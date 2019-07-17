Энергетика

Нефть дорожает после резкого падения наканунеExpert.ru вчера в 04:26

Цена на нефть 17 июля уверенно идет вверх, после падения почти на 3% днем ранее, пишет «Интерфакс». К 8:10 по московскому времени цена на сентябрьские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures достигала показателя $64,47 за баррель, прибавив по сравнению с предыдущей сессией $0,12.
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