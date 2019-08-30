Энергетика

Банки.руБанки.руМировые цены на нефть по итогам торгов четверга выросли

Котировки октябрьских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке поднялись по итогам торгов на 0,93 доллара и составили 56,71 доллара за баррель. На торгах в Европе нефть также подорожала.
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