Энергетика

RT на русскомRT на русскомМировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в четверг, 29 августа. Октябрьские фьючерсы на нефть WTI уменьшились на 0,38%, составив $55,57 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре упали на 0,56% — до $60,15 за баррель.
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Мировые цены на нефть по итогам торгов четверга выросли

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Стоимость нефти марки Brent поднялась $59,93 за баррель

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Росстат заявил о росте реальных пенсий в июле

Реальный размер пенсий с поправкой на инфляцию в июле вырос на 1,4 процента по сравнению с тем же месяцем прошлого года, сообщил Росстат.
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Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили об условиях диалога с Россией.
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