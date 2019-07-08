Энергетика

Мировые цены на нефть показали ростНьюс-НН вчера в 09:53

Мировые цены на нефть в ходе недавних торгов свидетельствуют о росте.
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Цены на нефть снижаются

RT на русском01:05

Нефть незначительно дорожает на фоне напряженности на Ближнем Востоке

РИА Новостивчера в 12:59

Цена нефти Brent стабилизировалась на уровне $64,24 за баррель

Интерфаксвчера в 01:33

Цена нефтяной корзины ОПЕК незначительно повысилась

Росбалтвчера в 09:59

Цена барреля нефти Brent поднялась выше 64,2 доллара

Взгляд.рувчера в 02:15

Цена нефти Brent поднялась выше $65

ТАССвчера в 11:31

Цена на нефть марки Brent выросла до $64,28 за баррель

Московский Комсомолецвчера в 01:20
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 01:07, Вашингтон
Финансы

Эксперты предупредили о возможном дефолте США в сентябре

США могут столкнуться с дефолтом уже в начале сентября из-за слишком низких налоговых поступлений, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на доклад Центра двухпартийной политики (BPC).
Обновлено вчера в 22:53
Политика

Космонавт Елена Серова рассказала, что увидела с МКС обстрелы Донбасса

В 2014 году с борта Международной космической станции (МКС) можно было наблюдать, как украинская армия обстреливала территорию Донбасса.
Обновлено вчера в 15:49
Интернет

Instagram объявил о новых функциях по защите пользователей от травли

Социальная сеть Instagram объявила о новых функциях, которые направлены на борьбу с «онлайн-травлей».
Обновлено вчера в 21:59
Политика

Трамп отказался от британского посла

Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается более иметь какие-либо дела с послом Великобритании Кимом Дэрроком.
Обновлено вчера в 16:07
Общество

Сотни тысяч кузбассовцев живут за чертой бедности

Доля населения, оказавшаяся за чертой бедности составила 15%, а это более 400 тысяч человек.
Обновлено вчера в 00:57
Происшествия

Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочки

Позитивных прогнозов после диагностики избитой девочки из Ингушетии нет, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено 07 июля в 08:45
Общество

Психолог назвал причины развития анорексии

Еще одним из мощных факторов развития анорексии является эмоциональная неустойчивость.
Обновлено вчера в 20:23
Политика

Кто может пострадать от новых ограничительных мер против Грузии

Кто может пострадать от новых ограничительных мер против Грузии Спешно принимаемые санкции Москвы против Тбилиси могут оказаться неожиданно жесткими, причем в первую очередь в отношении российских игроков.
Обновлено вчера в 18:30
Происшествия

Муж сбежавшей кассирши проиграл украденные миллионы рублей

Обновлено вчера в 16:10
Политика

В КНДР выпустили марки в честь встречи Путина и Ким Чен Ына

Марки, посвящённые встрече во Владивостоке президента России Владимира Путина и северокорейского лидера Ким Чен Ына, выпустили в КНДР.
Обновлено в 00:39
Гаджеты

Обновление улучшило работу камеры OnePlus 7 Pro

В числе прочего была улучшена и работу камеры: увеличено качество 48-Мп фотографий, снятых в режиме Pro, улучшена производительность приложения камеры при переключении с тыльной камеры на фронтальную и увеличена скорость работы автофокуса.
Обновлено вчера в 23:36
Футбол

«Вест Хэму» предложили купить Балотелли

"Вест Хэм" ищет замену австрийцу Марко Арнаутовичу, который перешел в китайский "Шанхай СИПГ".
Обновлено в 00:51
Авто

Renault обновила Duster первого поколения

Что касается технических данных, то обновленный Renault Duster также будет комплектоваться 1,5-литровыми бензиновым и дизельным моторами, пару которым составит 5-скоростная МКПП или 6-ступенчатая АКПП.
Обновлено 07 июля в 06:27
Футбол

Кинси Волански не дали выбежать на поле в финале Кубка Америки

Модель Кинси Волански, которая выбежала на футбольное поле во время финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом», попыталась повторить свой трюк на решающем матче Кубка Америки — 2019 в Рио-де-Жанейро.
Обновлено вчера в 22:23
Политика

