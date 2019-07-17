Энергетика
Мировые цены на нефть по итогам торгов понедельника снизилисьБанки.ру вчера в 01:35
Котировки августовских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке понизились по итогам торгов на 0,63 доллара и составили 59,58 доллара за баррель. На торгах в Европе нефть также подешевела.
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Автоматически обработано 7330 источников, обновлено в 09:56, Вашингтон
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Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что возобновление воздушного сообщения между странами может возобновиться только при условии нормализации обстановки в республике и устранении властями Грузии угрозы для безопасности российских граждан.
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