Мировые цены на нефть в ходе недавних торгов свидетельствуют о росте.

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Общество Зарплаты грузчиков в Шереметьево подняли в пять раз Московский аэропорт Шереметьево повысил зарплату сотрудникам практически в пять раз. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники.

Политика Комитет Госдумы поддержал предложение о запрете вина и воды из Грузии Ранее во фракции «Единая Россия» заявили, что поднимут на совете палаты вопрос о прекращении поставок из Грузии вина и воды, а также запрете на денежные переводы.

Политика Басилашвили оценил поведение телеведущего «Рустави 2» Народный артист СССР Олег Басилашвили в беседе с телеканалом «360» оценил поведение ведущего Георгия Габунии на грузинском оппозиционном канале «Рустави 2».

Политика Зеленский: стороны в Донбассе движутся к полному прекращению огня Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мир в Донбассе наступит благодаря дипломатии и санкционной политики.

Здоровье В ОНФ призвали давать отсрочку в получении прав для любителей выпить "Для людей, которые безответственно относятся к употреблению алкоголя, надо устанавливать отсрочку в получении водительских прав", - говорится в сообщении пресс-службы со ссылкой на эксперта ОНФ, президента Московского научно-практического центра наркологии Евгения Брюна.

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Политика Депутат РФ из космоса смотрела на гибель людей в Донбассе Депутат Госдумы России и космонавт Елена Серова сообщила, что она с борта Международной космической станции наблюдала за бомбежками на востоке Украины.

Политика Госдума проведет парламентские слушания по искусственному интеллекту "Стоит подумать о том, чтобы по искусственному интеллекту осенью запланировать большие парламентские слушания, поскольку тема глубокая и богатая, что точно требует отдельного рассмотрения", - сказал Орешкин.

Происшествия СКР проводит проверку после поджога в Москве 11-летнего мальчика В результате одежда одного из детей вспыхнула, он получил многочисленные ожоги, сообщили агентству «Москва» в столичном главке СКР.

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