Мировые цены на нефть по итогам торгов пятницы повысилисьБанки.ру 22 июня в 03:15

Котировки августовских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке повысились по итогам торгов на 0,36 доллара и составили 57,43 доллара за баррель. На торгах в Европе нефть также подорожала.

Мировые цены на нефть по итогам торгов пятницы повысились

Политика Грузия начала искать замену российским туристам Посольства Грузии за рубежом начали кампанию по привлечению туристов после того, как Россия приостановила авиасообщение между странами.

Экономика Большой театр изменит механизм продажи билетов из-за критики СП Большой театр с 1 сентября изменит механизм продажи билетов из-за критики Счетной палаты РФ: бронирование для ведомств будет сокращено на 30%, а количество билетов в свободной продаже, соответственно, увеличено, говорится в сообщении контрольного ведомства со ссылкой на официальное письмо руководства театра.

Общество В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стёкол автомобиля Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР подготовили законопроект, предполагающий отмену штрафов за тонировку стёкол на транспортном средстве.

Происшествия У звукорежиссёра Театра Наций украли два ноутбука на 300 тысяч рублей В столичном главке МВД рассказали информагентству, что в воскресенье в отдел полиции по Тверскому району обратился мужчина, который работает звукорежиссёром в театре.

Экономика НПФ «Благосостояние» готовит сделку на 35 млрд рублей НПФ «Благосостояние» нашел покупателя на один из своих крупнейших активов – лизинговую компанию «Трансфин-М», рассказали «Ведомостям» человек, близкий к фонду, и три человека, близких к «Трансфин-М».

Политика Кремль отрицает планы по встрече Путина с Зеленским на саммите G20 В планах президента России Владимира Путина нет встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Японии на саммите G20, сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Политика Де Ниро и Стивен Кинг снялись в антироссийском ролике Актёр Роберт Де Ниро и писатель Стивен Кинг снялись в антироссийском ролике, в котором Россию обвиняют в «атаке на демократию» США.

Авто Kia может выпустить семиместный Kia Sportage Компания Kia готовит новую модель к выходу на индийский рынок. По данным портала Indianautosblog, новинкой будет кроссовер Kia Sportage.

Путешествия Названы зарубежные курорты, где можно отдохнуть дешевле, чем в Крыму В Турции, Грузии, Болгарии, Греции, Черногории и на Кипре можно отдохнуть на море менее чем за 50 тысяч рублей на двоих, сообщает Aviasales.

Политика Нидерландский фонд MH17 выступил против возвращения России в ПАСЕ Россия «недостаточно сотрудничает» со следствием по делу об авиакатастрофе Malaysia Airlines MH17 над Донбассом в 2014 году, считает руководство нидерландского фонда Stichting Vliegramp MH17, созданного в помощь родственникам погибших при крушении.

Политика В России назвали условия транзита газа через Украину Что же касается Украины, Москва может продолжить транзит голубого топлива через эту страну на экономически рентабельных условиях и в случае справедливого урегулирования споров между "Газпромом" и "Нафтогазом".

Шоу-бизнес Альбина Джанабаева поздравила Валерия Меладзе с днем рождения Певица Альбина Джанабаева мило поздравила своего супруга Валерия Меладзе с именинами.

Общество По цене жилья в Екатеринбурге на юге России можно купить аквапарк и подлодку Аналитики сайта по выбору недвижимости N1.RU сравнили стоимость готового бизнеса на курортах юга России с жильем в Екатеринбурге.

Общество «Известия» сообщили о сокращении бюджетных мест в российских вузах Число бюджетных мест в вузах России сократится к 2024 году по сравнению с текущим годом на 17%.

Политика Россия может ограничиться запретом на авиасообщение с Грузией Приостановка авиасообщения с Грузией может остаться единственной ограничительной мерой России в ответ на антироссийские выступления, если ситуация не выйдет за нынешние рамки, сказал «Ведомостям» человек, близкий к МИДу.

Общество Суд во Владивостоке оштрафовал ещё одну компанию — отловщика косаток Фрунзенский районный суд Владивостока назначил штраф в 28,176 млн рублей компании «Афалина» — одной из фирм, отлавливавших косаток и белух, которые попали затем в «китовую тюрьму» в Приморье.

Происшествия В Казахстане на территории воинской части произошел взрыв Взрыв произошел в понедельник на территории воинской части в Туркестанской области Казахстана.

Авто В Сети показали первые фотографии внедорожника ГАЗ «Тигр Next» Уже завтра, 25 июня, на международной военно-промышленной выставке форума «Армия-2019» в подмосковной Кубинке «Группа ГАЗ» представит внедорожник «Тигр Next» второго поколения.

Здоровье Врач рассказала об опасности яблок и груш для аллергиков Как пишет «РИА Новости», около 70% людей, имеющих аллергию на пыльцу березы, также реагируют на яблоки, груши, черешню, вишню, персики, сливы и лесные орехи.

Гаджеты Xiaomi CC9: дата анонса и красочная фотогалерея Компания Xiaomi официально сообщила о том, что презентация смартфонов Xiaomi CC9 и Xiaomi CC9e состоится на следующей неделе, 2 июля 2019.

Музыка Хореограф Загитовой извинился после обвинений в плагиате Хореограф тренерского штаба олимпийской чемпионки и чемпионки мира по фигурному катанию Алины Загитовой, Даниил Глейхенгауз, извинился перед американской коллегой Джо-джо Гомез за использование в номере Загитовой элементов ее постановки.