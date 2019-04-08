Энергетика

Мировые цены на нефть достигли пятимесячного максимумаВедомости 02:50

Мировые цены на нефть достигли максимума за последние пять месяцев. Стоимость нефти продолжает увеличиваться вторую неделю подряд. Brent торгуется выше психологически важной отметки в $70 за баррель.
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Цена нефти Brent превысила $71 за баррель

ТАСС12:02

Цена на нефть марки Brent превысила $71

Газета.Ru11:50

Аналитик: Нефтяные «быки» только набирают скорость

Росбалт10:56

Цена нефти Brent поднялась выше $71 впервые с ноября

Коммерсантъ12:20

Цена нефти Brent превысила $71 за баррель впервые почти за полгода

Известия12:07

Цена нефти Brent впервые с 12 ноября прошлого года превысила 71 доллар за баррель

Эхо Москвы12:00

Цена на нефть марки Brent впервые с ноября превысила 71 доллар за баррель

РИА Новости11:38
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В Южно-Сахалинске зафиксированы факты незаконной расклейки информационных сообщений.
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На рынок Haval F7x выйдет с двумя бензиновыми турбомоторами объемом 1,5 и 2,0 литра, выдающими 150 и 190 л.с. соответственно.
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Власти Украины намерены расширить кампанию по декоммунизации и переименовать все, что сохранило названия со времен Российской империи.
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Макгрегор подрался в баре в Ирландии

Полиция Ирландии расследует очередной инцидент с участием бойца смешанного стиля Конора Макгрегора, который, по информации Irish Mirror, напал на человека в пабе.
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Президент Российской Федерации Владимир Путин подвел итоги своих переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, которые состоялись сегодня, 8 апреля, в Москве.
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Автомобилистов обяжут платить два новых налога

Чиновники придумали два новых налога для водителей: экологический и утилизационный сбор.
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Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище

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Бренд Ravon постепенно возобновляет поставки своих моделей в страны СНГ, в том числе и в Россию.
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Суд изъял имущество на 10 млрд рублей у экс-главы Серпуховского района

Обновлено в 14:34
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Обновлено в 07:13
Игры

В Google Play нашли жестокие игры с рейтингом 3+

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Обновлено в 18:59
Политика

Закон о неуважении к власти не поддержало большинство россиян

Большая часть россиян считает, что закон направлен на недопущение критики власти. Опрос россиян проводили специалисты «Левада-центра».
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Появилось видео воздушной атаки на аэропорт Триполи

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Экономика

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Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов возглавил совет директоров Фонда развития Дальнего Востока (ФРДВ), в обновленный состав которого вошли представители ВЭБ.РФ (100% акционер фонда), Минвостокразвития и Ростелекома.
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Минздрав назвал регионы России, где дети чаще болеют раком

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на news.vse42.ru, в эти регионах отмечена заболеваемость 20 человек на 100 тыс. детей.
Обновлено в 15:58
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