Ксения Собчак вступилась за Путина после ругательств на «Рустави 2»

Обновлено в 00:30
Политика

От мэра пострадавшего от потопа Нижнеудинска «утекает» должность

Власти Иркутской области обратились в региональное следственное управление СК РФ с просьбой провести проверку действий мэра Нижнеудинского района Сергея Худоногова во время чрезвычайной ситуации на территории муниципального образования.
Обновлено вчера в 23:50
Происшествия

Пара из Курска отсудила у Минфина 2 млн рублей за пропавший клад

Семейная пара из Курска отсудила у Минфина 2 млн рублей за потерянный клад, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:09
Гаджеты

Xiaomi начинает в России продажи смартфона Redmi 7A

В Redmi 7A установили 5,45-дюймовый дисплей разрешением HD+, 12 Мп основную камеру и 5 Мп фронтальную, причем она способна распознавать пользователя по лицу.
Обновлено вчера в 13:23
Экономика

Работающим пенсионерам с 1 августа пересчитают пенсии

С 1 августа 2019 года произойдет автоматический перерасчёт страховой пенсии работавшим в 2018 году пенсионерам.
Обновлено вчера в 15:00
Экономика

Почему российскому ОПК потребовалось списание ₽700 млрд кредитов

Как могут быть списаны кредиты В Минфине отказались отвечать на вопрос РБК, как может быть реализовано списание коммерческого долга предприятий ОПК на 600-700 млрд руб. в случае принятия такого решения.
Обновлено вчера в 16:19
Шоу-бизнес

Алена Водонаева: «Хочу быть содержанкой»

В новом проекте Оскара Ренкеля «Голая правда» Алена Водонаева показала квартиру, а также порассуждала на весьма смелые темы.
Обновлено вчера в 23:00
Экономика

Спонсора «Своей игры» уличили в выводе денег в офшор

Канцелярский бренд и бывший спонсор интеллектуальной программы «Своя игра» Erich Krause перевел 298,3 млн руб. в фирму-однодневку на Кипре под видом оплаты рекламы в передаче.
Обновлено вчера в 10:52
Происшествия

Мужчина упал с парящего моста в «Зарядье»

Обновлено вчера в 12:40
Экономика

В правительстве одобрили сдачу пустых бутылок за деньги в магазинах

Минприроды и Минпромторг поддержали инициативу сдавать пустые бутылки в магазины.
Обновлено в 00:21
Политика

Малахов обратился к Зеленскому после отмены телемоста

Обновлено вчера в 17:27
Шоу-бизнес

Лолита рассказала о своих эмоциях после гастролей в Донецке и Луганске

Популярная певица Лолита Милявская выступила с концертами в Донецке и Луганске.
Обновлено в 00:27
Общество

Более 15 тыс. москвичей посетили «веранды здоровья» в столичных парках

Обновлено в 00:35
Недвижимость

Бедные москвичи захотели жить по-новому

Среди москвичей, планирующих покупку жилья в 2019-2020 годах, 16 процентов граждан имеют подтвержденный доход менее 30 тысяч рублей в месяц, еще 14 процентов — от 31 тысячи до 50 тысяч рублей в месяц.
Обновлено в 00:23
Здоровье

Как врачи «вытаскивают» подростков, оказавшихся на грани самоубийства

"Запрещены смартфоны и агрессивный макияж" Как врачи "вытаскивают" подростков, оказавшихся на грани самоубийства Мария Семенова Клиника кризисной помощи для подростков при центре психического здоровья имени Сухаревой — место, где уютные кресла-мешки и разбросанные по полу баночки с краской соседствуют с наглухо запертыми дверьми и строгим запретом на смартфоны, кроссовки, крестики на шее.
Обновлено в 01:00
Политика

Кремль прокомментировал предложение Зеленского Путину

Предложение украинского президента Владимира Зеленского о переговорах по урегулированию на Украине будет рассмотрено, но пока Россия не готова дать ответ.
Обновлено вчера в 05:40
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