Энергетика

Мировые цены на нефть по итогам торгов понедельника снизилисьБанки.ру вчера в 01:35

Котировки августовских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке понизились по итогам торгов на 0,63 доллара и составили 59,58 доллара за баррель. На торгах в Европе нефть также подешевела.
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Цена на нефть марки Brent поднялась до $64,50 за баррель

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Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе сегодняшних торгов

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