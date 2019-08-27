Энергетика
Банки.руМировые цены на нефть по итогам торгов понедельника снизились
Котировки октябрьских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке опустились по итогам торгов на 0,53 доллара и составили 53,64 доллара за баррель. На торгах в Европе нефть также подешевела.
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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 14:42, Вашингтон
Футбол
Тарасов приехал в РФС для рассмотрения его претензии к «Локомотиву»
Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов вместе со своим адвокатом прибыл на заседание палаты по разрешению споров РФС, где будет рассмотрено его заявление к клубу.
Матч ТВ 08:59
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В Подмосковье зафиксировали аномальный рост популяции змей
Специалисты зафиксировали аномальный рост популяции змей на лесных территориях Московской области, правительство региона начало искать решение проблемы.
ТАСС 10:58
Политика
Захарова назвала новые антироссийские санкции США нелегитимными
Захарова отметила, что решение о введении нового пакета санкций принято с целью "нанести ущерб финансовому сектору и высокотехнологичным отраслям экономики", однако РФ "не раз уже доказывала устойчивость к подобным внешним ограничениям".
ТАСС 09:22
Экономика
В России зафиксировали рост уровня бедности
Численность населения РФ с доходами ниже прожиточного минимума в I полугодии 2019 года увеличилась на 0,2 млн человек по сравнению с I полугодием 2018 года и составила 19,8 млн человек, уровень бедности вырос до 13,5% с 13,3%, сообщил во вторник Росстат.
Интерфакс вчера в 14:42
Экономика
Forbes назвал самые богатые семьи России
Вести.Ru 04:55
Политика
Партия «Слуга народа» подготовила сотни поправок в Конституцию Украины
Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» подготовила 465 поправок в конституцию страны.
News.ru 11:51
Политика
Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства не первый год в рамках Международного авиакосмического салона (МАКС) покупает мороженое у «той же самой» продавщицы, передает корреспондент РБК.
РБК 06:24
Происшествия
Жителя Крыма осудили на 10 лет за участие в украинском НВФ
Кировский районный суд Республики Крым приговорил к 10 годам лишения свободы жителя Крыма, обвиняемого в участии в украинском незаконном вооруженном формировании (НВФ) — батальоне имени Номана Челебиджихана.
Известия 13:45
Здоровье
Актер Александр Семчев похудел на 100 кг
Sport24.ru 03:31
Космос
Ростовский ученый разработал школьное пособие по астрономии для виртуальных космических путешествий
Сотрудник кафедры физики космоса ЮФУ, заведующий учебной обсерваторией Михаил Невский разработал и выпустил к началу нового учебного года, который стартует в 2019-м с понедельника, 2 сентября, пособие для старшеклассников по астрономии.
КП - Ростов-на-Дону 08:25
Экономика
РБК сообщил о дефиците авокадо в российских магазинах
Рост спроса на авокадо привел к тому, что в августе 2019 г. торговые сети столкнулись с сезонной нехваткой этого фрукта, пишет РБК: потребители заметили, что в некоторых сетевых магазинах Москвы его не было, а в других – либо была в наличие только продукция низкого качества, либо по высокой цене.
Ведомости 12:53
Происшествия
16 детей заболели синдромом оборотня в Испании
В Испании 16 детей заболели "синдром оборотня", из-за которого на их теле появилось аномальное количество волос.
Газета.Ru 05:13
Политика
Лукашенко не поедет в Польшу из солидарности с Путиным, пишут СМИ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался приехать в Варшаву на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны, сообщает Rzeczpospolita со ссылкой на источники.
РИА Новости 09:47
Шоу-бизнес
Эммануил Виторган в 79 лет стал отцом
Актер Эммануил Виторган в 79 лет стал отцом в четвертый раз, об этом он сообщил на своей странице в инстаграме.
Газета.Ru 10:17
Происшествия
Песков прокомментировал инцидент с полицейскими в Анапе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал действия полицейских, подозреваемых в изнасилованиях в Анапе и Екатеринбурге, сообщает RT.
Газета.Ru 09:13
Политика
Большинство жителей Донбасса признали ДНР и ЛНР частью Украины
Большинство жителей Донбасса считают, что самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики (ЛНР и ДНР) относятся к территории Украины.
Lenta.ru 06:00
Происшествия
На директора ФБК Жданова завели дело из-за фильма «Он вам не Димон»
В отношении руководителя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова возбудили уголовное дело из-за того, что он якобы не удаляет из Интернета фильм «Он вам не Димон».
News.ru 05:47
Политика
Вышинский освобождён из-под стражи в зале суда
RT на русском 04:58
Гаджеты
Samsung готовит три Galaxy S11 и новый Galaxy Fold
Скорее всего корейская компания готовит более упрощенный вариант Galaxy Fold.
Astera 10:21
Финансы
Минэкономразвития дало прогноз по курсу доллара до 2024 года
Ведомство ожидает, что к концу 2019 года курс американской валюты опустится до 65,8 рубля за доллар, сообщает в среду, 28 августа, «Интерфакс».
Известия 11:13
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США открыли в своем посольстве в Колумбии отдел по делам Венесуэлы
Госдепартамент объявил в среду об открытии в американском посольстве в Колумбии временного "дипломатического офиса" - отдела по делам Венесуэлы.
ТАСС 12:44
Игры
В сентябре подписчики PS Plus получат сразу две отличных AAA-игры
Sony решила по-настоящему расщедриться в сентябре: подписчики сервиса PlayStation Plus получат в следующем месяце Batman: Arkham Knight и Darksiders 3. А ведь релиз Darksiders 3 состоялся меньше года назад, и игра до сих пор стоит почти 4 тыс. рублей.
Gmbox.ru 11:54
Политика
Президент Грузии назвала условия для возобновления диалога с Россией
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что возобновление диалога с Россией может произойти в случае изменения позиции Москвы.
Газета.Ru 04:19
Происшествия
Стена здания обрушилась на людей в Новосибирске
В Новосибирске обрушилась стена здания, находящегося на реконструкции. Жертвами трагедии стали минимум два человека.
Дни.ру 03:21
Религия
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные 28 августа
Православные верят, что Мария вознеслась на небо. Поэтому второе название праздника - Пасха Богородицы.
СеверИнформ 02:28
Политика
Россия выплатит остаток взноса в Совет Европы в ближайшее время
Россия в ближайшее время переведёт в бюджет Совета Европы (СЕ) остающийся взнос за 2017 и 2018 годы, сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
RT на русском 14:17
Космос
Новый российский скафандр «Сокол-М» показали на МАКС-2019
Актуальные Новости вчера в 10:47
Общество
Синоптики пообещали теплую осень и позднюю зиму в Москве
По словам Тишковца, наступление климатической зимы сместится как минимум на конец ноября — начало декабря.
Известия 12:15