Энергетика

Мировые цены на нефть поднялисьRostov gazeta 30 июля в 09:36

Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в сентябре торгуются на уровне 57,17 доллара за баррель, они подорожали на 0,53 процента.
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Мировые цены на нефть по итогам торгов среды выросли

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Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 10:18, Ашберн
Происшествия

Двухметровый питон залез через унитаз в квартиру в Перми

В Перми двухметровый питон заполз в квартиру многодетной семьи через унитаз, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 07:27
Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору спелого арбуза

Обновлено в 08:53
Общество

ФБК нашел у родственников вице-мэра Москвы недвижимость на 6,5 млрд руб

Общую стоимость имущества фонд оценивает в 6,5 млрд руб. РБК запросил комментарий у пресс-секретаря московского мэра Сергея Собянина Гульнары Пеньковой.
Обновлено в 08:13
Общество

«Роскосмос» опубликовал спутниковый снимок пожаров в Сибири

Обновлено в 09:38
Происшествия

Актрису Инну Чурикову выписали из больницы

Обновлено в 05:44
Авто

Эксклюзивный кабриолет «Гелендваген» выставлен на продажу

Причина продажи столь яркого авто весьма прозаична – пополнение в семье, в связи с чем возникла необходимость в более практичной и вместительной машине.
Обновлено в 06:04
Происшествия

Актера «Современника» арестовали за роль пьяного инспектора ГИБДД

Обновлено вчера в 12:33
Политика

Роскомнадзор даст зеркальный ответ на действия против российских СМИ

Роскомнадзор подготовит поправки в законодательство для зеркального ответа на пристрастное отношение к российским СМИ за границей.
Обновлено в 08:52
Экономика

С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры

С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры. Перерасчет будет проведен автоматически.
Обновлено вчера в 13:26
Происшествия

Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море

Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море на территории Карелии, люди должны были вернуться на материк 29 июля, но до сих пор так и не вышли на связь, сообщило карельское ГУ МЧС.
Обновлено в 04:54
Общество

Алексиевич ответила на сообщения о своем каминг-ауте

Обновлено в 09:26
Здоровье

Роспотребнадзор предупредил о высоких рисках заражения бешенством

В Роспотребнадзоре добавили, что в последние годы в РФ появляются новые очаги бешенства в дикой природе, увеличивается популяция безнадзорных собак и кошек в населенных пунктах.
Обновлено в 00:23
Футбол

Малком отправился в Санкт-Петербург для завершения трансфера в «Зенит»

Нападающий "Барселоны" Малком вылетел в Санкт-Петербург для завершения перехода в "Зенит", сообщает Mundo Deportivo.
Обновлено в 09:32
Общество

В Сибири вызовут искусственные дожди, чтобы потушить лесные пожары

Обновлено в 06:44
Политика

Германия отказалась платить репарации Польше

В апреле депутат польского Сейма Януш Шевчак заявил, что Варшава потребует от Германии выплат на сумму не менее 900 миллиардов долларов в качестве репараций за ущерб, нанесенный стране во время Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 12:38
Космос

В созвездии Гидры обнаружили потенциально живую планету

Планета вращается вокруг маленькой звезды в созвездии Гидры, сообщает Business Insider.
Обновлено в 02:03
Общество

На Кольцевой линии метро решили достроить станцию «Суворовская»

Обновлено в 03:19
Политика

Петр Порошенко мечтает остаться в живых через 10 лет

Бывший президент Украины Петр Порошенко в интервью «Украинской правде» рассказал, кем он видит себя через десять лет, заявив, что хотел бы остаться в живых и стать депутатам Европейского парламента.
Обновлено в 02:42
Хоккей

Овечкин заявил, что может завершить карьеру в 2021 году

Обновлено в 08:51
Общество

Школьная задача по математике вызвала споры в Сети

Обновлено в 05:37
Происшествия

В Петербурге арестовали нового подозреваемого в убийстве активистки

Обновлено в 09:06
Общество

Метеорологи предупреждают россиян о холодном августе

Метеорологи предупреждают россиян о холодном августе. Первая декада месяца будет особенно морозной.
Обновлено в 06:57
Политика

Путин и Трамп обсудили пожары в Сибири

"Президент России высказал искреннюю благодарность за столь внимательное отношение, предложение о помощи и поддержке", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 21:06
Армия и оружие

Самолет-разведчик США пролетел над северными районами РФ

Американский военный самолет OC-135B в четверг выполнил четырехчасовой наблюдательный полет над северными районами европейской части России.
Обновлено в 09:32
Политика

МИД РФ: Лондон признался в агрессивных намерениях в цифровой среде

Дипломат добавила, что эту тему Россия "просто так не оставит" и посольство страны в Великобритании вскоре "отметится своим комментарием".
Обновлено в 09:19
Происшествия

В Свердловской области перевернулась лодка с пятью людьми

Моторная лодка, на которой из одного поселка в другой переправлялись двое взрослых и трое детей, перевернулась на реке в Свердловской области, ведется поиск людей, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
Обновлено в 02:15
Происшествия

Двух подозреваемых в подготовке теракта в Татарстане арестовали

В Татарстане суд арестовал двух подозреваемых в организации террористического акта россиян, которые были сторонниками запрещенной террористической группировки "Исламское государство".
Обновлено в 04:54
Гаджеты

Microsoft сняла рекламу про парня по имени Мак Бук

Главным героем видео стал парень по имени Маккензи «Мак» Бук, который сравнивает между собой ноутбуки Surface Laptop 2 и MacBook.
Обновлено в 04:40
Общество

В Генпрокуратуре назвали моральные ценности коррупционеров

Сотрудник НИИ Генпрокуратуры Наталья Ратинова рассказала, что опрос бывших сотрудников правоохранительных органов, осужденных за коррупционные деяния, выявил у них высокие моральные ценности.
Обновлено в 07:41
Происшествия

В Москве задержали пять человек по делу о массовых беспорядках

Обновлено в 07:06
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