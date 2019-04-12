Энергетика
Мировые цены на нефть незначительно снижаютсяRT на русском вчера в 01:17
Мировые цены на нефть в ходе торгов в четверг, 11 апреля, незначительно снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов. Майские фьючерсы на нефть WTI упали на 0,53%, составив $64,27 за баррель.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 13:16, Ашберн
Политика
Суд в Москве заочно арестовал экс-министра обороны Украины Гриценко
Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко по делу о призывах к терроризму, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.
Обновлено в 11:55
Происшествия
СКР пообещал отказаться от идеи сажать врачей за неумышленные ошибки
Совместная рабочая группа Следственного комитета (СКР) и Национальной медицинской палаты разработала изменения в проект поправок в Уголовный кодекс об ответственности за врачебные ошибки, сообщается на сайте СКР.
Обновлено в 04:49
Политика
Меркель объяснила, почему пригласила Порошенко в Берлин
Обновлено в 11:48
Политика
Зеленский с Макроном говорили о главном и о Донбассе
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский поделился впечатлениями о встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Обновлено в 12:38
Происшествия
СК просит продлить арест Майкла Калви на три месяца
Следствие просит продлить срок домашнего ареста основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви на три месяца.
Обновлено вчера в 10:52
Игры
В Star Conflict отмечают День космонавтики
Сообщается, что в апдейте добавлено новое командное развлечение — операция «Сияние» в соревновательном режиме «Лиги».
Обновлено в 11:05
Экономика
Путин и Медведев опубликовали декларации о доходах
Обновлено в 11:04
Футбол
«Спартак» оштрафовал Гулиева на пять миллионов рублей
Полузащитника «Спартака» Аяза Гулиева оштрафовали на пять миллионов рублей за избиение пешехода.
Обновлено в 06:49
Футбол
Н’Диайе помог ЦСКА обыграть «Оренбург» в молодежном первенстве
ЦСКА одержал победу над "Оренбургом" (2:0) в матче 23-го тура молодежном первенстве чемпионата России.
Обновлено в 07:52
Космос
Попавшей на фото черной дыре дали имя
Обновлено в 09:41
Политика
СМИ узнали тайные имена семьи Порошенко для выезда с Украины
Обновлено в 11:58
Здоровье
Онкологи назвали ранние симптомы рака
Медики указали на новые признаки, которые позволят выявить рак на ранней стадии.
Обновлено в 10:52
Происшествия
Перекрытие обрушилось в жилом доме в Смоленске
Плита перекрытия обрушилась в пятиэтажном жилом доме во 2-м Краснофлотском переулке в Смоленске в пятницу, 12 апреля, сообщается на сайте прокуратуры региона.
Обновлено в 11:55
Авто
Китайская Geely запускает новый бренд Geometry для электромобилей
Geely, крупнейший китайский производитель автомобилей, который произвёл инвестиции в компании Volvo и Daimler, объявил в четверг о запуске премиального бренда Geometry для полностью электрических автомобилей.
Обновлено вчера в 09:33
Происшествия
В Петербурге застрелили бизнесмена, сообщил источник
Неизвестный застрелил из пистолета бизнесмена Владимира Кулебакина в Выборгском районе Петербурга, сообщил РИА источник в силовых структурах.
Обновлено в 12:12
Политика
Путин заявил, что призыв в армию уходит в прошлое
Обновлено в 08:01
Шоу-бизнес
Беременная жена Венсана Касселя снялась без одежды
Беременная жена Венсана Касселя снялась полностью обнаженной для глянцевого журнала. 21-летняя модель скромно прикрывает грудь руками.
Обновлено в 12:55
Игры
Хоррор Chernobylite появился на Kickstarter
Обновлено вчера в 21:29
Здоровье
В Тюмени впервые установили гидравлический протез полового органа
Тюменские медики впервые в своей практике установили пациенту трёхкомпонентный гидравлический протез полового органа.
Обновлено в 09:22
Экономика
На 3% капиталистов России приходится 89% всех финансов в стране
На 3% самых богатых граждан России в 2018 году приходилось 89% всех финансовых активов.
Обновлено в 05:49
Спорт
Пригода завоевал «золото» на дистанции 100 метров брассом на ЧР
Обновлено в 12:50
Происшествия
Самолёт рухнул на школьное бейсбольное поле в США
Обновлено в 11:52
Политика
Соцопрос показал превосходство Зеленского над Порошенко
В первом туре выборов Зеленский набрал 30,24% голосов, Порошенко — 15,95%. Второй тур на Украине пройдет 21 апреля.
Обновлено вчера в 07:08
Общество
Недовольных условиями медиков и учителей Голикова призвала уволиться
Министр считает, что педагоги и врачи должны быть преданы своей профессии несмотря ни на что. Всех недовольных Голикова попросила уволится.
Обновлено в 10:55
Технологии
Роскомнадзор предупредил об опасном просмотре «Игры престолов»
Роскомнадзор предупредил россиян об опасности бесплатного просмотра нового сезона сериала «Игра престолов» на сайтах сомнительного качества из-за риска вирусного заражения.
Обновлено в 13:05
Армия и оружие
Под Астраханью провели пуск ракеты «Искандер-М»
Боевые расчеты Западного военного округа выполнили успешный пуск ракеты комплекса «Искандер-М» на полигоне Капустин Яр в Астраханской области, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ЗВО.
Обновлено в 11:21
Политика
Польша отказалась впускать парусник с российскими курсантами
Польша отказалась пускать в свои территориальные воды российский парусник «Седов» с курсантами из Керчи (Крым) на борту.
Обновлено в 13:06
Космос
Российские ученые нашли новые признаки наличия жизни на Венере
Ученые нашли новые доказательства существования жизни на Венере.
Обновлено в 08:45
Политика
Кадыров призвал простить Чечне долги за газ
Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале прокомментировал решение Верховного суда республики об отмене списания с населения задолженности за газ.
Обновлено вчера в 19:04