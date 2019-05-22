Энергетика
Цены на нефть марки Brent упали до $70,51 за баррельМосковский Комсомолец 01:43
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле стали ниже на 0,68%, достигнув $70,51 за баррель.
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Политика
В НАТО призвали Россию покинуть Крым
НАТО по-прежнему не признает принадлежность Крыма к России и требует вывести российские войска с полуострова, заявил глава военного комитета альянса Стюарт Пич.
Обновлено в 02:26
Происшествия
Под Владимиром ликвидировали группу террористов
Под Владимиром в ночь на 22 мая была ликвидирована группа террористов.
Обновлено вчера в 03:45
Общество
Краснодарский журналист вызвал Соловьева на дуэль и обозвал его бесом
Краснодарский журналист Кирилл Гурьев вызвал телеведущего Владимира Соловьева на дуэль за оскорбление народа.
Обновлено в 03:26
Кино
Новым Росомахой может стать Дэнни де Вито
Роль Росомахи в следующей серии может достаться Дэнни де Вито. Именно 74-летняя легенда, по мнению фанатов, должен сменить Хью Джекмана.
Обновлено в 03:31
Происшествия
СК задержал подозреваемых в создании экстремистской группы в Астрахани
По версии следствия, двое жителей Астраханской области и житель Краснодарского края, «разделяя экстремистские идеи», создали в Астрахани преступную группу, а также вовлекли в нее других участников.
Обновлено в 03:50
Общество
Часть омского метро решили заполнить раствором
На сегодняшнем заседании областного правительства приняли решение об изменении способа консервации участка Омского метрополитена от станции «Рабочая» до станции «Маршала Жукова» с «сухого» способа на «мокрый».
Обновлено вчера в 07:38
Шоу-бизнес
Потап и Настя подтвердили свадьбу
Украинские поп-исполнители Потап и Настя подтвердили, что поженятся 23 мая.
Обновлено в 03:46
Здоровье
Онколог рассказал, как правильно загорать
Врач-онколог московской городской клинической больницы № 40 Андрей Розин рассказал, как следует загорать, чтобы избежать опасности возникновения меланомы.
Обновлено вчера в 12:44
Политика
На Украине опубликовали петицию об отставке Зеленского
На сайте украинского лидера появилась петиция «за отставку президента Украины Владимира Зеленского».
Обновлено в 03:50
Происшествия
«Суицид, по моей оценке, единственная приоритетная версия». Глава МВД Игорь Шуневич о гибели сотрудника ГАИ в Могилеве
Напомним, на прошлой неделе страну потрясло сообщение о гибели сотрудника ГАИ под Могилевом.
Обновлено в 03:29
Происшествия
Посольство сообщило о гибели россиянки в ДТП с автобусом в Италии
В результате ДТП с туристическим автобусом в Италии, по предварительным данным, погибла одна россиянка.
Обновлено вчера в 12:26
Религия
Мэр Екатеринбурга не хочет убирать сквер из списка площадок для храма
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что не готов вычеркивать сквер у Театра драмы из списка голосования по выбору площадки для строительства храма Святой Екатерины.
Обновлено в 04:55
Политика
Кремль отреагировал на запуск Би-би-си шоу с «Путиным» в роли ведущего
Дмитрий Песков прокомментировал решение британского развлекательного телеканала BBC Two выпустить в эфир новое ток-шоу «Вечер с Владимиром Путиным» (Tonight with Vladimir Putin), ведущим которого станет анимированная карикатурная копия российского президента.
Обновлено в 04:34
Происшествия
На подмосковном оборонном заводе прогремел взрыв
Обновлено в 04:37
Происшествия
В Ярославле ночью разбили памятную доску Бориса Немцова
Обновлено в 02:45
Музыка
Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса
Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
Обновлено вчера в 14:14
Интернет
В мессенджере WhatsApp появится реклама
В мессенджере WhatsApp появится реклама.
Обновлено вчера в 11:24
Экономика
Лукашенко предложил Казахстану активизировать переговоры по нефти
Белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе встречи с послом Казахстана Ермухаметом Ертысбаевым предложил активизировать переговоры по поставкам нефти.
Обновлено в 04:48
Культура
Басилашвили и Манилова выберут проект памятника Даниилу Гранину
В Петербурге 23 мая на заседание конкурсной комиссии выберут проект памятника писателю Даниилу Гранину.
Обновлено в 03:49
Политика
Panasonic прекращает сотрудничество с Huawei
Японская компания Panasonic объявила, что приостанавливает ведение бизнеса с китайской Huawei.
Обновлено вчера в 20:58
Политика
В США выпустили монету о союзниках во Второй мировой войне без СССР
Обновлено вчера в 17:34
Общество
Пермская гимназия завысила проходной балл для девочек
В пермской гимназии № 4 установили разные проходные баллы для девочек и мальчиков при поступлении в первый класс.
Обновлено вчера в 13:46
Авто
Уникальная Волга, которая заставляет обернуться
Как утверждает владелец уникального автомобиля Евгений Гущин, доработки коснулись только внешности, «начинка» осталась заводской от ГАЗ-3102.
Обновлено в 02:55
Происшествия
Китаянка отдала за машину 66 мешков с мелочью
В мешках оказалось ровно 131 492 юаня (около 1,2 млн рублей).
Обновлено в 03:23
Кино
Квентин Тарантино представил в Каннах фильм «Однажды в Голливуде»
Полный энергии фильм захватывает моментально и увлекает в почти 3-часовое путешествие по особой мифологии кинематографа, которое пролетает незаметно.
Обновлено вчера в 11:43
Экономика
Набиуллина: годовая инфляция в России составляет 5,1%
Глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что в настоящее время уровень инфляции в годовом выражении в России превышает 5%.
Обновлено в 04:09
Наука
Омичи сделают жизнь китайцев провинции Шаньдун слаще
С 1898 по 1914 год город был немецкой колонией, о чем напоминают характерные здания в его старой части.
Обновлено в 00:20