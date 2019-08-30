Энергетика
Банки.руМировые цены на нефть по итогам торгов четверга выросли
Котировки октябрьских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке поднялись по итогам торгов на 0,93 доллара и составили 56,71 доллара за баррель. На торгах в Европе нефть также подорожала.
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Нефть Brent подорожала до $60 за баррель на сигналах сокращения запасов в США
Интерфакс28 августа в 01:40
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В Колумбийском университете заявили, что готовы внести изменения в старую идею создания лифта на Луну.
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Специалисты Google раскрыли массовую атаку хакеров на iPhone
Специалисты по безопасности компании Google заявили о раскрытии массовой атаки хакеров на iPhone.
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Министр здравоохранения России Вероника Скворцова выступила за минимальную фиксированную зарплату для врачей и ограничение на совместительство.
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МИД России прокомментировал ситуацию на границе Грузии и Южной Осетии
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Владелец и председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов в интервью журналу «Harvard Business Review Россия» раскрыл свою формулу успеха ведения бизнеса.
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Сообщается, что команды согласовали трансфер 24-летнего португальца за 70 миллионов евро.
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Валенса осудил Польшу за отказ пригласить Путина на годовщину ВОВ
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