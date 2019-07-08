Энергетика
Мировые цены на нефть показали ростНьюс-НН 09:53
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 10:57, Ашберн
Политика
Тбилиси атаковал «Рустави-2» за оскорбления Путина
В Тбилиси минувшей ночью у здания телекомпании "Рустави-2" собрался стихийный митинг граждан Грузии, возмущенных действиями ведущего Георгия Габунии, который допустил в эфире нецензурные выражения в адрес президента России Владимира Путина.
Обновлено в 02:36
Спорт
Российский хоккеист дисквалифицирован за допинг на четыре года
Бывший игрок новокузнецкого "Металлурга" Александра Титова дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщает официальный сайт РУСАДА.
Обновлено в 10:15
Политика
Путин объявил о проведении Года памяти и славы в 2020 году
«В целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов постановляю: провести в 2020 году в Российской Федерации Год памяти и славы», — говорится в указе президента, опубликованном на официальном интернет-портале правовых актов.
Обновлено в 10:39
Общество
Зарплаты грузчиков в Шереметьево подняли в пять раз
Московский аэропорт Шереметьево повысил зарплату сотрудникам практически в пять раз. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники.
Обновлено в 04:16
Политика
Комитет Госдумы поддержал предложение о запрете вина и воды из Грузии
Ранее во фракции «Единая Россия» заявили, что поднимут на совете палаты вопрос о прекращении поставок из Грузии вина и воды, а также запрете на денежные переводы.
Обновлено в 08:53
Политика
Басилашвили оценил поведение телеведущего «Рустави 2»
Народный артист СССР Олег Басилашвили в беседе с телеканалом «360» оценил поведение ведущего Георгия Габунии на грузинском оппозиционном канале «Рустави 2».
Обновлено в 08:33
Политика
Зеленский: стороны в Донбассе движутся к полному прекращению огня
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мир в Донбассе наступит благодаря дипломатии и санкционной политики.
Обновлено в 10:53
Здоровье
В ОНФ призвали давать отсрочку в получении прав для любителей выпить
"Для людей, которые безответственно относятся к употреблению алкоголя, надо устанавливать отсрочку в получении водительских прав", - говорится в сообщении пресс-службы со ссылкой на эксперта ОНФ, президента Московского научно-практического центра наркологии Евгения Брюна.
Обновлено в 04:27
Здоровье
290 терапевтов обучили онконастороженности в Волгоградской области
До конца 2019 года более 700 участковых врачей повысят свою квалификацию, пройдя обучение по курсу онконастороженности.
Обновлено в 08:19
Происшествия
Врачи рассказали о состоянии избитой в Ингушетии девочки
Обновлено 06 июля в 03:10
Политика
Депутат РФ из космоса смотрела на гибель людей в Донбассе
Депутат Госдумы России и космонавт Елена Серова сообщила, что она с борта Международной космической станции наблюдала за бомбежками на востоке Украины.
Обновлено в 08:36
Политика
Госдума проведет парламентские слушания по искусственному интеллекту
"Стоит подумать о том, чтобы по искусственному интеллекту осенью запланировать большие парламентские слушания, поскольку тема глубокая и богатая, что точно требует отдельного рассмотрения", - сказал Орешкин.
Обновлено в 07:49
Происшествия
СКР проводит проверку после поджога в Москве 11-летнего мальчика
В результате одежда одного из детей вспыхнула, он получил многочисленные ожоги, сообщили агентству «Москва» в столичном главке СКР.
Обновлено в 05:58
Кино
Умер актер Владимир Златоустовский
Обновлено в 09:42
Происшествия
Гандболистка сборной России погибла в Польше
Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше в возрасте 20 лет, сообщается на официальном сайте Федерации гандбола России (ФГР).
Обновлено в 07:37
Политика
ВГТРК не видит оснований для отмены телемоста с Украиной
Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК) не видит оснований для отмены телемоста между Россией и Украиной, говорится 8 июля в заявлении холдинга.
Обновлено в 07:04
Общество
В Смоленске обнаружили возможные останки соратника Наполеона
Во время раскопок на Королевском бастионе в Смоленске ученые обнаружили захоронение с останками, которые могут принадлежать французскому генералу Гюдену, который был ближайшим соратником императора Наполеона Бонапарта.
Обновлено в 10:51
Политика
ПА ОБСЕ приняла резолюцию против «Северного потока-2»
Комитет ПА ОБСЕ принял резолюцию против "Северного потока-2" и "Турецкого потока". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 06:17
Экономика
В России могут снять запрет на продажу алкогольных энергетиков
Страны Евразийского экономического союза считают, что запретом на продажу алкогольных энергетиков Россия создала дополнительный барьер для торговли на рынке союза, чего не имела права делать в одностороннем порядке.
Обновлено в 01:23
Экономика
До 80% минеральной воды в магазинах оказалось контрафактом
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала жестко бороться с компаниями, производящими контрафактную минеральную воду, так как ее доля на рынке уже приблизилась к 80%.
Обновлено в 09:01
Наука
Китайские ученые назвали самых психически здоровых людей на Земле
В рамках своего исследования ученые наблюдали за жизнью примерно десяти тысяч жителей Гонконга на протяжении пяти лет.
Обновлено в 06:31
Кино
В Сеть выложили трейлер фильма «Малефисента: Владычица тьмы»
Официальный трейлер фильма "Малефисента: Владычица тьмы", появился в Сети.
Обновлено в 09:36
Политика
Украинского вице-премьера не пустили на саммит с ЕС в Киеве
Украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе в эфире канала «Прямой» рассказала, что её не пропустили на саммит Украина — ЕС.
Обновлено в 10:14
Гаджеты
Xiaomi начинает российские продажи смартфона Redmi 7A. Цены
Обновлено в 08:31
Авто
В Минпромторге назвали стоимость седана Aurus Senat
Стоимость «гражданской» версии седана Aurus Senat составит около 18 млн рублей.
Обновлено в 05:17
Футбол
СМИ: Уругвайский футболист Рамирес стал целью трёх российских клубов
Полузащитник «Сампдории» и сборной Уругвая Гастон Рамирес заинтересовал ряд российских клубов.
Обновлено в 10:10
Путешествия
Из Турции экстренно эвакуировали двух заболевших российских туристок
Две россиянки, туристки из Москвы и Нижневартовска, заболевшие во время отдыха в Турции, были экстренно эвакуированы спецбортом в медицинские учреждения на родине.
Обновлено в 05:05
Политика
В Татарстане суд прекратил дело о «явном неуважении» к «Единой России»
Сармановский райсуд Татарстана прекратил производство об административном правонарушении за критику власти местным жителем Максимом Семиным.
Обновлено в 04:51