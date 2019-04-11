Энергетика

Мировые цены на нефть незначительно снижаютсяRT на русском 01:17

Мировые цены на нефть в ходе торгов в четверг, 11 апреля, незначительно снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов. Майские фьючерсы на нефть WTI упали на 0,53%, составив $64,27 за баррель.
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Стоимость нефти марки Brent понизилась до $71,42 за баррель

Московский Комсомолец01:30

Мировые цены на нефть незначительно снижаются

RT на русском01:17

Нефть дешевеет на данных по росту запасов в США

ПРАЙМ01:21

Стоимость нефти Brent снижается, но остается выше $71 за баррель

Росбалт02:28

Нефть подешевела из-за роста запасов в США, опасений об экономике

Financial One03:18

Цены на нефть незначительно растут после снижения накануне

Финмаркетвчера в 01:19

Стоимость нефти марки Brent поднялась выше 71 доллара за баррель

Аргументы и Факты08 апреля в 14:19
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Спорт

Синицина и Кацалапов взяли серебро в ритм-танце на командном ЧМ

Обновлено в 03:34
Политика

В Судане произошел военный переворот

Армия Судана совершила в стране переворот. Об этом сообщает арабский телеканал «Аль-Маядин».
Обновлено в 01:07
Политика

Команда Порошенко опубликовала ролик, где Зеленского сбивает фура

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский сообщил, что действующий президент Петр Порошенко выложил в Сеть видео, на котором шоумена сбивает грузовик.
Обновлено в 00:24
Футбол

«Барселона» обыграла «Манчестер Юнайтед» в матче Лиги чемпионов

Футболисты испанской «Барселоны» победили английский «Манчестер Юнайтед» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 17:01
Политика

ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
Обновлено вчера в 14:04
Хоккей

«Коламбус» одержал волевую победу над «Тампой» на старте плей-офф НХЛ

Обновлено в 00:39
Транспорт

ГИБДД предложила поднять в шесть раз штраф за превышение скорости

Зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин не поддержал предложение ГИБДД увеличить в шесть раз штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час.
Обновлено вчера в 13:01
Авто

Составлен рейтинг самых популярных новых иномарок в России

Обновлено вчера в 08:11
Политика

В Госдуму внесли законопроект о неуважении власти к народу

Некоторые депутаты Госдумы внесли законопроект о запрете неуважительных высказываний в адрес россиян.
Обновлено вчера в 11:05
Общество

Студенты в России стали чаще списывать

Выяснилось, что в 2017 году 21% студентов регулярно списывали со шпаргалок (в том числе на мобильных устройствах) на экзаменах, зачётах и других письменных проверочных работах.
Обновлено в 00:30
Экономика

Крупнейшие банки США заподозрили в отмывании российских денег

Три крупнейший банка США — Bank of America, Morgan Stanley и Citigroup — проверили счета своих клиентов чтобы исключить возможное отмывание российских денег, сообщает Financial Times со ссылкой на руководителей кредитных организаций.
Обновлено в 02:45
Экономика

Счетная палата: РЖД сорвала сроки модернизации БАМа и Транссиба

По ее данным, РЖД не обеспечила разработку проектной документации по большинству объектов участка, в то время как завершиться эта работа должна была до конца 2018 г. Первый заместитель гендиректора РЖД Вадим Михайлов признал наличие перечисленных проблем, говорится в пресс-релизе Счетной палаты.
Обновлено в 02:58
Транспорт

«Аэрофлот» отменил 11 рейсов и изменил время вылета 17 рейсов

Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" в четверг отменила 11 рейсов из аэропорта "Шереметьево" в связи с неблагоприятным прогнозом погоды, еще у 17 рейсов авиаперевозчика было изменено время вылета, сообщается на сайте компании.
Обновлено в 01:46
Авто

Пикап GMC Sierra представлен в новом исполнении CarbonPro Edition

Большой вопрос, который до сих пор остается без ответа, - сколько будет стоить версия пикапа с грузовой платформой из углеродного волокна.
Обновлено в 02:10
Происшествия

Ростовская прокуратура через суд спасла умирающего младенца

Как сообщили ИА REGNUM в надзорном ведомстве, полуторамесячному младенцу сделали переливание крови по решению суда.
Обновлено вчера в 15:51
Политика

