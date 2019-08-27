Энергетика

Банки.руБанки.руМировые цены на нефть по итогам торгов понедельника снизились

Котировки октябрьских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке опустились по итогам торгов на 0,53 доллара и составили 53,64 доллара за баррель. На торгах в Европе нефть также подешевела.
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