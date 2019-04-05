Стоимость нефти марки Brent превысила $70 за баррельМосковский Комсомолец 01:16

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне стали выше на 0,44%, достигнув $70,65 за баррель.

Шоу-бизнес Татьяна Навка показала чувственный танец с Романом Костомаровым Первый крупный успех пришел к спортсменам в 2003 году, когда Навка и Костомаров стали чемпионами России.

Культура Кикабидзе объяснил отказ ехать на похороны Данелии Грузинский певец и актер Вахтанг Кикабидзе рассказал, что не сможет приехать на похороны режиссера Георгия Данелии, потому что находится на лечении в больнице.

Происшествия В Литве задержали бывшего литовского посла в России В Литве задержан бывший литовский посол в России Римантас Шидлаускас.

Авто УАЗ рассказал об оригинальном «растянутом» пикапе Колесную база пикапа растянули на 650 миллиметров, задние рессоры усилили (к ним добавили добавив по одному коренному листу), "колпак" кабины заново изготовили из пластика.

Политика Глава Одесской области отказался уходить вопреки указу Порошенко Максим Степанов, которого президент Украины Петр Порошенко снял с должности главы Одесской областной госадминистрации, заявил, что «никаких заявлений не писал», и отказался покидать должность, передает агентство УНИАН.

Армия и оружие Полет российских «Калибров» в Сирии попал на видео В Сирии сумели заснять на видео полёт, предположительно, российских крылатых ракет «Калибр» во время удара по боевикам в провинции Идлиб.

Транспорт «Автодор» объявил о повышении стоимости проезда по платным дорогам В компании сообщили также, что на трассе М-3 «Украина» с 15 апреля 2019 года для легковых машин вводятся тарифы выходного дня, которые будут на 10 руб. выше, чем тарифы в будни.

Спорт Гимнастка сломала обе ноги во время соревнований Во время соревнований Национальной ассоциации студенческого спорта гимнастка из Америки Саманта Керио неудачно исполнила прыжок.

Политика Чубайс раскритиковал Навального за высказывания об Абызове Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс в своем Facebook раскритиковал оппозиционера Алексея Навального за его высказывания о бывшем министре по делам открытого правительства Михаиле Абызове.

Происшествия Помогавший клоунам пенсионер умер на арене цирка в Оренбурге В Оренбурге во время циркового представления скончался 67-летний пенсионер, которого вызвали на арену для помощи клоунам.

Общество Житель Калининграда нашел старинную бутылку с ядовитыми конфетами Житель Калининграда нашел на одной из стройплощадок города старинную бутылку, внутри которой находилось больше 20 конфет с изображением перекрещенных костей на этикетке.

Культура Серебренникова отпустили из-под домашнего ареста Мосгорсуд отпустил режиссера Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Армия и оружие Первые истребители Су-57 может получить авиационный полк в ЮВО Истребители пятого поколения Су-57 может первым получить один из авиационных полков Южного военного округа.

Кино Актера Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище Народный артист Российской Федерации Алексей Иванович Булдаков, скоропостижно скончавшийся 3 апреля в столице Монголии Улан-Баторе, похоронен на Троекуровском кладбище Москвы.

Транспорт Военные инспекторы начнут охоту за водителями Военным инспекторам ВАИ разрешат останавливать пешеходов и гражданские машины в случае нарушения ими правил движения.

Общество В ПФР рассказали, как узнать полный размер пенсии В ПФР рассказали, как работающие пенсионеры могут узнать полный размер будущей пенсии в случае увольнения.

Политика Стоимость дебатов Зеленского и Порошенко увеличилась в шесть раз Оценка затрат на организацию и проведение дебатов кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко после детальных расчётов возросла с одного до шести миллионов долларов.

Происшествия Под Воронежем сотрудница ПФР назначила отцу пенсию 150 тысяч рублей Потом афера вскрылась, женщину уволили и завели в отношении нее уголовное дело, а отцу назначили пенсию обычную.

Политика Официальный Берлин начал кампанию по снятию санкций с России Немецкие политики начали негласную кампанию по снятию санкций с России в Совете Европы - об этом сообщает украинское издание "Европейская правда", ссылаясь на источники среди западных дипломатов.

Шоу-бизнес Волочкова пригласила домой Малахова после скандальной бани с Собчак Балерина Анастасия Волочкова рассказала подписчикам в инстаграме об интервью телеведущему Андрею Малахову, в котором она поделилась подробностями своей жизни.

Шоу-бизнес Виталий Гогунский развелся с женой Еще меньше двух лет назад Виталий Гогунский хвастался в Сети подробностями и фотографиями со своей шикарной свадьбы, а уже сегодня стало известно: актер развелся.

Спорт Российскую фигуристку дисквалифицировали на год за допинг Дисциплинарная комиссия Международного союза конькобежцев (ISU) дисквалифицировала российскую фигуристку Анастасию Шакун на один год, передает "РИА Новости".

Футбол Леонид Слуцкий обвинил судью в неприязни к «толстым или лысым» «Может быть проблема в его отношении ко мне – возможно ему не нравятся толстые или лысые», – сказал Слуцкий.