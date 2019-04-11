Энергетика
Мировые цены на нефть незначительно снижаютсяRT на русском 01:17
Мировые цены на нефть в ходе торгов в четверг, 11 апреля, незначительно снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов. Майские фьючерсы на нефть WTI упали на 0,53%, составив $64,27 за баррель.
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Спорт
Синицина и Кацалапов взяли серебро в ритм-танце на командном ЧМ
Обновлено в 03:34
Политика
В Судане произошел военный переворот
Армия Судана совершила в стране переворот. Об этом сообщает арабский телеканал «Аль-Маядин».
Обновлено в 01:07
Политика
Команда Порошенко опубликовала ролик, где Зеленского сбивает фура
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский сообщил, что действующий президент Петр Порошенко выложил в Сеть видео, на котором шоумена сбивает грузовик.
Обновлено в 00:24
Футбол
«Барселона» обыграла «Манчестер Юнайтед» в матче Лиги чемпионов
Футболисты испанской «Барселоны» победили английский «Манчестер Юнайтед» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 17:01
Политика
ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
Обновлено вчера в 14:04
Транспорт
ГИБДД предложила поднять в шесть раз штраф за превышение скорости
Зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин не поддержал предложение ГИБДД увеличить в шесть раз штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час.
Обновлено вчера в 13:01
Авто
Составлен рейтинг самых популярных новых иномарок в России
Обновлено вчера в 08:11
Политика
В Госдуму внесли законопроект о неуважении власти к народу
Некоторые депутаты Госдумы внесли законопроект о запрете неуважительных высказываний в адрес россиян.
Обновлено вчера в 11:05
Общество
Студенты в России стали чаще списывать
Выяснилось, что в 2017 году 21% студентов регулярно списывали со шпаргалок (в том числе на мобильных устройствах) на экзаменах, зачётах и других письменных проверочных работах.
Обновлено в 00:30
Экономика
Крупнейшие банки США заподозрили в отмывании российских денег
Три крупнейший банка США — Bank of America, Morgan Stanley и Citigroup — проверили счета своих клиентов чтобы исключить возможное отмывание российских денег, сообщает Financial Times со ссылкой на руководителей кредитных организаций.
Обновлено в 02:45
Экономика
Счетная палата: РЖД сорвала сроки модернизации БАМа и Транссиба
По ее данным, РЖД не обеспечила разработку проектной документации по большинству объектов участка, в то время как завершиться эта работа должна была до конца 2018 г. Первый заместитель гендиректора РЖД Вадим Михайлов признал наличие перечисленных проблем, говорится в пресс-релизе Счетной палаты.
Обновлено в 02:58
Транспорт
«Аэрофлот» отменил 11 рейсов и изменил время вылета 17 рейсов
Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" в четверг отменила 11 рейсов из аэропорта "Шереметьево" в связи с неблагоприятным прогнозом погоды, еще у 17 рейсов авиаперевозчика было изменено время вылета, сообщается на сайте компании.
Обновлено в 01:46
Авто
Пикап GMC Sierra представлен в новом исполнении CarbonPro Edition
Большой вопрос, который до сих пор остается без ответа, - сколько будет стоить версия пикапа с грузовой платформой из углеродного волокна.
Обновлено в 02:10
Происшествия
Ростовская прокуратура через суд спасла умирающего младенца
Как сообщили ИА REGNUM в надзорном ведомстве, полуторамесячному младенцу сделали переливание крови по решению суда.
Обновлено вчера в 15:51
Политика
Депутат Алимова продолжит материться даже после критики Володина
Обновлено вчера в 06:18
Кино
Режиссер своих ролей: актер Валерий Гаркалин отмечает юбилей
Поздравления с юбилеем принимает народный артист России Валерий Гаркалин, сообщает "ТВ Центр".
Обновлено в 03:03
Общество
Столичный метрополитен начал оборудовать турникеты видеокамерами
Представитель пресс-службы Московского метрополитена подтвердил, что в турникетной зоне станции «Октябрьское Поле» были установлены дополнительные камеры, но их назначение не пояснил, ограничившись комментарием, что это произошло в рамках пилотного проекта видеонаблюдения с системой распознавания лиц, запущенного в 2018 году.
Обновлено вчера в 23:00
Футбол
Transfermarkt собрал российскую сборную U21 из самых дорогих игроков
Портал о трансферах и стоимости футболистов Transfermarkt собрал символическую сборную U21 из самых дорогих российских футбольных талантов.
Обновлено вчера в 15:16
Происшествия
Более 170 гектаров томского леса незаконно переданы китайской компании
В ходе проверки в Томской области выяснилось, что власти незаконно передали 177 тысяч гектаров леса в аренду китайской компании на 49 лет.
Обновлено вчера в 23:18
Политика
Пенс попытался прогнать постпреда Венесуэлы из ООН
Американский вице-президент Майкл Пенс предложил постоянному представителю Венесуэлы Самуэлю Монкаде покинуть заседание Совбеза ООН по гуманитарной ситуации в Венесуэле.
Обновлено вчера в 18:23
Наука
На Филиппинах нашли останки людей нового вида
Археологи обнаружили на филиппинском острове Лусон останки древних людей, которые, полагают ученые, принадлежат ранее неизвестному виду человека.
Обновлено вчера в 22:01
Шоу-бизнес
Фото: Пелагея и Иван Телегин перестали скрывать лицо двухлетней дочери
Певица Пелагея и хоккеист московского ЦСКА Иван Телегин два года назад стали родителями.
Обновлено вчера в 13:46
Армия и оружие
Пистолет «Удав» допущен к серийному производству
Межведомственная комиссия допустила к серийному производству пистолет "Удав", который придет на смену пистолету Макарова.
Обновлено в 02:17
Футбол
«Матч ТВ» лишился прав на показ матчей Английской премьер-лиги
Rambler Group Александра Мамута приобрела права на трансляцию футбольных матчей Английской премьер-лиги (АПЛ), сообщили РБК в Rambler Group.
Обновлено в 02:15
Экономика
Российские компании потеряли интерес к иностранному бизнесу
В первом квартале 2019 года российские компании практически перестали покупать иностранный бизнес, сообщает РБК со ссылкой на исследование компании Refinitiv.
Обновлено в 02:18
Транспорт
Столичных водителей призвали быть внимательнее из‑за тумана на дорогах
В четверг утром в Москве наблюдается туман с ухудшением видимости до 100 метров, в связи с чем автолюбителям посоветовали быть осторожнее на дорогах, сообщается в Twitter-аккаунте «Центра организации дорожного движения» (ЦОДД).
Обновлено в 02:12
Здоровье
Врачи представили топ-10 самых грязных повседневных вещей
Деньги, мобильный телефон, рулевое колесо автомобиля и ручки сумок вошли в перечень наиболее грязных вещей.
Обновлено в 02:02
Наука
Ученые: в ряде случаев витамины из биодобавок увеличивают риск смерти
Ученые подтвердили, что наличие в рационе адекватных количеств витаминов А и K, магния и цинка снижает вероятность смерти, в том числе от сердечно-сосудистых заболеваний.
Обновлено в 02:26
Общество
Названы самые востребованные рабочие специальности в России
По словам специалиста по связям с общественностью ИПК Елены Небогиной, на сегодняшний день востребованы также рабочие люльки подъемника, специалисты, обслуживающие сосуды под давлением, операторы котельных, машинисты вышки, крановщики, маляры, монтажники стальных и железобетонных конструкций и изолировщики на термоизоляции.
Обновлено в 02:51