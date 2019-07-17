Энергетика

Мировые цены на нефть по итогам торгов вторника значительно снизилисьБанки.ру 01:53

Котировки августовских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке понизились по итогам торгов на 1,96 доллара и составили 57,62 доллара за баррель. На торгах в Европе нефть также подешевела.
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Нефть на пороге падения

Российская газета11:55

Эксперты предсказали, что будет с рублем до конца года

Комсомольская правда09:18

Цены на нефть рухнули на фоне готовности Ирана к переговорам с США

Вести.Финансвчера в 23:11

Стоимость Brent повышается, WTI колеблется

Росбалт02:43

Brent подорожала до $64,47 за баррель после резкого падения рынка накануне

Интерфакс01:25

Цены на нефть снижаются на статистике из США

ПРАЙМ13:23

Нефть дешевеет из-за снижения рисков вокруг Ирана

News.ruвчера в 15:34
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 15:59, Вашингтон
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Пользователи из России превратили соцсети Леди Гаги в форум

Обновлено в 12:07
Политика

Медведчук представил мирный план по Донбассу в Европарламенте

План мирного урегулирования кризиса на востоке Украины представил в среду в Европарламенте глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.
Обновлено в 09:12
Шоу-бизнес

Экс-король Малайзии развелся с бывшей королевой красоты

В СМИ появились сообщения, что развод Мухаммада V и бывшей «Мисс Москва — 2015» Оксаны Воеводиной состоялся 1 июля.
Обновлено в 15:38
Кино

Умер актер и режиссер Юрий Прохоров

На 80-м году жизни умер актер и режиссер Юрий Прохоров, сообщается на сайте Союза кинематографистов России.
Обновлено в 14:49
Происшествия

Число отравившихся в детском лагере в Крыму выросло почти вдвое

Обновлено в 13:13
Происшествия

В Петербурге задержали подкинувших наркотики подростку росгвардейцев

Обновлено в 12:32
Армия и оружие

«Улику» против России по делу MH17 следователи просто купили

Корпус ракетного двигателя зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) "Бук", из которого, предположительно, был сбит малайзийский "Боинг" над Донбассом летом 2014 года, Совместная следственная группа (JIT) приобрела у неизвестных посредников, сообщает "Новая газета" со ссылкой на источники.
Обновлено в 14:41
Политика

Зеленский рассказал, кому доверяет

Обновлено в 14:21
Политика

В Кремле прокомментировали идею конфискации имущества коррупционеров

В Кремле пока не обсуждалась конфискация имущества коррупционеров, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Обновлено вчера в 05:33
Происшествия

СК впервые возбудил дело о халатности из-за детей в однополой семье

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении работников органов соцзащиты столичного района Марьино из-за того, что они не защитили интересы двух несовершеннолетних, проживающих с однополой парой.
Обновлено в 11:48
Транспорт

Водоканал предупредил петербуржцев о возможных потопах

Обновлено в 13:47
Футбол

Ольга Смородская: «Кикнадзе хочет, чтобы „Локо“ заработал два миллиарда? Я это делала»

Все хотят заработать перед завершением карьеры, много просят в такой ситуации.
Обновлено в 12:45
Политика

Володин предложил изменить Конституцию

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин выступил с предложением внести поправки в Конституцию, которые позволят участвовать парламенту в консультациях при формировании правительства.
Обновлено в 04:10
Армия и оружие

В Госдуме осудили позицию Белого дома по закупке Турцией С-400

Ранее в Белом доме заявили, что покупка Турцией российских ЗРК С-400 делает невозможным приобретение американских самолётов F-35, а сделка с Россией будет иметь «пагубные последствия» для Анкары, заявили в Белом доме.
Обновлено в 15:13
Кино

Тайка Вайтити станет режиссером четвертого «Тора»

Обновлено в 08:21
Баскетбол

ЦСКА договорился о контракте с хорватским форвардом Бендером

Московский ЦСКА договорился о подписании контракта с хорватским форвардом Драганом Бендером.
Обновлено в 13:06
Политика

МИД объяснил проблемы с визами у учителей Англо-американской школы

МИД назвал сообщения о том, что работающим в России американским учителям не выдают визы, "откровенной ложью".
Обновлено в 06:06
Шоу-бизнес

Создатель шоу «Холостяк» избил беременную жену

Автор шоу "Холостяк", 55-летний Майк Флейс, обвинен в домашнем насилии, сообщает Radar Online.
Обновлено в 10:41
Политика

Путин и Лукашенко посетили службу на Валааме

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вечером после посещения Валаама лидеры вернутся в Санкт-Петербург.
Обновлено в 08:56
Политика

Путин упростил получение гражданства России для всех жителей Донбасса

Российский лидер Владимир Путин подписал указ, который разрешает жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР получать российское гражданство быстро и просто, сообщается на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 14:31
Футбол

Бывший игрок «Ахмата» Мохаммади перешел в «Гент»

Обновлено в 11:03
Происшествия

В МВД опровергли данные о задержании матери больного ребёнка в Москве

Московской главк МВД опроверг данные о том, что сотрудники полиции задержали женщину в одном из отделений почты, где она получала посылку с запрещённым лекарственным препаратом для своего тяжелобольного ребёнка.
Обновлено в 07:30
Политика

Зеленский рассказал, как его отговаривали от звонка Путину

Украинский президент Владимир Зеленский рассказал, что «все партнеры Украины» отговаривали его от разговора с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 14:39
Армия и оружие

В Польше совершил аварийную посадку американский истребитель F-15

Обновлено в 08:29
Политика

ДНР и ЛНР предложили Киеву обмен пленными «всех на всех»

Донецкая и Луганская Народные Республики предложили Киеву в срочном порядке провести обмен по формуле «всех на всех», об этом сообщила омбудсмен ДНР Дарья Морозова.
Обновлено в 13:37
Общество

Правительство решило ускорить переход на электронные паспорта

В правительстве решили ускорить внедрение электронного паспорта гражданина Российской Федерации.
Обновлено в 14:05
Армия и оружие

Military Times (США): по словам чиновника Госдепартамента, американские войска могут извлечь ценные уроки из борьбы Украины с Россией (Military Times)

Кент, который отвечает за политику Госдепартамента США в отношении Украины, Молдавии, Белоруссии, Грузии, Армении и Азербайджана, дал интервью во время перерыва на симпозиуме, который Американский совет по внешней политике провел накануне пятой годовщины крушения пассажирского самолета Малайзийских авиалиний, сбитого 17 июля 2014 года.
Обновлено в 10:31
Политика

В аэропорту Николаева произошел скандал с участием Зеленского

Обновлено в 12:34
Происшествия

Видео, где польский пан бьет зонтиком украинских рабочих, появилось в Сети

Обновлено в 10:39
Экономика

Отели в Турции снизили цены для россиян

Из-за оттока туристов турецкие отели пошли на снижение цен на 10-15% на размещение в июле-августе.
Обновлено вчера в 11:43
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