Энергетика
Мировые цены на нефть поднялисьRostov gazeta 30 июля в 09:36
Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в сентябре торгуются на уровне 57,17 доллара за баррель, они подорожали на 0,53 процента.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 12:12, Ашберн
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Lenovo представила в России пять смартфонов
Lenovo официально вернулась в Россию с пятью новыми смартфонами, которые были представлены в Москве на специальном мероприятии компанией Mobilidi, официальным дистрибьютором в РФ.
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Женщина продавала поддельные путевки в «Артек» под видом сотрудника СК
Следственный комитет возбудил уголовное дело о мошенничестве после приема граждан главой ведомства Александром Бастрыкиным в Петербурге, где ему рассказали, что некая женщина, представляясь сотрудником СК, продавала людям поддельные путевки в детский лагерь "Артек".
Обновлено в 11:59
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СК возбудил первое уголовное дело по пожарам в Сибири
Следователи в Красноярске возбудили уголовное дело по ч. 1.1 ст. 293 УК (халатность).
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В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе
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Политика
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Бывший президент Украины Петр Порошенко обратился к американским лоббистским компаниям за помощью по уголовным делам, которые возбуждены в его отношении на родине.
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Страховщики назвали самые угоняемые автомобили в России
Обновлено в 08:52
Политика
В России и Польше вспоминают жертв Варшавского восстания
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Навальный заявил об отравлении в спецприемнике
Навальный со своим адвокатом попросили следствие назначить химико-токсикологическую судебную экспертизу для установления поражающего вещества и истребовать видео с камер наблюдения в спецприемнике.
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Обновлено в 10:40
Общество
Собянин открыл Музей ВДНХ в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл в четверг Музей ВДНХ и поздравил коллектив выставки с ее 80-летием, отметив что за эти годы она стала культовым местом для столицы и России в целом.
Обновлено в 09:18
Кино
Михаил Ефремов обратился к министру МВД
Смолева задержали перед спектаклем, где он должен был играть Д'Артаньяна. МВД считает, что актер дискредитировал органы внутренних дел РФ.
Обновлено в 11:36
Общество
«Росконтроль» назвал лучшую русскую колбасу
Экспертный центр «Росконтроля» по итогам проведенного исследования назвал лучшую русскую колбасу.
Обновлено в 03:08
Общество
В Думе объяснили ужесточение Финляндией визовых требований для россиян
Финляндия идет на ужесточение визовых требований к россиянам под давлением Евросоюза.
Обновлено в 04:30
Армия и оружие
В постпредстве России назвали ошибкой расследование ООН по Сирии
В постпредстве России добавили, что возникает вопрос, имел ли Генсек ООН полномочия для организации такого расследования.
Обновлено в 11:55
Политика
Нидерланды отказались принять данные немецкого детектива по MH17
Нидерланды отказались принять данные немецкого частного детектива Йозефа Реша, который подготовил новые материалы по крушению MH17 в июле 2014 года в небе над Донбассом.
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Лечение россиян с ВИЧ оказалось под угрозой из-за закупок лекарства
Ранее сообщалось, что повторный тендер на поставку препарата против ВИЧ под названием ламивудин вновь сорвался из-за слишком низкой максимальной цены контракта.
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Политика
Минкульт Украины подтвердил упразднение Киевского патриархата
Киевский патриархат ранее ликвидированной Украинской православной церкви (УПЦ КП) перестал существовать в самостоятельном качестве, будучи присоединенным к Киевской митрополии Православной церкви Украины (ПЦУ).
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Авто
ABT представило доработанную версию Skoda Kodiaq RS
Ателье ABT Sportsline представило тюнинговую версию кроссовера Skoda Kodiaq в версии RS.
Обновлено в 06:36
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В Индии врачи удалили ребенку 526 зубов
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Немцы высказались против ядерного оружия США в Германии
Подавляющее большинство участников проведённого в Германии опроса высказались против присутствия в стране ядерного оружия США.
Обновлено в 11:57
Футбол
Гилерме назвал трех лучших вратарей мира
Вратарь московского "Локомотива" и сборной России Маринато Гилерме назвал трех лучших голкиперов мира.
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Происшествия
«Материализовавшийся из ниоткуда» самолет совершил посадку в Лондоне
Самолет Airbus A380 авиакомпании Emirates «материализовался из ниоткуда» в аэропорту Лондона. Необычное видео было опубликовано в Сети.
Обновлено в 08:50
Экономика
Россиянам позволили брать ипотечные каникулы
С 31 июля в России вступил в силу закон об ипотечных каникулах.
Обновлено вчера в 04:00