Мировые цены на нефть падают в пределах 2%RT на русском 06:08

Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Мировые цены на нефть падают в пределах 2%

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