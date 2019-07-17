Котировки августовских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке понизились по итогам торгов на 1,96 доллара и составили 57,62 доллара за баррель. На торгах в Европе нефть также подешевела.

Мировые цены на нефть по итогам торгов вторника значительно снизились

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