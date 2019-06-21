Энергетика
Мировые цены на нефть по итогам торгов пятницы повысилисьБанки.ру 22 июня в 03:15
Котировки августовских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке повысились по итогам торгов на 0,36 доллара и составили 57,43 доллара за баррель. На торгах в Европе нефть также подорожала.
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Кино
Умер советский и российский актер Андрей Харитонов
Обновлено вчера в 19:32
Политика
Грузия начала искать замену российским туристам
Посольства Грузии за рубежом начали кампанию по привлечению туристов после того, как Россия приостановила авиасообщение между странами.
Обновлено вчера в 11:20
Экономика
Большой театр изменит механизм продажи билетов из-за критики СП
Большой театр с 1 сентября изменит механизм продажи билетов из-за критики Счетной палаты РФ: бронирование для ведомств будет сокращено на 30%, а количество билетов в свободной продаже, соответственно, увеличено, говорится в сообщении контрольного ведомства со ссылкой на официальное письмо руководства театра.
Обновлено в 02:07
Общество
В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стёкол автомобиля
Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР подготовили законопроект, предполагающий отмену штрафов за тонировку стёкол на транспортном средстве.
Обновлено вчера в 21:59
Происшествия
У звукорежиссёра Театра Наций украли два ноутбука на 300 тысяч рублей
В столичном главке МВД рассказали информагентству, что в воскресенье в отдел полиции по Тверскому району обратился мужчина, который работает звукорежиссёром в театре.
Обновлено в 01:24
Экономика
НПФ «Благосостояние» готовит сделку на 35 млрд рублей
НПФ «Благосостояние» нашел покупателя на один из своих крупнейших активов – лизинговую компанию «Трансфин-М», рассказали «Ведомостям» человек, близкий к фонду, и три человека, близких к «Трансфин-М».
Обновлено вчера в 14:42
Шоу-бизнес
Лолита рассказала, что комплексовала из-за своей внешности
Лолита Милявская рассказала, что когда-то сильно страдала комплексами из-за внешности.
Обновлено в 02:13
Происшествия
В США нашли мертвыми приехавшую по грин-карте россиянку с двумя детьми
Обновлено вчера в 19:43
Авто
В Роскачестве рассказали, как избежать угона автомобиля
Как не стать жертвой преступников, «Автоновостям дня» рассказали специалисты Роскачества.
Обновлено в 01:07
Политика
Кремль отрицает планы по встрече Путина с Зеленским на саммите G20
В планах президента России Владимира Путина нет встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Японии на саммите G20, сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Обновлено вчера в 15:43
Политика
Де Ниро и Стивен Кинг снялись в антироссийском ролике
Актёр Роберт Де Ниро и писатель Стивен Кинг снялись в антироссийском ролике, в котором Россию обвиняют в «атаке на демократию» США.
Обновлено вчера в 11:45
Авто
Kia может выпустить семиместный Kia Sportage
Компания Kia готовит новую модель к выходу на индийский рынок. По данным портала Indianautosblog, новинкой будет кроссовер Kia Sportage.
Обновлено вчера в 03:32
Путешествия
Названы зарубежные курорты, где можно отдохнуть дешевле, чем в Крыму
В Турции, Грузии, Болгарии, Греции, Черногории и на Кипре можно отдохнуть на море менее чем за 50 тысяч рублей на двоих, сообщает Aviasales.
Обновлено вчера в 17:03
Политика
Нидерландский фонд MH17 выступил против возвращения России в ПАСЕ
Россия «недостаточно сотрудничает» со следствием по делу об авиакатастрофе Malaysia Airlines MH17 над Донбассом в 2014 году, считает руководство нидерландского фонда Stichting Vliegramp MH17, созданного в помощь родственникам погибших при крушении.
Обновлено в 01:59
Политика
В России назвали условия транзита газа через Украину
Что же касается Украины, Москва может продолжить транзит голубого топлива через эту страну на экономически рентабельных условиях и в случае справедливого урегулирования споров между "Газпромом" и "Нафтогазом".
