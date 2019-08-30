Энергетика
Банки.руМировые цены на нефть по итогам торгов четверга выросли
Котировки октябрьских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке поднялись по итогам торгов на 0,93 доллара и составили 56,71 доллара за баррель. На торгах в Европе нефть также подорожала.
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Политика
Лукашенко поддержал Путина отказом ехать в Польшу
Лидер Белоруссии Александр Лукашенко не сможет явиться на празднование 80-летней годовщины начала Второй мировой войны, которое состоится в Варшаве, в связи с этим представлять Белоруссию на данном мероприятии будет посол.
Южный Федеральный 28 августа в 21:59
Происшествия
В квартиру студента Егора Жукова пришли с обыском
Домой к студенту Высшей школы экономики Егору Жукову, арестованному по делу о массовых беспорядках, пришли с обыском.
Ведомости 06:07
Происшествия
Пилот погиб при жесткой посадке легкомоторного самолета в Подмосковье
Пилот погиб в результате жесткой посадки легкомоторного самолета под деревней Минино Клинского района Московской области.
Известия 05:34
Политика
На Украине мошенники от имени Зеленского вымогали $570 тысяч
Государственное бюро расследований Украины сообщило о разоблачении группы мошенников, которые от имени президента Украины Владимира Зеленского требовали $570 тыс. за содействие в назначении на руководящую должность в «Укроборонпром».
RT на русском 03:58
Наука
В МФТИ создали устройство, имитирующее биологическую память
В МФТИ разработали очередное устройство, полностью имитирующее биологическую память, сообщает новостное издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 28 августа в 13:56
Наука
Деятельность человека повлияла на климат 4 тыс. лет назад
Дилетант вчера в 10:10
Баскетбол
Сборная России вырвала победу у Нигерии в первом матче на ЧМ
Россияне здорово начала матч, сделав рывок в первой четверти за счет трех трехочковых Михаила Кулагина.
Нева Спорт 06:40
Футбол
«Зенит» арендовал защитника «Минска»
Газета.Ru 05:10
Политика
В СБУ исключили обмен заключенными с Россией 30 августа
В Службе безопасности Украины сообщили, что обмен заключенными с Россией не произойдет 30 августа.
Дождь вчера в 04:55
Технологии
10 полезных мобильных приложений для водителей
Мобильные приложения могут заметно облегчить путешествие и даже сэкономить время и деньги.
Российская газета 06:39
Культура
Умерла американская актриса Валери Харпер
Ушла из жизни известная американская актриса Валери Харпер.
РЕН ТВ вчера в 19:09
Политика
Пушков отреагировал на обещание нового главы МИД Украины о Донбассе
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал обещание нового министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко относительно конфликта в Донбассе.
Газета.Ru вчера в 22:25
Наука
Ионные кластеры фосфата кальция восстановили зубную эмаль
Чанюй Шао (Changyu Shao) с коллегами из Чжэцзянского университета предложили новый тип ионных кластеров фосфата кальция, стабилизированного простым легколетучим триэтиламином, которые способны обеспечить эпитаксиальный рост зубной эмали с такой же сложной структурой, как и у натуральной.
N+1 вчера в 14:00
Происшествия
Беременную россиянку задержали на Кипре по подозрению в убийстве
Гражданка России была задержана на Кипре по подозрению в непредумышленном убийстве.
Вечерняя Москва вчера в 18:37
Политика
В Донецке открыли памятник Захарченко
Бюст первому главе самопровозглашенной Донецкой народной республики Александру Захарченко открыли в Донецке на аллее героев в годовщину его гибели, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 03:56
Экономика
Владелец компании из дела о грязной нефти продал ее в СИЗО
Балабай и Ружечко наряду с другими сотрудниками "Нефтеперевалки" и структур "Транснефти" являются фигурантами уголовного дела о загрязнении "Дружбы", которое было возбуждено в мае.
РБК вчера в 08:59
Единоборства
Ибрагимов проиграл корейцу Джунгу на турнире UFC Fight Night 157
Российский боец ММА Хадис Ибрагимов потерпел поражение на турнире UFC Fight Night 157, который проходит в китайском Шэньчжэне.
Sport24.ru 05:44
Происшествия
СК начал проверку после хлопка газа в квартире жилого дома в Бийске
Сотрудники Следственного комитета по Алтайскому краю начали доследственную проверку после хлопка газа в квартире жилого дома в Бийске.
Известия 04:50
Общество
Что изменится в российских законах в сентябре 2019 года
1 сентября вступят в силу новые правила продажи билетов в театры, на концерты и другие развлекательные мероприятия.
РБК 02:04
Происшествия
В Башкирии мать призналась в убийстве своего годовалого сына
Подозреваемая в убийстве собственного годовалого сына 28-летняя жительница села Исмаилово Дюртюлинского района Башкирии Юлия Хабирова призналась в содеянном на допросе в региональном Следственном управлении СКР, передает НСН.
Газета.Ru 04:58
Политика
Зеленского пригласят в Москву на 75-летие Победы
Кремль пригласит президента Украины Владимира Зеленского на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
РИА Новости вчера в 10:54
Футбол
«Оренбург» одержал первую победу в РПЛ, обыграв «Уфу»
РИА Новости 06:27
Политика
Глава МИД Латвии не нашел советского прошлого у стран Прибалтики
Глава латвийского МИДа Эдгарс Ринкевичс заявил о том, что страны Прибалтики никогда не входили в состав СССР.
Известия 05:24
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов заявил, что пока не намерен завершать карьеру
Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов подчеркнул, что ему осталось провести не так много поединков, но о завершении карьеры он не задумывался.
Sport24.ru 02:56
Здоровье
Тимофеева отметила важность диспансеризации
Помимо лечения важны ещё и профилактика, диспансеризация, сохранение здоровья людей, заявила заместитель председателя Государственной Думы Ольга Тимофеева на встрече с первокурсниками Ставропольского государственного медицинского университета.
Парламентская газета 06:33
Политика
МИД отреагировал на ситуацию на границе Грузии и Южной Осетии
Грузия своими действиями намеренно нагнетает напряженность на границе с Южной Осетией.
Газета.Ru вчера в 21:00
Происшествия
Следствие начало проверку аварийной посадки самолета на Сахалине
Следствие начало проверку по факту аварийной посадки Airbus А320 авиакомпании S7 в аэропорту Южно-Сахалинска.
РБК 05:18