Энергетика

Цены на нефть марки Brent упали до $70,51 за баррельМосковский Комсомолец 01:43

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле стали ниже на 0,68%, достигнув $70,51 за баррель.
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Цены на нефть марки Brent упали до $70,51 за баррель

Московский Комсомолец01:43

Нефть торгуется без единой динамики

ПРАЙМ21 мая в 15:11

Нефть Brent опустилась ниже $71 за баррель

REGNUMвчера в 14:20

Цены на нефть снижаются, Brent опустилась ниже $72 за баррель

Росбалтвчера в 02:28

Цены на нефть снижаются

RT на русскомвчера в 01:04

Фьючерс на сырую нефть Brent на июль на Лондонской нефтяной бирже 22 мая составил $70.99 за баррель

АК&М03:09

Нефть дорожает на опасениях эскалации ситуации на Ближнем Востоке

News.ru21 мая в 02:22
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Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 05:07, Ашберн
Политика

В НАТО призвали Россию покинуть Крым

НАТО по-прежнему не признает принадлежность Крыма к России и требует вывести российские войска с полуострова, заявил глава военного комитета альянса Стюарт Пич.
Обновлено в 02:26
Происшествия

Под Владимиром ликвидировали группу террористов

Под Владимиром в ночь на 22 мая была ликвидирована группа террористов.
Обновлено вчера в 03:45
Общество

Краснодарский журналист вызвал Соловьева на дуэль и обозвал его бесом

Краснодарский журналист Кирилл Гурьев вызвал телеведущего Владимира Соловьева на дуэль за оскорбление народа.
Обновлено в 03:26
Кино

Новым Росомахой может стать Дэнни де Вито

Роль Росомахи в следующей серии может достаться Дэнни де Вито. Именно 74-летняя легенда, по мнению фанатов, должен сменить Хью Джекмана.
Обновлено в 03:31
Происшествия

СК задержал подозреваемых в создании экстремистской группы в Астрахани

По версии следствия, двое жителей Астраханской области и житель Краснодарского края, «разделяя экстремистские идеи», создали в Астрахани преступную группу, а также вовлекли в нее других участников.
Обновлено в 03:50
Общество

Часть омского метро решили заполнить раствором

На сегодняшнем заседании областного правительства приняли решение об изменении способа консервации участка Омского метрополитена от станции «Рабочая» до станции «Маршала Жукова» с «сухого» способа на «мокрый».
Обновлено вчера в 07:38
Шоу-бизнес

Потап и Настя подтвердили свадьбу

Украинские поп-исполнители Потап и Настя подтвердили, что поженятся 23 мая.
Обновлено в 03:46
Здоровье

Онколог рассказал, как правильно загорать

Врач-онколог московской городской клинической больницы № 40 Андрей Розин рассказал, как следует загорать, чтобы избежать опасности возникновения меланомы.
Обновлено вчера в 12:44
Политика

На Украине опубликовали петицию об отставке Зеленского

На сайте украинского лидера появилась петиция «за отставку президента Украины Владимира Зеленского».
Обновлено в 03:50
Происшествия

«Суицид, по моей оценке, единственная приоритетная версия». Глава МВД Игорь Шуневич о гибели сотрудника ГАИ в Могилеве

Напомним, на прошлой неделе страну потрясло сообщение о гибели сотрудника ГАИ под Могилевом.
Обновлено в 03:29
Происшествия

Посольство сообщило о гибели россиянки в ДТП с автобусом в Италии

В результате ДТП с туристическим автобусом в Италии, по предварительным данным, погибла одна россиянка.
Обновлено вчера в 12:26
Религия

Мэр Екатеринбурга не хочет убирать сквер из списка площадок для храма

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что не готов вычеркивать сквер у Театра драмы из списка голосования по выбору площадки для строительства храма Святой Екатерины.
Обновлено в 04:55
Политика

Кремль отреагировал на запуск Би-би-си шоу с «Путиным» в роли ведущего

Дмитрий Песков прокомментировал решение британского развлекательного телеканала BBC Two выпустить в эфир новое ток-шоу «Вечер с Владимиром Путиным» (Tonight with Vladimir Putin), ведущим которого станет анимированная карикатурная копия российского президента.
Обновлено в 04:34
Футбол

Назван состав сборной России по футболу на матчи отбора на Евро-2020

Обновлено в 04:57
Происшествия

На подмосковном оборонном заводе прогремел взрыв

Обновлено в 04:37
Происшествия

В Ярославле ночью разбили памятную доску Бориса Немцова

Обновлено в 02:45
Музыка

Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса

Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
Обновлено вчера в 14:14
Интернет

В мессенджере WhatsApp появится реклама

В мессенджере WhatsApp появится реклама.
Обновлено вчера в 11:24
Экономика

Лукашенко предложил Казахстану активизировать переговоры по нефти

Белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе встречи с послом Казахстана Ермухаметом Ертысбаевым предложил активизировать переговоры по поставкам нефти.
Обновлено в 04:48
Культура

Басилашвили и Манилова выберут проект памятника Даниилу Гранину

В Петербурге 23 мая на заседание конкурсной комиссии выберут проект памятника писателю Даниилу Гранину.
Обновлено в 03:49
Политика

Panasonic прекращает сотрудничество с Huawei

Японская компания Panasonic объявила, что приостанавливает ведение бизнеса с китайской Huawei.
Обновлено вчера в 20:58
Политика

В США выпустили монету о союзниках во Второй мировой войне без СССР

Обновлено вчера в 17:34
Общество

Пермская гимназия завысила проходной балл для девочек

В пермской гимназии № 4 установили разные проходные баллы для девочек и мальчиков при поступлении в первый класс.
Обновлено вчера в 13:46
Авто

Уникальная Волга, которая заставляет обернуться

Как утверждает владелец уникального автомобиля Евгений Гущин, доработки коснулись только внешности, «начинка» осталась заводской от ГАЗ-3102.
Обновлено в 02:55
Общество

В Петербурге уличные фонари могут стать базовыми станциями сети 5G

Обновлено в 04:21
Происшествия

Китаянка отдала за машину 66 мешков с мелочью

В мешках оказалось ровно 131 492 юаня (около 1,2 млн рублей).
Обновлено в 03:23
Кино

Квентин Тарантино представил в Каннах фильм «Однажды в Голливуде»

Полный энергии фильм захватывает моментально и увлекает в почти 3-часовое путешествие по особой мифологии кинематографа, которое пролетает незаметно.
Обновлено вчера в 11:43
Экономика

Набиуллина: годовая инфляция в России составляет 5,1%

Глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что в настоящее время уровень инфляции в годовом выражении в России превышает 5%.
Обновлено в 04:09
Наука

Омичи сделают жизнь китайцев провинции Шаньдун слаще

С 1898 по 1914 год город был немецкой колонией, о чем напоминают характерные здания в его старой части.
Обновлено в 00:20
Политика

Болтон потребовал «бросить вызов» военному влиянию России в Арктике

Обновлено в 00:04
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