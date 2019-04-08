Энергетика
Мировые цены на нефть достигли максимумаInc.Russia 06:17
Стоимость нефти продолжает расти вторую неделю, уже достигнув максимума за последние пять месяцев. Brent торгуется выше отметки в $70 за баррель. Котировки марки выросли на минувшей неделе на 4,1%, сообщает Bloomberg.
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Общество
Россиянин выиграл в лотерею 155 миллионов рублей
Обновлено в 07:04
Футбол
Футболист ПСЖ отметился худшим промахом в истории
Комментаторы отметили, что форвард допустил худший промах в истории футбола. Мяч после его касания покатился от линии ворот к штанге.
Обновлено в 02:21
Общество
Прокуратура объяснила отмены концертов рэперов в конце 2018 года
Концерты рэперов и музыкальных групп в конце 2018 года отменялись по решению их организаторов, к такому выводу пришли региональные прокуратуры, сообщает ТАСС со ссылкой на копии их ответов на запросы депутата Госдумы Анатолия Выборного и главы Молодежного парламента при нижней палате.
Обновлено в 05:37
Армия и оружие
ИГ опубликовало видео с телами российских военных
Новостное агентство Amaq, публикующее новости, связанные с радикальной исламистской группировкой «Исламское государство» (запрещена в России по решению Верховного суда), выложило в сеть видеоролик, на котором якобы запечатлены тела погибших в Сирии российских военных.
Обновлено в 01:21
Общество
Россияне оценили состояние своего здоровья
Почти половина взрослых россиян оценивает состояние здоровья как «удовлетворительное», свидетельствуют данные Росстат.
Обновлено в 03:59
Культура
Сыну Плющенко запретили выступать под музыку Майкла Джексона
На зарубежных соревнованиях по фигурному катанию сыну олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской запретили выступать под музыку Майкла Джексона.
Обновлено вчера в 21:11
Кино
В Доме кино прощаются с Алексеем Булдаковым
В Большом зале московского Дома кино в 11 часов 8 апреля началась церемония прощания с актером Алексеем Булдаковым.
Обновлено в 04:31
Происшествия
В Екатеринбурге осуждены четверо полицейских
Свердловский областной суд огласил приговор четверым сотрудникам полиции, которых обвиняли в превышении должностных полномочий.
Обновлено в 04:25
Культура
Суд отпустил Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста
Обновлено в 05:09
Политика
В ЦИК потребовали устроить дебаты Порошенко и Зеленского на ТВ
До начала первого тура выборов Петр Порошенко, Владимир Зеленский и Юлия Тимошенко должны были принять участие в официальных дебатах на телеканале «Первый».
Обновлено в 02:39
Политика
Ягланд считает возможный выход России из СЕ потрясением для Европы
Генсек Совета Европы Турбьёрн Ягланд заявил, что в случае одновременного брексита и выхода России из организации ЕС может ожидать «потрясение».
Обновлено вчера в 20:33
Шоу-бизнес
Актрису Аллу Демидову госпитализировали в столице
Обновлено вчера в 11:15
Здоровье
Больные диабетом дети из Новокузнецка будут получать рецепты на инсулин в Кемерове
В Новокузнецке больным диабетом детям из-за выхода на пенсию главного эндокринолога придется ездить за рецептами в областную столицу и там же проходить обследование у специалиста.
Обновлено в 00:51
Экономика
«Автодор» поднимет цены на проезд по платным участкам М-3, М-4 и М-11
С 15 апреля по 13 октября стоимость проезда по платным участкам трасс М-4 «Дон», М-3 «Украина» и М-11 Москва—Санкт-Петербург будет повышена на уровень инфляции за 2018 год, сообщает пресс-служба «Автодора».
Обновлено в 06:50
Политика
Путин заявил о необходимости сохранения свободного Интернета
«Убежден, мы должны и впредь следовать принципу свободы Интернета, обеспечить все условия для широкого обмена информацией, для реализации бизнес-инициатив и стартапов», - зачитал первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко приветствие главы государства.
Обновлено в 03:18
Общество
Более 60% россиян планируют остаться дома на майские праздники
Отвечая на вопрос, что мешает реализовать планы отдохнуть на майские праздники, 70% выбрали вариант "денег мало, слишком дорого", еще 10% заняты на работе, 8% не позволяет здоровье.
Обновлено в 05:42
Происшествия
Жительница Петербурга погибла из-за прорыва трубы с кипятком
В результате прорыва трубопровода с горячей водой погибла женщина из Санкт-Петербурга, ее сын получил ожоги.
Обновлено в 02:32
Политика
В Конгрессе США заявили об «усталости» от антироссийских санкций
Сенаторы Конгресса США заявили о снижении энтузиазма в отношении новых санкций против России. Об этом 8 апреля сообщило агентство Bloomberg.
Обновлено в 03:39
Политика
Кремль оценил готовность Путина к переговорам с Зеленским
Российский президент Владимир Путин открыт для конструктивного диалога, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя слова кандидата в президенты Украины шоумена Владимира Зеленского.
Обновлено в 06:20
Армия и оружие
В Севастополе оценили опасность новой украинской ракеты
Ранее советник Петра Порошенко по вопросам армии Юрий Бирюков, комментируя испытания нового ракетного комплекса "Нептун", заявил, что снаряд способен преодолеть около 300 километров и поразить цели в Севастопольской бухте.
Обновлено в 03:47
Общество
Середина апреля в Москве выдастся снежной
В середине апреля в столичном регионе похолодает до отрицательных значений и пройдет снег.
Обновлено в 06:59
Экономика
Для автомобилистов в России могут ввести два новых налога
Введение двух дополнительных налогов может коснуться российских автомобилистов. Речь идет об экологическом и утилизационном сборах.
Обновлено в 01:09
Происшествия
В работе приложения «Сбербанк Онлайн» произошел сбой
В работе мобильного приложения "Сбербанк Онлайн" произошел сбой, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка.
Обновлено в 04:51
Политика
Порошенко высмеяли за попытку использовать молодежный сленг
В сети высмеяли президента Украины Петра Порошенко за попытку использовать молодежный сленг. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:07
Спорт
Гимнастка, неудачно выполнив прыжок, сломала себе обе ноги
Обновлено в 05:49
Происшествия
Под Воронежем сотрудница ПФР назначила отцу пенсию 150 тысяч рублей
Потом афера вскрылась, женщину уволили и завели в отношении нее уголовное дело, а отцу назначили пенсию обычную.
Обновлено в 02:19