Энергетика
Нефть дорожает после резкого падения наканунеExpert.ru вчера в 04:26
Цена на нефть 17 июля уверенно идет вверх, после падения почти на 3% днем ранее, пишет «Интерфакс». К 8:10 по московскому времени цена на сентябрьские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures достигала показателя $64,47 за баррель, прибавив по сравнению с предыдущей сессией $0,12.
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 13:31, Вашингтон
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