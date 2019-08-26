Мировые цены на нефть Brent и WTI растут, как свидетельствуют данные торгов.

Мировые цены на нефть Brent и WTI растут в ходе торгов

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