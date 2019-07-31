Энергетика

Мировые цены на нефть поднялисьRostov gazeta 30 июля в 09:36

Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в сентябре торгуются на уровне 57,17 доллара за баррель, они подорожали на 0,53 процента.
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