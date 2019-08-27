Котировки октябрьских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке опустились по итогам торгов на 0,53 доллара и составили 53,64 доллара за баррель. На торгах в Европе нефть также подешевела.

Мировые цены на нефть по итогам торгов понедельника снизились

Политика Песков прокомментировал ситуацию с зарплатой хирургов в Нижнем Тагиле Ранее сообщалось, что все хирурги ЦГБ №1 Нижнего Тагила и Демидовской Больницы написали заявления об увольнении.

Экономика Forbes назвал самые богатые семьи России Богатые российские семьи выстроил по ранжиру журнал Forbes.

Армия и оружие Появилось видео «плоского штопора» в исполнении Су-57 Телеканал RT опубликовал видео тренировочного полета истребителя Су-57 с выполнением фигуры высшего пилотажа «плоский штопор».

Происшествия Следствие: незаконный бизнес обогатил Абызова на 32 миллиарда рублей 32 миллиарда рублей экс-министр по делам Открытого правительства Михаил Абызов получил от незаконного предпринимательства.

Политика Компания «Укрэнерго» подала иск против РФ из-за потери активов в Крыму Украинская компания «Укрэнерго» передала в арбитражный суд требования в споре с Россией из-за утраченных активов в Крыму.

Общество Суд в Кемерово оштрафовал владельца пекарни за отказ обслуживать геев Суд в Кемерово оштрафовал владельца пекарни Антона Ипатова, который отказался обслуживать геев, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

Экономика Минэкономразвития составило прогноз по снижению роста доходов россиян Министерство экономического развития РФ опубликовало свой прогноз по снижению роста реальных располагаемых доходов населения.

Происшествия Третьего погибшего извлекли из-под завалов здания в Новосибирске Тело третьего погибшего извлечено из-под завалов обрушившейся насосной станции в Новосибирске, подтвердили РБК в пресс-службе областного главка МЧС.

Политика В Кремле отвергли связь России с делом об убийстве в Берлине В Кремле отвергли какую-либо причастность России к убийству в Берлине, в котором подозревается гражданин РФ.

Политика Президент Грузии назвала условия диалога с Россией Напомнив, что Россия и Грузия не имеют дипломатических отношений уже 11 лет, Зурабишвили отметила, что возобновлению контактов должно предшествовать осознание произошедших изменений в позиции Москвы по отношению к Тбилиси.

Политика Путин угостил Эрдогана мороженым Президенты России и Турции попробовали мороженое на авиасалоне "МАКС-2019". Реджеп Тайип Эрдоган выбрал ванильное, вологодское.

Политика Коломойский предложил снять с России часть санкций Украинский бизнесмен Игорь Коломойский считает, что Киев должен снять с Москвы некоторые санкции, введенные из-за ситуации в Донбассе.

Происшествия В Петербурге задержали мужчину, напавшего с ножом на таксиста Во вторник ТАСС со ссылкой на ГУ МВД сообщал, что в полицию Фрунзенского района обратился 34-летний водитель такси.

Политика Джонсон объявил о приостановке работы парламента Великобритании Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о приостановке работы парламента страны до 14 октября.

Политика Волкер назвал уход России из Крыма условием для возвращения в G8 Специальный представитель США по Украине Курт Волкер назвал условием возвращения России в формат G8 ее уход из Крыма.

Технологии Сотовые операторы предлагают встроить Mobile ID в электронные паспорта Сотовые операторы предложили доработать концепцию перехода россиян на электронные паспорта, включив в нее технологию Mobile ID для удаленной идентификации.

Шоу-бизнес Эммануил Виторган стал отцом в возрасте 79 лет Российский актер Эммануил Виторган в возрасте 79-лет в очередной раз стал отцом. Об этом он сообщил на своей странице в инстаграме.

Гаджеты Продажи смартфонов Honor 9X бьют рекорды Смартфоны Honor 9X и 9X Pro сейчас доступны только в Китае, однако продажи устройств бьют рекорды один за другим.

Экономика Из МФО гражданам звонят по-банковски В большинстве жалоб граждане не называют микрокредитора, среди известных — сообщения о подобном способе кредитования от МКК «Меридиан» (бренд «Живые деньги», состоит в СРО «МиР»).

Шоу-бизнес Анна Нетребко поделилась фото в купальнике Чуть ранее Анна опубликовала солнечный семейный снимок — на кадре Нетребко и ее муж стоят на бортике бассейна, а их дети расположились на надувном матрасе в форме «жуткого розового фламинго», как описала это сама певица.

Армия и оружие Герасимов провел телефонный разговор с главой Военного комитета НАТО Глава Военного комитета НАТО Стюарт Пич провел телефонный разговор с начальником Генштаба Вооруженных Сил России Валерием Герасимовым.

Экономика Россиян лишили индивидуального пенсионного капитала Вопреки прежним заявлениям представителей Пенсионного фонда России (ПФР) и Минфина, из проекта закона о новой системе убрали понятие индивидуального пенсионного капитала.

Авто BMW X6 получил «самый черный цвет в мире» Первым среди автомобилей инновационное покрытие с веществом vantablack получил кроссовер BMW X6, презентация которого состоится в начале сентября на автосалоне во Франкфурте.