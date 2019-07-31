Энергетика
Мировые цены на нефть поднялисьRostov gazeta 30 июля в 09:36
Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в сентябре торгуются на уровне 57,17 доллара за баррель, они подорожали на 0,53 процента.
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Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 10:18, Ашберн
Происшествия
Двухметровый питон залез через унитаз в квартиру в Перми
В Перми двухметровый питон заполз в квартиру многодетной семьи через унитаз, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 07:27
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору спелого арбуза
Обновлено в 08:53
Общество
ФБК нашел у родственников вице-мэра Москвы недвижимость на 6,5 млрд руб
Общую стоимость имущества фонд оценивает в 6,5 млрд руб. РБК запросил комментарий у пресс-секретаря московского мэра Сергея Собянина Гульнары Пеньковой.
Обновлено в 08:13
Общество
«Роскосмос» опубликовал спутниковый снимок пожаров в Сибири
Обновлено в 09:38
Происшествия
Актрису Инну Чурикову выписали из больницы
Обновлено в 05:44
Авто
Эксклюзивный кабриолет «Гелендваген» выставлен на продажу
Причина продажи столь яркого авто весьма прозаична – пополнение в семье, в связи с чем возникла необходимость в более практичной и вместительной машине.
Обновлено в 06:04
Происшествия
Актера «Современника» арестовали за роль пьяного инспектора ГИБДД
Обновлено вчера в 12:33
Политика
Роскомнадзор даст зеркальный ответ на действия против российских СМИ
Роскомнадзор подготовит поправки в законодательство для зеркального ответа на пристрастное отношение к российским СМИ за границей.
Обновлено в 08:52
Экономика
С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры
С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры. Перерасчет будет проведен автоматически.
Обновлено вчера в 13:26
Происшествия
Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море
Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море на территории Карелии, люди должны были вернуться на материк 29 июля, но до сих пор так и не вышли на связь, сообщило карельское ГУ МЧС.
Обновлено в 04:54
Общество
Алексиевич ответила на сообщения о своем каминг-ауте
Обновлено в 09:26
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил о высоких рисках заражения бешенством
В Роспотребнадзоре добавили, что в последние годы в РФ появляются новые очаги бешенства в дикой природе, увеличивается популяция безнадзорных собак и кошек в населенных пунктах.
Обновлено в 00:23
Футбол
Малком отправился в Санкт-Петербург для завершения трансфера в «Зенит»
Нападающий "Барселоны" Малком вылетел в Санкт-Петербург для завершения перехода в "Зенит", сообщает Mundo Deportivo.
Обновлено в 09:32
Политика
Германия отказалась платить репарации Польше
В апреле депутат польского Сейма Януш Шевчак заявил, что Варшава потребует от Германии выплат на сумму не менее 900 миллиардов долларов в качестве репараций за ущерб, нанесенный стране во время Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 12:38
Космос
В созвездии Гидры обнаружили потенциально живую планету
Планета вращается вокруг маленькой звезды в созвездии Гидры, сообщает Business Insider.
Обновлено в 02:03
Политика
Петр Порошенко мечтает остаться в живых через 10 лет
Бывший президент Украины Петр Порошенко в интервью «Украинской правде» рассказал, кем он видит себя через десять лет, заявив, что хотел бы остаться в живых и стать депутатам Европейского парламента.
Обновлено в 02:42
Хоккей
Овечкин заявил, что может завершить карьеру в 2021 году
Обновлено в 08:51
Общество
Школьная задача по математике вызвала споры в Сети
Обновлено в 05:37
Общество
Метеорологи предупреждают россиян о холодном августе
Метеорологи предупреждают россиян о холодном августе. Первая декада месяца будет особенно морозной.
Обновлено в 06:57
Политика
Путин и Трамп обсудили пожары в Сибири
"Президент России высказал искреннюю благодарность за столь внимательное отношение, предложение о помощи и поддержке", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 21:06
Армия и оружие
Самолет-разведчик США пролетел над северными районами РФ
Американский военный самолет OC-135B в четверг выполнил четырехчасовой наблюдательный полет над северными районами европейской части России.
Обновлено в 09:32
Политика
МИД РФ: Лондон признался в агрессивных намерениях в цифровой среде
Дипломат добавила, что эту тему Россия "просто так не оставит" и посольство страны в Великобритании вскоре "отметится своим комментарием".
Обновлено в 09:19
Происшествия
В Свердловской области перевернулась лодка с пятью людьми
Моторная лодка, на которой из одного поселка в другой переправлялись двое взрослых и трое детей, перевернулась на реке в Свердловской области, ведется поиск людей, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
Обновлено в 02:15
Происшествия
Двух подозреваемых в подготовке теракта в Татарстане арестовали
В Татарстане суд арестовал двух подозреваемых в организации террористического акта россиян, которые были сторонниками запрещенной террористической группировки "Исламское государство".
Обновлено в 04:54
Гаджеты
Microsoft сняла рекламу про парня по имени Мак Бук
Главным героем видео стал парень по имени Маккензи «Мак» Бук, который сравнивает между собой ноутбуки Surface Laptop 2 и MacBook.
Обновлено в 04:40
Общество
В Генпрокуратуре назвали моральные ценности коррупционеров
Сотрудник НИИ Генпрокуратуры Наталья Ратинова рассказала, что опрос бывших сотрудников правоохранительных органов, осужденных за коррупционные деяния, выявил у них высокие моральные ценности.
Обновлено в 07:41