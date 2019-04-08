Энергетика
Мировые цены на нефть достигли пятимесячного максимумаКоммерсантъ 04:04
Цены на нефть выросли до пятимесячного максимума. Июньские фьючерсы нефть марки Brent на Интерконтинентальной бирже поднялись в цене до отметки $70,59 за баррель (+0,35%). Стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,41% — до $63,34 за баррель.
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Политика
Путин считает необходимым следовать принципу свободы интернета
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Авто
ТОП-5 самых мощных седанов
Обновлено в 02:35
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Индекс Мосбиржи снова обновил исторический максимум
Индекс Московской биржи на открытии торгов превысил 2554 пункта, обновив исторический максимум.
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ЦИК Украины потребовал от Зеленского и Порошенко провести дебаты на ТВ
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Политика
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Гаджеты
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В случае, если устройство не имеет гарантии, узнать об этом можно именно здесь.
Обновлено вчера в 08:17
Политика
Ягланд назвал потрясением для Европы возможный выход России из СЕ
Brexit и последствия возможного выхода России из Совета Европы (СЕ) должны потрясти Евросоюз.
Обновлено вчера в 18:57
Происшествия
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Экономика
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Международная платежная система Visa намерена установить льготный тариф на прием карт для предприятий микробизнеса, которые сейчас принимают только наличные.
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Армия и оружие
ИГ опубликовало видео с телами российских военных
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Обновлено в 01:21
Политика
В США заявили об «усталости» от инициатив по санкциям против России
В конгрессе Соединённых Штатов Америки наблюдается «небольшая усталость» от инициатив, предлагающих введение новых санкций против России за «вмешательство» в американские выборы.
Обновлено в 02:37
Армия и оружие
США потребовали от Хафтара прекратить наступление на Триполи
Отмечается, что Соединенные Штаты очень встревожены боевыми действиями рядом с Триполи, выступают против военного наступления сил Хафтара и настоятельно призывают прекратить военные операции против ливийской столицы, пишет ТАСС.
Обновлено вчера в 23:24
Происшествия
В Новороссийске выявлено хищение земли на 22 млн рублей
В результате действий злоумышленников из муниципальной собственности неправомерно выбыли три земельных участка, а также один земельный участок из земель лесного фонда общей площадью 16 тыс. кв. м, сообщили в прокуратуре края.
Обновлено в 02:31
Политика
Фарион: русскоязычные украинцы являются рабами и оккупантами
Бывший депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион, выступая в эфире телеканала "ИнТБ" заявила, что русскоязычные жители страны являются оккупантами и рабами.
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Федеральное бюро расследований ведет расследование против олигарха Игоря Коломойского, пишет The Daily Beast.
Обновлено в 03:33
Происшествия
На берег Черного моря вынесло 130 кг кокаина
Полиция Румынии проверяет побережье Черного моря после того, как волнами вынесло пакеты со 130 кг кокаина, передает "Би-би-си".
Обновлено вчера в 15:39
Единоборства
«Вот это животное»: Макгрегор оценил кулачный бой Лобова
Конор Макгрегор похвалил своего соратника, российского бойца смешанных единоборств Артема Лобова, имеющего также ирландское гражданство, за бой с американцем Джейсом Найтом.
Обновлено в 03:49
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Сыну Плющенко запретили выступать под песню Майкла Джексона
Сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской не сможет выступить со своей ледовой программой за рубежом.
Обновлено вчера в 17:48
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Большинство россиян выступили против закона о неуважении к власти
Что россияне думают о законах Клишаса Более половины россиян — 64% — считают, что недавно принятые законы о наказании за неуважение к власти и за распространение недостоверных новостей призваны не допустить критики власти.
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Политика
Порошенко высмеяли за попытку использовать молодежный сленг
В сети высмеяли президента Украины Петра Порошенко за попытку использовать молодежный сленг. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:07
Здоровье
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В больницах нескольких американских штатов распространился необычайно живучий и очень опасный грибок Candida auris: он атакует пациентов с ослабленной иммунной системой и может привести к летальному исходу.
Обновлено в 02:38
Общество
Российские мужчины живут мало, но на здоровье не жалуются
Российские мужчины оценивают свое здоровье выше, чем женщины, и посещают поликлиники в полтора раза реже последних.
Обновлено вчера в 18:35
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Полицейский в Хабаровске спас человека из горящего автомобиля
Обновлено вчера в 22:34
Общество
Женщины назвали самые неприятные черты мужчин
Обновлено в 02:51
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Сезон открыт: клещи покусали 17 свердловчан
В Свердловской области к сегодняшнему дню от укусов клещей пострадали уже 17 человек. Из них 11 – это жители Екатеринбурга.
Обновлено в 02:56
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о Крымской наступательной операции
Специалисты архива Минобороны РФ опубликовали документы, посвященные обороне и освобождению Крыма в годы ВОВ.
Обновлено в 02:11
Общество
ФСИН начала проверку сотрудницы, не принимавшей на работу кандидатов с татуировками и маникюром
На минувшей неделе 21-летний рэпер Face (Иван Дрёмин) не смог пройти медицинскую комиссию в военкомате, поскольку татуировки на его лице признали доказательством психического расстройства.
Обновлено в 02:05