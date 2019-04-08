Энергетика
Мировые цены на нефть достигли пятимесячного максимумаВедомости 02:50
Мировые цены на нефть достигли максимума за последние пять месяцев. Стоимость нефти продолжает увеличиваться вторую неделю подряд. Brent торгуется выше психологически важной отметки в $70 за баррель.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 19:24, Ашберн
Авто
5 автомобильных лайфхаков, о которых знают не все водители
Обновлено в 08:20
Политика
Порошенко назвал себя русскоязычным человеком
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что является русскоязычным человеком и готов написать диктант или сочинение, чтобы доказать это.
Обновлено в 17:02
Общество
Компанию из Южно-Сахалинска привлекут к ответственности за расклейку информационных сообщений на заборах
В Южно-Сахалинске зафиксированы факты незаконной расклейки информационных сообщений.
Обновлено в 18:14
Экономика
ФАС уличила российскую «дочку» Samsung в координации цен на гаджеты
Антимонопольная служба возбудила дело в отношении российской "дочки" Samsung по признакам координации цен на смартфоны в феврале после проведенной внеплановой проверки.
Обновлено в 12:10
Шоу-бизнес
Виталий Гогунский развелся с женой
Еще меньше двух лет назад Виталий Гогунский хвастался в Сети подробностями и фотографиями со своей шикарной свадьбы, а уже сегодня стало известно: актер развелся.
Обновлено в 04:00
Экономика
Российские банки стали чаще отказывать в выдаче кредитов
Получить кредит в 2019 году стало сложнее. Российские банки стали чаще отказывать в выдаче почти всех видов займов.
Обновлено вчера в 23:30
Политика
Гройсман рассказал о «зажатой долгами» Украине
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что страна сейчас "зажата долгом".
Обновлено в 16:30
Авто
Кроссовер-купе Haval F7x за 1 млн рублей выйдет на рынок 12 апреля
На рынок Haval F7x выйдет с двумя бензиновыми турбомоторами объемом 1,5 и 2,0 литра, выдающими 150 и 190 л.с. соответственно.
Обновлено в 15:10
Политика
На Украине готовятся начать кампанию по деруссификации
Власти Украины намерены расширить кампанию по декоммунизации и переименовать все, что сохранило названия со времен Российской империи.
Обновлено в 12:12
Происшествия
Макгрегор подрался в баре в Ирландии
Полиция Ирландии расследует очередной инцидент с участием бойца смешанного стиля Конора Макгрегора, который, по информации Irish Mirror, напал на человека в пабе.
Обновлено в 12:26
Политика
Путин не договорился с Эрдоганом о цене на российский газ
Президент Российской Федерации Владимир Путин подвел итоги своих переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, которые состоялись сегодня, 8 апреля, в Москве.
Обновлено в 13:57
Экономика
Автомобилистов обяжут платить два новых налога
Чиновники придумали два новых налога для водителей: экологический и утилизационный сбор.
Обновлено в 08:05
Кино
Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище
Народного артиста России Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
Обновлено в 08:59
Авто
Можно ли использовать зимнюю резину круглый год
Обновлено в 03:45
Авто
Автомобили Ravon вернутся в Россию
Бренд Ravon постепенно возобновляет поставки своих моделей в страны СНГ, в том числе и в Россию.
Обновлено в 01:48
Происшествия
Многоэтажный торговый центр горит в Приморье
Обновлено в 07:13
Игры
В Google Play нашли жестокие игры с рейтингом 3+
Журналисты Wired обнаружили: в Google Play большое количество приложений, помеченных рейтингом 3+, на самом деле, содержат сцены насилия, не предназначенные для детей.
Обновлено в 14:47
Политика
Опрос показал, кому симпатизируют избиратели Бойко и Тимошенко
Заместитель директора социологической службы центра имени Разумкова Михаил Мищенко заявил, что большинство голосовавших в первом туре за Юлию Тимошенко и Юрия Бойко во втором туре отдадут свой голос за Владимира Зеленского.
Обновлено в 18:59
Политика
Закон о неуважении к власти не поддержало большинство россиян
Большая часть россиян считает, что закон направлен на недопущение критики власти. Опрос россиян проводили специалисты «Левада-центра».
Обновлено в 03:19
Армия и оружие
Появилось видео воздушной атаки на аэропорт Триполи
Обновлено в 15:36
Авто
В России начали продавать дизельный седан Audi A8
Любопытно, что дизельная Audi A8 45 TDI стала самой маломощной и самой медленной в гамме: разгон до «сотни» занимает 6,5 секунд против 5,6 сек у бензиновой версии с «турбошестеркой».
Обновлено в 05:19
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева показала фото за день до родов
Ранее Игорь «маскировался» на фото с помощью солнечных очков и кепки, но накануне у него состоялся официальный дебют на странице Виктории.«С днем рождения моя Л (любовь — прим. ред.)» — написала Лопырева.
Обновлено в 12:00
Экономика
Шувалов возглавил совет директоров Фонда развития Дальнего Востока
Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов возглавил совет директоров Фонда развития Дальнего Востока (ФРДВ), в обновленный состав которого вошли представители ВЭБ.РФ (100% акционер фонда), Минвостокразвития и Ростелекома.
Обновлено в 10:58
Здоровье
Минздрав назвал регионы России, где дети чаще болеют раком
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на news.vse42.ru, в эти регионах отмечена заболеваемость 20 человек на 100 тыс. детей.
Обновлено в 15:58