Депутат Алимова продолжит материться даже после критики Володина

Обновлено вчера в 06:18
Кино

Режиссер своих ролей: актер Валерий Гаркалин отмечает юбилей

Поздравления с юбилеем принимает народный артист России Валерий Гаркалин, сообщает "ТВ Центр".
Обновлено в 03:03
Общество

Столичный метрополитен начал оборудовать турникеты видеокамерами

Представитель пресс-службы Московского метрополитена подтвердил, что в турникетной зоне станции «Октябрьское Поле» были установлены дополнительные камеры, но их назначение не пояснил, ограничившись комментарием, что это произошло в рамках пилотного проекта видеонаблюдения с системой распознавания лиц, запущенного в 2018 году.
Обновлено вчера в 23:00
Футбол

Transfermarkt собрал российскую сборную U21 из самых дорогих игроков

Портал о трансферах и стоимости футболистов Transfermarkt собрал символическую сборную U21 из самых дорогих российских футбольных талантов.
Обновлено вчера в 15:16
Происшествия

Более 170 гектаров томского леса незаконно переданы китайской компании

В ходе проверки в Томской области выяснилось, что власти незаконно передали 177 тысяч гектаров леса в аренду китайской компании на 49 лет.
Обновлено вчера в 23:18
Политика

Пенс попытался прогнать постпреда Венесуэлы из ООН

Американский вице-президент Майкл Пенс предложил постоянному представителю Венесуэлы Самуэлю Монкаде покинуть заседание Совбеза ООН по гуманитарной ситуации в Венесуэле.
Обновлено вчера в 18:23
Наука

На Филиппинах нашли останки людей нового вида

Археологи обнаружили на филиппинском острове Лусон останки древних людей, которые, полагают ученые, принадлежат ранее неизвестному виду человека.
Обновлено вчера в 22:01
Шоу-бизнес

Фото: Пелагея и Иван Телегин перестали скрывать лицо двухлетней дочери

Певица Пелагея и хоккеист московского ЦСКА Иван Телегин два года назад стали родителями.
Обновлено вчера в 13:46
Армия и оружие

Пистолет «Удав» допущен к серийному производству

Межведомственная комиссия допустила к серийному производству пистолет "Удав", который придет на смену пистолету Макарова.
Обновлено в 02:17
Футбол

«Матч ТВ» лишился прав на показ матчей Английской премьер-лиги

Rambler Group Александра Мамута приобрела права на трансляцию футбольных матчей Английской премьер-лиги (АПЛ), сообщили РБК в Rambler Group.
Обновлено в 02:15
Экономика

Российские компании потеряли интерес к иностранному бизнесу

В первом квартале 2019 года российские компании практически перестали покупать иностранный бизнес, сообщает РБК со ссылкой на исследование компании Refinitiv.
Обновлено в 02:18
Транспорт

Столичных водителей призвали быть внимательнее из‑за тумана на дорогах

В четверг утром в Москве наблюдается туман с ухудшением видимости до 100 метров, в связи с чем автолюбителям посоветовали быть осторожнее на дорогах, сообщается в Twitter-аккаунте «Центра организации дорожного движения» (ЦОДД).
Обновлено в 02:12
Здоровье

Врачи представили топ-10 самых грязных повседневных вещей

Деньги, мобильный телефон, рулевое колесо автомобиля и ручки сумок вошли в перечень наиболее грязных вещей.
Обновлено в 02:02
Наука

Ученые: в ряде случаев витамины из биодобавок увеличивают риск смерти

Ученые подтвердили, что наличие в рационе адекватных количеств витаминов А и K, магния и цинка снижает вероятность смерти, в том числе от сердечно-сосудистых заболеваний.
Обновлено в 02:26
Общество

Названы самые востребованные рабочие специальности в России

По словам специалиста по связям с общественностью ИПК Елены Небогиной, на сегодняшний день востребованы также рабочие люльки подъемника, специалисты, обслуживающие сосуды под давлением, операторы котельных, машинисты вышки, крановщики, маляры, монтажники стальных и железобетонных конструкций и изолировщики на термоизоляции.
Обновлено в 02:51
Как работают Яндекс.Новости?
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