Энергетика

Мировые цены на нефть показали ростНьюс-НН 09:53

Мировые цены на нефть в ходе недавних торгов свидетельствуют о росте.
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Нефть незначительно дорожает на фоне напряженности на Ближнем Востоке

РИА Новости12:59

Цена нефти Brent поднялась выше $65

ТАСС11:31

Цены на нефть растут

RT на русском01:14

Цены на нефть стабильны на фоне опасений за рост мировой экономики

News.ru02:26

Цена нефти Brent стабилизировалась на уровне $64,24 за баррель

Интерфакс01:33

Цена на нефть марки Brent выросла до $64,28 за баррель

Московский Комсомолец01:20

Цена нефтяной корзины ОПЕК незначительно повысилась

Росбалт09:59
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Политика

Кремль прокомментировал предложение Зеленского Путину

Предложение украинского президента Владимира Зеленского о переговорах по урегулированию на Украине будет рассмотрено, но пока Россия не готова дать ответ.
Обновлено в 05:40
Политика

Госдума попросит кабмин запретить поставки воды и вина из Грузии

Госдума во вторник попросит правительство РФ запретить поставки в нашу страну вина и воды из Грузии, а также денежные переводы в Грузию.
Обновлено в 10:16
Шоу-бизнес

Эдита Пьеха рассказала, что раньше дочь считала ее суррогатной матерью

Обновлено в 08:07
Экономика

До 80% минеральной воды в магазинах оказалось контрафактом

По оценкам экспертов, до 80% стоящей на полках магазинов минеральной воды не соответствует названию.
Обновлено в 09:01
Футбол

Алексей Сутормин стал игроком «Зенита»

Обновлено в 12:58
Политика

Грузинский телеканал приостановил вещание после ругани в адрес Путина

По данным «Рустави 2», пикеты начались после того, как один из журналистов телеканала нецензурно выразился в адрес российского президента.
Обновлено в 03:27
Общество

Зарплаты грузчиков в Шереметьево подняли в пять раз

Московский аэропорт Шереметьево повысил зарплату сотрудникам практически в пять раз. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники.
Обновлено в 04:16
Общество

Протоиерей РПЦ оправдался за слова о слабости женского ума

Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов объяснил свои слова о слабости женского ума.
Обновлено в 12:26
Происшествия

Севший на мель в Рыбинском водохранилище теплоход прибыл в порт

Ранее сообщалось, что пассажирский теплоход, на борту которого находятся почти 300 человек, сел на мель в Рыбинском водохранилище в Ярославской области.
Обновлено в 12:28
Политика

Глава ПАСЕ прокомментировала возвращение российской делегации

Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори-Паскье прокомментировала полное восстановление прав и возвращение к работе российской делегации.
Обновлено вчера в 23:54
Общество

Агент Медведевой высказался об оскорблениях ведущего из Грузии в адрес Путина

Ведущий начал один из своих эфиров с оскорблений в адрес президента России Владимира Путина и его родителей, ныне уже покойных.
Обновлено в 12:14
Футбол

Неймар не явился на предсезонную подготовку ПСЖ

Отмечается, что бразильский вингер Неймар не прибыл в указанное место.
Обновлено в 13:53
Происшествия

Число погибших при наводнении в Иркутской области увеличилось до 23

Число погибших в зоне наводнения в Иркутской области возросло до 23. Об этом ТАСС сообщил представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 03:21
Культура

Сергей Шнуров станет ведущим шоу «Форт Боярд»

В понедельник, 8 июля, стало известно о том, что лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров станет ведущим шоу "Форт Боярд".
Обновлено в 13:35
Происшествия

Семья из Курска отсудила у Минфина 2 млн рублей за исчезнувший клад

Обновлено в 10:44
Шоу-бизнес

«Шоковая терапия»: Домогарова приводили в порядок в клинике

Владимир Зельдин вообще только с годами превратился в эдакого благородного льва.
Обновлено в 09:40
Наука

Особенности строения зубов помогли опознать предка большой белой акулы

Обновлено в 06:32
Политика

У здания телеканала «Рустави 2» возобновилась акция протеста

В понедельник вечером у здания грузинской оппозиционной телекомпании «Рустави 2» возобновился митинг, участники которого требуют уволить телеведущего Георгия Габунию и руководство компании, сообщил грузинский Первый канал.
Обновлено в 13:20
Политика

Украинского вице-премьера не пустили на саммит Украина-ЕС

Вице-премьера Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванну Климпуш-Цинцадзе не пустили на проходящий в Киеве саммит Украина-ЕС.
Обновлено в 13:40
Политика

ЛДПР сообщила о желании сотрудничать с петербургским правительством

ЛДПР сообщила об урегулировании вопроса с вхождением ее представителя Олега Капитанова в петербургское правительство и нацеленности на конструктивное сотрудничество с городскими властями.
Обновлено в 13:18
Происшествия

Признавший вину участник «Нового величия» отказался от своих показаний

Осужденный на 2,5 года колонии участник экстремистской молодежной организации "Новое величие" Павел Ребровский, признавший вину и заключивший сделку со следствием, отказался в суде от своих показаний.
Обновлено в 10:55
Кино

Скончался режиссер Владимир Златоустовский

Обновлено в 10:54
Политика

Украина засекретила итоги заседания СНБО из-за идеи провести телемост с Россией

Телемост между Россией и Украиной планировали провести 12 июля в 18:00 в эфире телеканалов "Россия 1" и NewsOne.
Обновлено в 13:38
Общество

Правительство озаботилось принудительным изъятием жилья у россиян

Правительство направило в Госдуму поправки к проекту закона о механизмах планировки территорий, включающие в себя возможность изъятия у граждан недвижимости по инициативе муниципалитетов.
Обновлено в 13:24
Экономика

The Bell: Сбербанк заинтересовался покупкой Ozon или Avito

Сбербанк рассматривает возможность приобретения онлайн-ритейлера Ozon или интернет-сервиса Avito, сообщило издание The Bell со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 12:47
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева впервые показала лицо 10-месячной дочери

В Сети поразились сходству малышки со своим отцом. Известная телеведущая Лера Кудрявцева в августе 2018 года стала мамой во второй раз .
Обновлено вчера в 16:25
Музыка

Стали известны первые участники Koktebel Jazz Party

Обновлено в 08:26
Политика

Бурджанадзе считает провокацией выходку журналиста на грузинском ТВ

Лидер партии "Единая Грузия - Демократическое движение", экс-спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе заявила на брифинге, что выступление журналиста Георгия Габуния на телеканале "Рустави 2" является провокацией против грузинского народа и "не вмещается ни в политические, ни в журналистские, ни в человеческие и ни в этические рамки".
Обновлено в 07:26
Происшествия

20-летняя российская гандболистка погибла в Польше

Обновлено в 07:58
Происшествия

В Кабардино-Балкарии ГИБДД обвинили в создании преступного сообщества

Руководство ГИБДД Кабардино-Балкарии обвинили в создании преступного сообщества взяточников, под стражей 14 офицеров, еще один сбежал, сообщила журналистам в понедельник официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Обновлено в 10:53
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