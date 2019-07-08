Энергетика

Мировые цены на нефть показали ростНьюс-НН 09:53

Мировые цены на нефть в ходе недавних торгов свидетельствуют о росте.
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Цена нефтяной корзины ОПЕК незначительно повысилась

Росбалт09:59

Мировые цены на нефть показывают отрицательную динамику

Expert.ru05 июля в 07:03

Цены на нефть стабильны на фоне опасений за рост мировой экономики

News.ru02:26

Цена нефти Brent стабилизировалась на уровне $64,24 за баррель

Интерфакс01:33

Цена на нефть марки Brent выросла до $64,28 за баррель

Московский Комсомолец01:20

Цены на нефть растут

RT на русском01:14

Рассчитываем, что нефть будет находиться в диапазоне 62-64 долл./барр. - Промсвязьбанк

Финмаркет04:07
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 11:21, Вашингтон
Авто

Kia Cerato GT-Line появится в России до конца 2019 года

Обновлено в 08:58
Политика

Экс-президента Киргизии Атамбаева вызвали на допрос

Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева вызвали на допрос в Главное следственное управление Министерства внутренних дел страны.
Обновлено в 10:28
Общество

В РПЦ заявили об интеллектуальном превосходстве мужчин над женщинами

Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий (Смирнов) заявил, что большинство мужчин превосходят женщин умом.
Обновлено в 09:15
Наука

Учеными названы самые психически здоровые люди на Земле

Ученые из Гонконга доказали, что никогда не употреблявшие алкогольные напитки люди являются самыми психически здоровыми.
Обновлено в 10:44
Политика

В Госдуме призвали экстрадировать в Россию ведущего «Рустави 2»

Члены Совета Госдумы считают, что оскорбившего российского президента Владимира Путина ведущего «Рустави 2» Георгия Габунию нужно экстрадировать в Россию и судить.
Обновлено в 10:21
Культура

Ведущим шоу «Форт Боярд» стал Шнуров

Обновлено в 09:43
Политика

В Тбилиси заявили, что «Габуния не грузин, и даже не мужчина»

В грузинских соцсетях всю ночь бушевал шквал гневных комментариев в адрес Габунии и «Рустави 2». На вопрос корреспондента ФАН, зачем они столь поздней ночью приехали на окраину города, люди отвечали: «Просто не было сил терпеть подобное!».
Обновлено в 01:41
Политика

Зеленский назвал телемост с Россией провокацией и дешевым пиар-ходом

Президент Украины Владимир Зеленский назвал намерение телеканалов NewsOne и «Россия 1» провести телемост «Надо поговорить» провокацией и дешевым предвыборным пиар-ходом.
Обновлено в 06:04
Общество

В Башкирии 16 выпускников остались без аттестатов из-за ЕГЭ

Врио главы Башкирии Радий Хабиров пояснил, что всего 16 выпускников были дисквалифицированы и остались без аттестатов.
Обновлено в 04:28
Кино

Скончался режиссер Владимир Златоустовский

Обновлено в 10:54
Происшествия

Гандболистка сборной России погибла в Польше

Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше в возрасте 20 лет, сообщается на официальном сайте Федерации гандбола России (ФГР).
Обновлено в 07:37
Общество

Название станции на русском языке убрали в тбилисском метро

Название станции "Делиси" на русском языке убрали со стены в метров Тбилиси, сообщил грузинский Первый канал со ссылкой на Тбилисскую транспортную компанию.
Обновлено в 06:36
Теннис

Серена Уильямс стала четвертьфиналисткой Уимблдона

Обновлено в 09:16
Путешествия

Ростуризм: Все организованные российские туристы вернулись из Грузии

"По уточненным данным, полученных от туроператоров, на 8 июля 2019 года все организованные туристы, которые должны были вернуться в срок до 8 июля, вернулись на территорию России", - говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 10:30
Общество

Рэпер L’One подал в суд на Тимати и Black Star

Рэпер Леван Горозия, более известный как L'One, обратился в суд с иском на музыкальный лейбл Black Star и его совладельца Тимати, пишет РБК.
Обновлено в 09:17
Происшествия

Семья из Курска получит два миллиона рублей за потерянный клад

Ленинский районный суд Курска вынес решение по иску семьи Снегиревых к Минфину РФ, сообщили в пресс-службе суда.
Обновлено в 09:44
Происшествия

Сын владельца колбасных заводов разбился на мотоцикле в ДТП в Москве

Сын известного бизнесмена Владимира Маругова Александр погиб в ночь на 8 июля в центре Москвы.
Обновлено в 06:21
Музыка

Музыканты записали песню в поддержку фигурантов дела «Нового величия»

Телеведущая Татьяна Лазарева опубликовала на своей странице в Facebook песню в поддержку фигурантов дела «Нового величия», которым вменяют организацию экстремистского сообщества.
Обновлено в 10:54
Политика

Путин объявил о проведении Года памяти и славы в 2020 году

«В целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов постановляю: провести в 2020 году в Российской Федерации Год памяти и славы», — говорится в указе президента, опубликованном на официальном интернет-портале правовых актов.
Обновлено в 10:39
Происшествия

Ветераны-подводники из США объяснили аварию на «Лошарике»

Ветераны-подводники Военно-морских сил США прокомментировали аварию на атомной глубоководной станции АС-31 «Лошарик», где в результате пожара погибли 14 моряков.
Обновлено вчера в 20:11
Футбол

Фернандес признан лучшим игроком ЦСКА

Обновлено в 05:53
Политика

Габуния может стать новым Скрипалём, опасается Гаспарян

Историк и публицист Армен Гаспарян в Твиттере опасается, что "ущербный Габуния" может внезапно "сыграть в ящик, скажем, от острой сердечной недостаточности".
Обновлено в 01:13
Кино

В Сеть выложили трейлер фильма «Малефисента: Владычица тьмы»

Официальный трейлер фильма "Малефисента: Владычица тьмы", появился в Сети.
Обновлено в 09:36
Спорт

13-летняя российская фигуристка будет выступать за Украину

13-летней Шаботовой позволили выступать за Украину единогласным решением.
Обновлено в 10:23
Происшествия

В Кабардино-Балкарии ГИБДД обвинили в создании преступного сообщества

Руководство ГИБДД Кабардино-Балкарии обвинили в создании преступного сообщества взяточников, под стражей 14 офицеров, еще один сбежал, сообщила журналистам в понедельник официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Обновлено в 10:53
Происшествия

Под Ярославлем нашли привязанного к столбу ребёнка

Под Ярославлем полицейские нашли привязанного к столбу ребёнка из многодетной семьи.
Обновлено вчера в 08:08
Транспорт

Весь задержанный багаж отправлен из Шереметьево

Весь задержанный багаж пассажиров Шереметьево отправлен по назначению.
Обновлено в 07:26
Культура

Награждены победители конкурса эскизов для оформления патриаршего подворья в Тушине

В Москве наградили победителей конкурса эскизов для оформления патриаршего подворья в Тушине.
Обновлено в 07:57
Происшествия

Выживших после аварии на глубоководном аппарате выписали из больницы

Пять человек, которые выжили после аварии на атомной глубоководной станции АС-31 в Баренцевом море, выписали из больницы, сообщает РБК со ссылкой на источник.
Обновлено в 11:09
Политика

Медведев пошутил про отсутствующих на совещании вице-премьеров

На мероприятии присутствовали семь вице-премьеров из десяти: первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов и заместители председателя правительства Максим Акимов, Татьяна Голикова, Ольга Голодец, Алексей Гордеев, Виталий Мутко и Юрий Трутнев.
Обновлено в 07:43
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