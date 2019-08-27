Энергетика
Банки.руМировые цены на нефть по итогам торгов понедельника снизились
Котировки октябрьских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке опустились по итогам торгов на 0,53 доллара и составили 53,64 доллара за баррель. На торгах в Европе нефть также подешевела.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 06:48, Вашингтон
Политика
Песков прокомментировал ситуацию с зарплатой хирургов в Нижнем Тагиле
Ранее сообщалось, что все хирурги ЦГБ №1 Нижнего Тагила и Демидовской Больницы написали заявления об увольнении.
РИА Новости 06:17
Экономика
Forbes назвал самые богатые семьи России
Богатые российские семьи выстроил по ранжиру журнал Forbes.
Вести.Ru 04:55
Армия и оружие
Появилось видео «плоского штопора» в исполнении Су-57
Телеканал RT опубликовал видео тренировочного полета истребителя Су-57 с выполнением фигуры высшего пилотажа «плоский штопор».
Известия 01:23
Происшествия
Следствие: незаконный бизнес обогатил Абызова на 32 миллиарда рублей
32 миллиарда рублей экс-министр по делам Открытого правительства Михаил Абызов получил от незаконного предпринимательства.
Вести.Ru 06:36
Политика
Компания «Укрэнерго» подала иск против РФ из-за потери активов в Крыму
Украинская компания «Укрэнерго» передала в арбитражный суд требования в споре с Россией из-за утраченных активов в Крыму.
Известия 05:22
Общество
Суд в Кемерово оштрафовал владельца пекарни за отказ обслуживать геев
Суд в Кемерово оштрафовал владельца пекарни Антона Ипатова, который отказался обслуживать геев, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда.
Полит.ру 04:59
Экономика
Минэкономразвития составило прогноз по снижению роста доходов россиян
Министерство экономического развития РФ опубликовало свой прогноз по снижению роста реальных располагаемых доходов населения.
МонаВиста 26 августа в 23:43
Происшествия
Третьего погибшего извлекли из-под завалов здания в Новосибирске
Тело третьего погибшего извлечено из-под завалов обрушившейся насосной станции в Новосибирске, подтвердили РБК в пресс-службе областного главка МЧС.
РБК 05:53
Политика
В Кремле отвергли связь России с делом об убийстве в Берлине
В Кремле отвергли какую-либо причастность России к убийству в Берлине, в котором подозревается гражданин РФ.
Интерфакс 06:42
Политика
Суд в Киеве освободил Вышинского из-под стражи
Известия 04:55
Политика
Президент Грузии назвала условия диалога с Россией
Напомнив, что Россия и Грузия не имеют дипломатических отношений уже 11 лет, Зурабишвили отметила, что возобновлению контактов должно предшествовать осознание произошедших изменений в позиции Москвы по отношению к Тбилиси.
Lenta.ru 04:42
Армия и оружие
Су-34 и Ан-26 отработали посадку на строящейся магистрали в Татарстане
РИА Новости 05:08
Политика
Пекин не пустил военный корабль США в порт Циндао
Газета.Ru 06:42
Политика
Путин угостил Эрдогана мороженым
Президенты России и Турции попробовали мороженое на авиасалоне "МАКС-2019". Реджеп Тайип Эрдоган выбрал ванильное, вологодское.
Российская газета вчера в 09:32
Происшествия
Два человека погибли при пожаре на заводе в Нижнем Новгороде
Российская газета 02:54
Политика
Коломойский предложил снять с России часть санкций
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский считает, что Киев должен снять с Москвы некоторые санкции, введенные из-за ситуации в Донбассе.
РБК 06:28
Происшествия
В Петербурге задержали мужчину, напавшего с ножом на таксиста
Во вторник ТАСС со ссылкой на ГУ МВД сообщал, что в полицию Фрунзенского района обратился 34-летний водитель такси.
ТАСС 06:18
Политика
Джонсон объявил о приостановке работы парламента Великобритании
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о приостановке работы парламента страны до 14 октября.
RT на русском 05:43
Политика
Волкер назвал уход России из Крыма условием для возвращения в G8
Специальный представитель США по Украине Курт Волкер назвал условием возвращения России в формат G8 ее уход из Крыма.
РБК 01:09
Технологии
Сотовые операторы предлагают встроить Mobile ID в электронные паспорта
Сотовые операторы предложили доработать концепцию перехода россиян на электронные паспорта, включив в нее технологию Mobile ID для удаленной идентификации.
Новости Интернета вещей 04:17
Шоу-бизнес
Эммануил Виторган стал отцом в возрасте 79 лет
Российский актер Эммануил Виторган в возрасте 79-лет в очередной раз стал отцом. Об этом он сообщил на своей странице в инстаграме.
Газета.Ru 04:35
Гаджеты
Продажи смартфонов Honor 9X бьют рекорды
Смартфоны Honor 9X и 9X Pro сейчас доступны только в Китае, однако продажи устройств бьют рекорды один за другим.
UfacityNews.ru 03:48
Экономика
Из МФО гражданам звонят по-банковски
В большинстве жалоб граждане не называют микрокредитора, среди известных — сообщения о подобном способе кредитования от МКК «Меридиан» (бренд «Живые деньги», состоит в СРО «МиР»).
Коммерсантъ вчера в 18:42
Шоу-бизнес
Анна Нетребко поделилась фото в купальнике
Чуть ранее Анна опубликовала солнечный семейный снимок — на кадре Нетребко и ее муж стоят на бортике бассейна, а их дети расположились на надувном матрасе в форме «жуткого розового фламинго», как описала это сама певица.
WomanHit.ru 05:39
Армия и оружие
Герасимов провел телефонный разговор с главой Военного комитета НАТО
Глава Военного комитета НАТО Стюарт Пич провел телефонный разговор с начальником Генштаба Вооруженных Сил России Валерием Герасимовым.
Известия 06:40
Кино
Крик Батлера на съемках «300 спартанцев» заставил смеяться всю команду
REGNUM вчера в 08:02
Экономика
Россиян лишили индивидуального пенсионного капитала
Вопреки прежним заявлениям представителей Пенсионного фонда России (ПФР) и Минфина, из проекта закона о новой системе убрали понятие индивидуального пенсионного капитала.
Секрет фирмы 02:17
Авто
BMW X6 получил «самый черный цвет в мире»
Первым среди автомобилей инновационное покрытие с веществом vantablack получил кроссовер BMW X6, презентация которого состоится в начале сентября на автосалоне во Франкфурте.
Тарантас Ньюс 04:51
Религия
Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36