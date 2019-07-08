Энергетика
Мировые цены на нефть показали ростНьюс-НН 09:53
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 11:21, Вашингтон
Авто
Kia Cerato GT-Line появится в России до конца 2019 года
Обновлено в 08:58
Политика
Экс-президента Киргизии Атамбаева вызвали на допрос
Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева вызвали на допрос в Главное следственное управление Министерства внутренних дел страны.
Обновлено в 10:28
Общество
В РПЦ заявили об интеллектуальном превосходстве мужчин над женщинами
Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий (Смирнов) заявил, что большинство мужчин превосходят женщин умом.
Обновлено в 09:15
Наука
Учеными названы самые психически здоровые люди на Земле
Ученые из Гонконга доказали, что никогда не употреблявшие алкогольные напитки люди являются самыми психически здоровыми.
Обновлено в 10:44
Политика
В Госдуме призвали экстрадировать в Россию ведущего «Рустави 2»
Члены Совета Госдумы считают, что оскорбившего российского президента Владимира Путина ведущего «Рустави 2» Георгия Габунию нужно экстрадировать в Россию и судить.
Обновлено в 10:21
Культура
Ведущим шоу «Форт Боярд» стал Шнуров
Обновлено в 09:43
Политика
В Тбилиси заявили, что «Габуния не грузин, и даже не мужчина»
В грузинских соцсетях всю ночь бушевал шквал гневных комментариев в адрес Габунии и «Рустави 2». На вопрос корреспондента ФАН, зачем они столь поздней ночью приехали на окраину города, люди отвечали: «Просто не было сил терпеть подобное!».
Обновлено в 01:41
Политика
Зеленский назвал телемост с Россией провокацией и дешевым пиар-ходом
Президент Украины Владимир Зеленский назвал намерение телеканалов NewsOne и «Россия 1» провести телемост «Надо поговорить» провокацией и дешевым предвыборным пиар-ходом.
Обновлено в 06:04
Общество
В Башкирии 16 выпускников остались без аттестатов из-за ЕГЭ
Врио главы Башкирии Радий Хабиров пояснил, что всего 16 выпускников были дисквалифицированы и остались без аттестатов.
Обновлено в 04:28
Кино
Скончался режиссер Владимир Златоустовский
Обновлено в 10:54
Происшествия
Гандболистка сборной России погибла в Польше
Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше в возрасте 20 лет, сообщается на официальном сайте Федерации гандбола России (ФГР).
Обновлено в 07:37
Общество
Название станции на русском языке убрали в тбилисском метро
Название станции "Делиси" на русском языке убрали со стены в метров Тбилиси, сообщил грузинский Первый канал со ссылкой на Тбилисскую транспортную компанию.
Обновлено в 06:36
Теннис
Серена Уильямс стала четвертьфиналисткой Уимблдона
Обновлено в 09:16
Путешествия
Ростуризм: Все организованные российские туристы вернулись из Грузии
"По уточненным данным, полученных от туроператоров, на 8 июля 2019 года все организованные туристы, которые должны были вернуться в срок до 8 июля, вернулись на территорию России", - говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 10:30
Общество
Рэпер L’One подал в суд на Тимати и Black Star
Рэпер Леван Горозия, более известный как L'One, обратился в суд с иском на музыкальный лейбл Black Star и его совладельца Тимати, пишет РБК.
Обновлено в 09:17
Происшествия
Семья из Курска получит два миллиона рублей за потерянный клад
Ленинский районный суд Курска вынес решение по иску семьи Снегиревых к Минфину РФ, сообщили в пресс-службе суда.
Обновлено в 09:44
Происшествия
Сын владельца колбасных заводов разбился на мотоцикле в ДТП в Москве
Сын известного бизнесмена Владимира Маругова Александр погиб в ночь на 8 июля в центре Москвы.
Обновлено в 06:21
Музыка
Музыканты записали песню в поддержку фигурантов дела «Нового величия»
Телеведущая Татьяна Лазарева опубликовала на своей странице в Facebook песню в поддержку фигурантов дела «Нового величия», которым вменяют организацию экстремистского сообщества.
Обновлено в 10:54
Политика
Путин объявил о проведении Года памяти и славы в 2020 году
«В целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов постановляю: провести в 2020 году в Российской Федерации Год памяти и славы», — говорится в указе президента, опубликованном на официальном интернет-портале правовых актов.
Обновлено в 10:39
Происшествия
Ветераны-подводники из США объяснили аварию на «Лошарике»
Ветераны-подводники Военно-морских сил США прокомментировали аварию на атомной глубоководной станции АС-31 «Лошарик», где в результате пожара погибли 14 моряков.
Обновлено вчера в 20:11
Футбол
Фернандес признан лучшим игроком ЦСКА
Обновлено в 05:53
Политика
Габуния может стать новым Скрипалём, опасается Гаспарян
Историк и публицист Армен Гаспарян в Твиттере опасается, что "ущербный Габуния" может внезапно "сыграть в ящик, скажем, от острой сердечной недостаточности".
Обновлено в 01:13
Кино
В Сеть выложили трейлер фильма «Малефисента: Владычица тьмы»
Официальный трейлер фильма "Малефисента: Владычица тьмы", появился в Сети.
Обновлено в 09:36
Спорт
13-летняя российская фигуристка будет выступать за Украину
13-летней Шаботовой позволили выступать за Украину единогласным решением.
Обновлено в 10:23
Происшествия
В Кабардино-Балкарии ГИБДД обвинили в создании преступного сообщества
Руководство ГИБДД Кабардино-Балкарии обвинили в создании преступного сообщества взяточников, под стражей 14 офицеров, еще один сбежал, сообщила журналистам в понедельник официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Обновлено в 10:53
Происшествия
Под Ярославлем нашли привязанного к столбу ребёнка
Под Ярославлем полицейские нашли привязанного к столбу ребёнка из многодетной семьи.
Обновлено вчера в 08:08
Транспорт
Весь задержанный багаж отправлен из Шереметьево
Весь задержанный багаж пассажиров Шереметьево отправлен по назначению.
Обновлено в 07:26
Культура
Награждены победители конкурса эскизов для оформления патриаршего подворья в Тушине
В Москве наградили победителей конкурса эскизов для оформления патриаршего подворья в Тушине.
Обновлено в 07:57
Происшествия
Выживших после аварии на глубоководном аппарате выписали из больницы
Пять человек, которые выжили после аварии на атомной глубоководной станции АС-31 в Баренцевом море, выписали из больницы, сообщает РБК со ссылкой на источник.
Обновлено в 11:09
Политика
Медведев пошутил про отсутствующих на совещании вице-премьеров
На мероприятии присутствовали семь вице-премьеров из десяти: первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов и заместители председателя правительства Максим Акимов, Татьяна Голикова, Ольга Голодец, Алексей Гордеев, Виталий Мутко и Юрий Трутнев.
Обновлено в 07:43