Энергетика
Мировые цены на нефть немного вырослиВечерний курьер 08:36
Марка Брент выросла чуть менее чем на полпроцента, достигнув 67$. Китай остается крупнейшим потребителем сырой нефти, в этом году в строй введены два огромных НПЗ. Практически никак на цены не влияет, в данный момент, снижение добычи в Мексиканском заливе (на 73%) из-за тропического урагана.
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Транспорт
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Армия и оружие
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