Энергетика
Мировые цены на нефть падают в пределах 2%RT на русском 06:08
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Автоматически обработан 7321 источник, обновлено в 10:23, Ашберн
Экономика
ВТО учредила третейскую группу по спору России и ЕС по пошлинам
Всемирная торговая организация (ВТО) утвердила третейскую группу по спору России с Евросоюзом в связи с антидемпинговой мерой в отношении российского холоднокатаного проката.
Обновлено в 08:33
Происшествия
В «Аэрофлоте» прокомментировали ЧП с вылетевшим из Риги самолётом
Представитель пресс-службы авиакомпании «Аэрофлот» прокомментировал ЧП с самолётом, вылетевшим из Риги в Москву.
Обновлено в 09:06
Футбол
ЦСКА предложил Дзагоеву новый контракт с зарплатой в € 10 тыс. в месяц
Клуб предлагает футболисту зарплату в размере € 10 тыс. в месяц. При этом данное предложение может быть увеличено в процессе переговоров.
Обновлено в 07:46
Кино
Умерла актриса Элина Быстрицкая
В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.
Обновлено в 03:51
Политика
Захарова рассказала о захлебнувшемся от возмущения Порошенко
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что президент Украины Пётр Порошенко захлебнулся от возмущения в связи с публикацией указа об облегчённой процедуре принятия в гражданство России жителей Донбасса.
Обновлено в 07:37
Происшествия
В Красноярске загорелся завод-производитель ракет «Сармат» и «Синева»
В Красноярске загорелась крыша одного из корпусов оборонного завода "Красмаш", сообщает краевой главк МЧС.
Обновлено в 09:24
Происшествия
Суд обязал «Новую газету» удалить статью о пытках ФСБ в Магнитогорске
Басманный суд Москвы обязал «Новую газету» удалить информацию о пытках сотрудниками ФСБ в Магнитогорске гражданина Киргизии, так как признал ее не соответствующей действительности, говорится в сообщении на сайте «Новой газеты».
Обновлено в 07:17
Происшествия
В Ставрополе обнаружили детей в заваленной мусором квартире
Отмечается, что поводом стала публикация в соцсетях и СМИ фотографий квартиры, заваленной мусором, в которой живут дети.
Обновлено в 09:56
Армия и оружие
ВСУ на Донбассе приведены в полную боеготовность
Каратели ВСУ на Донбассе приведены в полную боеготовность: усилена разведка и «боевая служба».
Обновлено в 04:35
Авто
Hyundai обновит кроссовер Tucson
Санъюп Ли, старший вице-президент и глава Глобального дизайнерского центра Hyundai, анонсировал дебют концептуально нового поколения кроссовера Tucson.
Обновлено вчера в 13:21
Общество
Пенсионера оштрафовали за ремонт разбитой дороги
Обновлено вчера в 08:28
Происшествия
Бывший сотрудник ФСБ Фролов обвиняется в хищении 490 млн рублей
Бывший сотрудник Федеральной службы безопасности Дмитрий Фролов обвиняется в хищении 490 млн рублей, сообщает ТАСС.
Обновлено в 09:01
Кино
Михаил Горбачев экстренно госпитализирован
Первый президент СССР попал в московскую больницу. Об этом рассказал сорежиссер фильма о Горбачеве Андре Сингер.
Обновлено в 00:53
Политика
«Укртранснафта» назвала сроки возобновления поставок нефти по «Дружбе»
Накануне, 25 апреля, «Укртранснафта» приостановила прокачку нефти по маршруту Мозырь — Броды, объяснив это решение низким качеством поступающего из России сырья и отказом Словакии и Венгрии принимать нефть.
Обновлено в 09:52
Космос
В Астрахани сняли на видео круживший в ночном небе НЛО
Жители Астрахани опубликовали в Сети короткое видео, где показали круживший в ночном небе НЛО.
Обновлено вчера в 13:00
Авто
«АвтоВАЗ» обновил цены на семейство Lada Granta
Обновлено вчера в 04:50
Политика
The Bell: Россия потратит на пенсии жителям Донбасса не менее 100 миллиардов рублей в год
Выдача российского гражданства пенсионерам самопровозглашенных ДНР и ЛНР может обойтись России в сумму от 100 до 175 миллиардов рублей в год.
Обновлено в 08:49
Общество
Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации
Позднее Быкова ввели в искусственную кому. 18 апреля писателя на самолете перевезли в Москву, где он пришел в сознание 21 апреля.
Обновлено вчера в 18:54
Политика
Небензя объяснил ООН выдачу российских паспортов жителям Донбасса
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке предоставления российского гражданства жителям Донецкой и Луганской областей.
Обновлено вчера в 22:27
Политика
Глава ФБР считает Китай главной угрозой США в сфере шпионажа
Китай является наиболее значимой угрозой в сфере шпионажа для США и предпринимает значительные усилия для кражи интеллектуальной собственности.
Обновлено в 09:28
Космос
Астрономы зафиксировали космическую аномалию
Обновлено в 10:17
Происшествия
В Красноярском крае воспитателей детсада осудили за пытки детей иглами
"Следователям удалось установить, что в период с 2016 года по апрель 2017-го воспитатели неоднократно наносили уколы канцелярскими булавками в область языка, ягодиц, верхних и нижних конечностей и других частей тела малолетних детей, систематически причиняя тем самым физическую боль", - пояснили в ГСУ СК.
Обновлено в 08:13
Путешествия
Названа средняя стоимость летнего отдыха в Крыму
Обновлено в 02:20
Авто
«Мазда Соллерс» с 2020 года лишится субсидий на поставки машин с Дальнего Востока
В рамках реформы господдержки промышленности, инициированной вице-премьером Дмитрием Козаком, Минпромторг с 2020 года отменяет субсидию перевозки автомобилей, выпускаемых на Дальнем Востоке.
Обновлено в 06:58
Экономика
ЦБ РФ лишил лицензии подмосковный «Холдинвестбанк»
Банк России с 26 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО КБ «Холдинвестбанк» (Московская область).
Обновлено в 01:58
Финансы
ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,75%
Центробанк России оставил без изменения уровень ключевой ставки, который составляет 7,75% годовых.
Обновлено в 06:35
Музыка
Rammstein выпустили новый клип Radio
Группа Rammstein опубликовала новый клип на композицию Radio. Видеоролик опубликован на официальном канале группы в YouTube.
Обновлено в 05:58
Политика
Организаторы «Бессмертного полка» разрешили портреты Сталина
Портреты советских лидеров Иосифа Джугашвили (Сталина) и Леонида Брежнева как участников Великой Отечественной войны, напротив, могут присутствовать на демонстрации.
Обновлено в 08:05
Автоспорт
Организаторов Гран-при Азербайджана раскритиковали из-за аварии пилота
Заместитель руководителя "Уильямса" Клэр Уильямс прокомментировала аварию пилота команды Джорджа Расселла во время первой свободной практики Гран-при Азербайджана "Формулы-1", передает "Советский спорт".
Обновлено в 07:16