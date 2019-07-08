Энергетика
Мировые цены на нефть показали ростНьюс-НН вчера в 09:53
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 00:42, Вашингтон
Происшествия
Муж сбежавшей кассирши проиграл украденные миллионы рублей
Обновлено вчера в 16:10
Политика
СК региона проверит действия мэра Нижнеудинского района во время ЧС
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко направил обращение в СК РФ по Иркутской области для проведения проверки для установления факта противоправных деяний мэра Нижнеудинского района Сергея Худоногова во время чрезвычайной ситуации на территории муниципального образования.
Обновлено вчера в 22:50
Политика
Кто может пострадать от новых ограничительных мер против Грузии
Кто может пострадать от новых ограничительных мер против Грузии Спешно принимаемые санкции Москвы против Тбилиси могут оказаться неожиданно жесткими, причем в первую очередь в отношении российских игроков.
Обновлено вчера в 18:30
Шоу-бизнес
Лолита рассказала о своих эмоциях после гастролей в Донецке и Луганске
Популярная певица Лолита Милявская выступила с концертами в Донецке и Луганске.
Обновлено в 00:27
Авто
Появились первые фотографии обновлённой Lada Largus
Незадолго до крупного фейслифта LADA Largus, выход которого состоится не раньше 2020 года, «АвтоВАЗ» выпустит слегка обновленную версию модели.
Обновлено вчера в 04:30
Экономика
Рынок люксовых поддельных товаров превысил легальный
Обновлено вчера в 01:40
Происшествия
Почти 13 тысяч человек оказались в зоне наводнения в Индии
В штате Ассам на северо-востоке Индии почти 13 тысяч человек оказались в зоне наводнения, которое началось из-за непрекращающихся вторые сутки ливней.
Обновлено в 00:02
Политика
Кадыров отреагировал на слова оскорбившего Путина грузинского ведущего
Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на выходку грузинского телеведущего Георгия Габунии, который нецензурно оскорбил Владимира Путина в эфире телеканала "Рустави 2".
Обновлено вчера в 14:29
Наука
На свет уже мог появиться третий ребенок с отредактированной ДНК
Профессор медицинского центра Стэнфордского университета Уильям Хёрлбат высказал предположение о рождении в Китае третьего по счёту ребёнка, чьи гены были подвергнуты искусственному редактированию.
Обновлено вчера в 04:05
Происшествия
Журналиста обвинили в воздействии на подсознание
Административное производство открыто участковым уполномоченным майором Рушаном Алимовым, который в одной из статей журналиста нашел фрагмент, «воздействующий на подсознание людей».
Обновлено вчера в 18:30
Армия и оружие
В Донбассе украинский военный расстрелял свою подчиненную
В Донбассе начальник отделения кадров одной из частей ВСУ расстрелял свою подчиненную за шпионаж в пользу ЛНР.
Обновлено вчера в 20:00
Общество
Татарстан назвали в числе регионов с высокими доходами населения
Татарстан вошел в число регионов, где семьи имеют высокие доходы.
Обновлено вчера в 08:59
Финансы
Эксперты предупредили о возможном дефолте США в сентябре
США могут столкнуться с дефолтом уже в начале сентября из-за слишком низких налоговых поступлений, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на доклад Центра двухпартийной политики (BPC).
Обновлено вчера в 22:53
Политика
Глава администрации Гонконга оценила законопроект об экстрадиции
Глава администрации Гонконга Кэрри Лам заявила, что законопроект об экстрадиции, который вызвал волну протестов, «мёртв», сообщает CNBC.
Обновлено в 00:09
Здоровье
Ребенок отказался пить молоко матери и спас ей жизнь
Обновлено в 00:03
Наука
Замороженный во льду полторы тысячи лет организм вернулся к жизни
Как только температура падает, растение резко теряет влагу, и лёд не может травмировать его.
Обновлено вчера в 14:58
Культура
В Сети появилась заставка «Симпсонов» в России
В YouTube на канале Lazy Square опубликована адаптированная к российской реальности заставка мультсериала «Симпсоны».
Обновлено вчера в 08:01
Армия и оружие
США одобрили продажу ракетных комплексов и танков Тайваню на $2,2 млрд
Госдепартамент одобрил возможную продажу Тайваню американских танков M1A2T Abrams, переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger и сопутствующего оборудования к ним на сумму порядка $2,2 млрд.
Обновлено вчера в 17:58
Армия и оружие
На авиабазе «Хмеймим» обнаружен неизвестный истребитель
Следует уточнить, что в последнее время Сирия не использует свои истребители МиГ-21 для нанесения ударов по боевикам в провинциях Хама, Идлиб и Латакия, в связи с чем и возникли вопросы касательно появления подобного истребителя на российской военной авиабазе «Хмеймим»
Обновлено вчера в 04:03
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев признался, что никто не заменит Жанну Фриске
Сергей Лазарев почтил память покойной Жанны Фриске, заявив, что до сих пор никто так и не заменил знаменитость.
Обновлено в 00:34
Авто
В «Яндексе» ожидают скорую замену такси беспилотниками
Беспилотные автомобили заменят обычные такси на дорогах уже через несколько лет, заявила генеральный директор «Яндекса» в России Елена Бунина на парламентских слушаниях в Госдуме.
Обновлено вчера в 04:59
Экономика
Васильев доложил Путину о жизни рядового жителя Дагестана
Обновлено вчера в 08:05
Общество
Роспотребнадзор назвал самые опасные для здоровья сферы деятельности
В Роспотребнадзоре рассказали, у работников каких сфер деятельности чаще всего были диагностированы профессиональные заболевания в прошлом году.
Обновлено вчера в 23:11
Шоу-бизнес
Алена Водонаева: «Хочу быть содержанкой»
В новом проекте Оскара Ренкеля «Голая правда» Алена Водонаева показала квартиру, а также порассуждала на весьма смелые темы.
Обновлено вчера в 23:00
Общество
Военные химики начали дезинфекцию системы водоснабжения в Тулуне
Подразделения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) приступили к дезинфекции повреждённой паводком системы водоснабжения в Тулуне.
Обновлено вчера в 22:29
Политика
Зеленский предложил Путину провести переговоры по Крыму и Донбассу
Президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому президенту Владимиру Путину приехать в Минск на переговоры при посредничестве президента США Дональда Трампа, канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Франции Эмманюэля Макрона и премьера Великобритании Терезы Мэй.
Обновлено вчера в 05:57
Политика
Малахов обратился к Зеленскому после отмены телемоста России и Украины
Обновлено вчера в 20:28
Общество
СМИ: в Японии гроздь винограда «Римский рубин» продана за $11 тыс
Гроздь винограда сорта Ruby Roman ("Римский рубин") была продана во вторник на аукционе в Канадзаве (префектура Исикава) за 1,2 млн иен ($11 тыс. по текущему курсу).
Обновлено в 00:19