирии проиграл украденные 20 млн рублей

Обновлено вчера в 20:41
Футбол

Мунтяну: с Я. Хаджи «Спартак» сможет бороться за чемпионство

Румынский тренер Доринел Мунтяну, известный в России по работе с саранской «Мордовией» и краснодарской «Кубанью», поделился мнением о возможном переходе полузащитника «Вииторула» Яниса Хаджи в московский «Спартак».
Обновлено вчера в 20:54
Происшествия

20-летняя российская гандболистка погибла в Польше

Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше.
Обновлено вчера в 07:58
Авто

Появились первые изображения рестайлингового Lada Largus

В сети появились первые изображения обновлённого Lada Largus от российского АвтоВАЗа. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 04:57
Общество

Роструд рассказал, в каких случаях работнику могут отказать в отпуске

Работодатель имеет право перенести отпуск своего сотрудника на следующий рабочий год, если предоставление отпуска в текущем году неблагоприятно скажется на ходе работы предприятия.
Обновлено в 01:41
Футбол

Экс-игрок сборной Парагвая поддержал обвинения Месси

Экс-голкипер сборной Парагвая Хосе Луис Чилаверт выразил поддержку в сторону нападающего национальной команды Аргентины и каталонской "Барселоны" Лионеля Месси, сообщает FOX Sports.
Обновлено в 02:11
Авто

Новый Volkswagen Golf получит версию GTI

Дебютирующий через несколько месяцев после стандартного исполнения хэтчбека в середине 2020 года, Mk8 GTI обещает повышение производительности и, в соответствии с остальной частью линейки Golf, снижение веса.
Обновлено вчера в 23:01
Наука

Замороженный во льду полторы тысячи лет организм вернулся к жизни

Учёным не в первый раз удаётся заставить клетки мха снова начать делиться.
Обновлено вчера в 14:58
Финансы

Эксперты предупредили о возможном дефолте США в сентябре

США могут столкнуться с дефолтом уже в начале сентября из-за слишком низких налоговых поступлений, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на доклад Центра двухпартийной политики (BPC).
Обновлено вчера в 22:53
Экономика

С 1 августа работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии

Новый порядок расчета пенсии не коснется только молодых пенсионеров, которые оформили пенсию начиная с 1 января 2019 года.
Обновлено в 01:03
Футбол

Неймар сообщил Леонардо о желании покинуть ПСЖ

Нападающий ПСЖ Неймар сообщил спортивному директору Леонардо о своем желании покинуть клуб этим летом, сообщает UOL.
Обновлено вчера в 17:21
Экономика

Названы самые богатые чиновники России

Депутат заксобрания Владимирской области Павел Антов, который является основателем группы компаний «Владимирский стандарт», возглавил рейтинг 100 богатейших госслужащих и депутатов по версии журнала Forbes.
Обновлено в 02:35
Интернет

Instagram ввел новые функции для защиты пользователей от оскорблений

Социальная сеть Instagram вводит новые функции, направленные на борьбу с оскорблениями в интернете, сообщается на сайте компании.
Обновлено вчера в 22:22
Космос

Японский зонд в четверг совершит вторую посадку на астероид

Обновлено вчера в 07:06
Происшествия

66% россиян сочли обычной практикой подбрасывание полицией наркотиков

Подбрасывание полицейскими наркотиков и фальсификация дел против неугодных — обычная практика в сегодняшней России, считают 66% опрошенных.
Обновлено в 00:00
Наука

В Армении собираются восстановить уникальный радиооптический телескоп

В Армении собираются восстановить единственный в мире радиооптический телескоп, способный обозревать небо сразу в двух диапазонах.
Обновлено 07 июля в 03:34
Политика

В КНДР выпустили марки в честь встречи Путина и Ким Чен Ына

Обновлено в 00:39
Общество

Сбербанк назвал страны с опасными для клиентов банкоматами

Сбербанк перечислил страны, при посещении которых россиянам следует проявлять осторожность при использовании банкоматов из-за риска скимминга.
Обновлено в 02:19
Общество

В Екатеринбурге перенесли остановку «Оперный театр»

В Екатеринбурге перенесли автобусную остановку "Оперный театр". Место посадки и высадки пассажиров сдвинули на 100 метров.
Обновлено вчера в 23:36
Кино

Следующим злодеем в «Человеке-пауке» может стать Крэйвен

Хотя постановщик не принимает решения в одиночку, он всё же высказался по поводу того, кого бы хотел видеть в роли злодея в следующей части.
Обновлено вчера в 11:00
Общество

Названы самые опасные для здоровья сферы деятельности в России

Ранее в Роструде назвали самые смертельно опасные сферы деятельности в России.
Обновлено вчера в 23:04
Политика

Далай-лама рассказал о своём отношении к Трампу

Духовный лидер последователей тибетского буддизма Далай-лама XIV в ходе международной конференции в своей резиденции в Индии рассказал, как относится к президенту США Дональду Трампу.
Обновлено в 01:47
Армия и оружие

Ордер на задержание 176 военных выдали в Турции

Прокуратура Стамбула выдала ордер на задержание 176 военных.
Обновлено в 02:12
Политика

2020 год в России объявлен Годом памяти и славы

Interfax-Russia.ru - Год памяти и славы пройдет в 2020 году в России в целях сохранения исторической памяти и в честь 75-летия Победы в Великой отечественной войне.
Обновлено вчера в 10:40
Политика

Три области объединились для создания научного центра мирового уровня

На полях ИННОПРОМа подписано трёхстороннее соглашение о создании межрегионального научно-образовательного центра.
Обновлено в 01:40
Общество

Роскачество выявило следы антибиотиков в бургерах

Роскачество провело спецпроект по исследованию бургеров и обнаружило в них следы антибиотиков, однако их количество было незначительным и не превышало установленные техрегламентом нормы.
Обновлено в 01:12
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