Обновлено в 00:04
Шоу-бизнес
Альбина Джанабаева поздравила Валерия Меладзе с днем рождения
Певица Альбина Джанабаева мило поздравила своего супруга Валерия Меладзе с именинами.
Обновлено вчера в 11:03
Культура
В Хакасии откроется Аллея менгиров
Обновлено в 00:34
Общество
По цене жилья в Екатеринбурге на юге России можно купить аквапарк и подлодку
Аналитики сайта по выбору недвижимости N1.RU сравнили стоимость готового бизнеса на курортах юга России с жильем в Екатеринбурге.
Обновлено в 01:46
Общество
«Известия» сообщили о сокращении бюджетных мест в российских вузах
Число бюджетных мест в вузах России сократится к 2024 году по сравнению с текущим годом на 17%.
Обновлено вчера в 20:26
Политика
Россия может ограничиться запретом на авиасообщение с Грузией
Приостановка авиасообщения с Грузией может остаться единственной ограничительной мерой России в ответ на антироссийские выступления, если ситуация не выйдет за нынешние рамки, сказал «Ведомостям» человек, близкий к МИДу.
Обновлено вчера в 17:03
Общество
Суд во Владивостоке оштрафовал ещё одну компанию — отловщика косаток
Фрунзенский районный суд Владивостока назначил штраф в 28,176 млн рублей компании «Афалина» — одной из фирм, отлавливавших косаток и белух, которые попали затем в «китовую тюрьму» в Приморье.
Обновлено в 01:38
Происшествия
В Казахстане на территории воинской части произошел взрыв
Взрыв произошел в понедельник на территории воинской части в Туркестанской области Казахстана.
Обновлено в 00:58
Происшествия
В Башкирии мужчина с ножом убил троих и ранил еще двух человек
В Башкирии мужчина насмерть ранил ножом троих человек, еще двое пострадали.
Обновлено вчера в 17:56
Игры
Россияне получат отдельный сервер World of Warcraft Classic
Обновлено в 02:04
Авто
В Сети показали первые фотографии внедорожника ГАЗ «Тигр Next»
Уже завтра, 25 июня, на международной военно-промышленной выставке форума «Армия-2019» в подмосковной Кубинке «Группа ГАЗ» представит внедорожник «Тигр Next» второго поколения.
Обновлено вчера в 22:11
Здоровье
Врач рассказала об опасности яблок и груш для аллергиков
Как пишет «РИА Новости», около 70% людей, имеющих аллергию на пыльцу березы, также реагируют на яблоки, груши, черешню, вишню, персики, сливы и лесные орехи.
Обновлено вчера в 20:43
Гаджеты
Xiaomi CC9: дата анонса и красочная фотогалерея
Компания Xiaomi официально сообщила о том, что презентация смартфонов Xiaomi CC9 и Xiaomi CC9e состоится на следующей неделе, 2 июля 2019.
Обновлено вчера в 22:47
Музыка
Хореограф Загитовой извинился после обвинений в плагиате
Хореограф тренерского штаба олимпийской чемпионки и чемпионки мира по фигурному катанию Алины Загитовой, Даниил Глейхенгауз, извинился перед американской коллегой Джо-джо Гомез за использование в номере Загитовой элементов ее постановки.
Обновлено вчера в 14:27
Экономика
В сети гипермаркетов Metro ответили на предложение о ее покупке
Предложение, которое для покупки сети гипермаркетов Metro AG сделали чешский миллиардер Даниэль Кретинский (Forbes оценивает его состояние в $2,9 млрд) и его словацкий инвестиционный партнер Патрик Ткач, «существенно недооценивает» немецкого дистрибьютора продуктов питания, сообщили в совете директоров компании, передает Bloomberg.
Обновлено вчера в 08:25