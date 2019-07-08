Энергетика
Мировые цены на нефть показали ростНьюс-НН вчера в 09:53
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 01:07, Вашингтон
Финансы
Эксперты предупредили о возможном дефолте США в сентябре
США могут столкнуться с дефолтом уже в начале сентября из-за слишком низких налоговых поступлений, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на доклад Центра двухпартийной политики (BPC).
Обновлено вчера в 22:53
Политика
Космонавт Елена Серова рассказала, что увидела с МКС обстрелы Донбасса
В 2014 году с борта Международной космической станции (МКС) можно было наблюдать, как украинская армия обстреливала территорию Донбасса.
Обновлено вчера в 15:49
Интернет
Instagram объявил о новых функциях по защите пользователей от травли
Социальная сеть Instagram объявила о новых функциях, которые направлены на борьбу с «онлайн-травлей».
Обновлено вчера в 21:59
Политика
Трамп отказался от британского посла
Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается более иметь какие-либо дела с послом Великобритании Кимом Дэрроком.
Обновлено вчера в 16:07
Общество
Сотни тысяч кузбассовцев живут за чертой бедности
Доля населения, оказавшаяся за чертой бедности составила 15%, а это более 400 тысяч человек.
Обновлено вчера в 00:57
Происшествия
Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочки
Позитивных прогнозов после диагностики избитой девочки из Ингушетии нет, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено 07 июля в 08:45
Общество
Психолог назвал причины развития анорексии
Еще одним из мощных факторов развития анорексии является эмоциональная неустойчивость.
Обновлено вчера в 20:23
Политика
Кто может пострадать от новых ограничительных мер против Грузии
Кто может пострадать от новых ограничительных мер против Грузии Спешно принимаемые санкции Москвы против Тбилиси могут оказаться неожиданно жесткими, причем в первую очередь в отношении российских игроков.
Обновлено вчера в 18:30
Происшествия
Муж сбежавшей кассирши проиграл украденные миллионы рублей
Обновлено вчера в 16:10
Политика
В КНДР выпустили марки в честь встречи Путина и Ким Чен Ына
Марки, посвящённые встрече во Владивостоке президента России Владимира Путина и северокорейского лидера Ким Чен Ына, выпустили в КНДР.
Обновлено в 00:39
Гаджеты
Обновление улучшило работу камеры OnePlus 7 Pro
В числе прочего была улучшена и работу камеры: увеличено качество 48-Мп фотографий, снятых в режиме Pro, улучшена производительность приложения камеры при переключении с тыльной камеры на фронтальную и увеличена скорость работы автофокуса.
Обновлено вчера в 23:36
Футбол
«Вест Хэму» предложили купить Балотелли
"Вест Хэм" ищет замену австрийцу Марко Арнаутовичу, который перешел в китайский "Шанхай СИПГ".
Обновлено в 00:51
Авто
Renault обновила Duster первого поколения
Что касается технических данных, то обновленный Renault Duster также будет комплектоваться 1,5-литровыми бензиновым и дизельным моторами, пару которым составит 5-скоростная МКПП или 6-ступенчатая АКПП.
Обновлено 07 июля в 06:27
Футбол
Кинси Волански не дали выбежать на поле в финале Кубка Америки
Модель Кинси Волански, которая выбежала на футбольное поле во время финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом», попыталась повторить свой трюк на решающем матче Кубка Америки — 2019 в Рио-де-Жанейро.
Обновлено вчера в 22:23
Политика
От мэра пострадавшего от потопа Нижнеудинска «утекает» должность
Власти Иркутской области обратились в региональное следственное управление СК РФ с просьбой провести проверку действий мэра Нижнеудинского района Сергея Худоногова во время чрезвычайной ситуации на территории муниципального образования.
Обновлено вчера в 23:50
Происшествия
Пара из Курска отсудила у Минфина 2 млн рублей за пропавший клад
Семейная пара из Курска отсудила у Минфина 2 млн рублей за потерянный клад, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:09
Гаджеты
Xiaomi начинает в России продажи смартфона Redmi 7A
В Redmi 7A установили 5,45-дюймовый дисплей разрешением HD+, 12 Мп основную камеру и 5 Мп фронтальную, причем она способна распознавать пользователя по лицу.
Обновлено вчера в 13:23
Экономика
Работающим пенсионерам с 1 августа пересчитают пенсии
С 1 августа 2019 года произойдет автоматический перерасчёт страховой пенсии работавшим в 2018 году пенсионерам.
Обновлено вчера в 15:00
Экономика
Почему российскому ОПК потребовалось списание ₽700 млрд кредитов
Как могут быть списаны кредиты В Минфине отказались отвечать на вопрос РБК, как может быть реализовано списание коммерческого долга предприятий ОПК на 600-700 млрд руб. в случае принятия такого решения.
Обновлено вчера в 16:19
Шоу-бизнес
Алена Водонаева: «Хочу быть содержанкой»
В новом проекте Оскара Ренкеля «Голая правда» Алена Водонаева показала квартиру, а также порассуждала на весьма смелые темы.
Обновлено вчера в 23:00
Экономика
Спонсора «Своей игры» уличили в выводе денег в офшор
Канцелярский бренд и бывший спонсор интеллектуальной программы «Своя игра» Erich Krause перевел 298,3 млн руб. в фирму-однодневку на Кипре под видом оплаты рекламы в передаче.
Обновлено вчера в 10:52
Происшествия
Мужчина упал с парящего моста в «Зарядье»
Обновлено вчера в 12:40
Экономика
В правительстве одобрили сдачу пустых бутылок за деньги в магазинах
Минприроды и Минпромторг поддержали инициативу сдавать пустые бутылки в магазины.
Обновлено в 00:21
Политика
Малахов обратился к Зеленскому после отмены телемоста
Обновлено вчера в 17:27
Шоу-бизнес
Лолита рассказала о своих эмоциях после гастролей в Донецке и Луганске
Популярная певица Лолита Милявская выступила с концертами в Донецке и Луганске.
Обновлено в 00:27
Недвижимость
Бедные москвичи захотели жить по-новому
Среди москвичей, планирующих покупку жилья в 2019-2020 годах, 16 процентов граждан имеют подтвержденный доход менее 30 тысяч рублей в месяц, еще 14 процентов — от 31 тысячи до 50 тысяч рублей в месяц.
Обновлено в 00:23
Здоровье
Как врачи «вытаскивают» подростков, оказавшихся на грани самоубийства
"Запрещены смартфоны и агрессивный макияж" Как врачи "вытаскивают" подростков, оказавшихся на грани самоубийства Мария Семенова Клиника кризисной помощи для подростков при центре психического здоровья имени Сухаревой — место, где уютные кресла-мешки и разбросанные по полу баночки с краской соседствуют с наглухо запертыми дверьми и строгим запретом на смартфоны, кроссовки, крестики на шее.
Обновлено в 01:00
Политика
Кремль прокомментировал предложение Зеленского Путину
Предложение украинского президента Владимира Зеленского о переговорах по урегулированию на Украине будет рассмотрено, но пока Россия не готова дать ответ.
Обновлено вчера в 05:40