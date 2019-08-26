Энергетика

Экономика сегодняЭкономика сегодняМировые цены на нефть Brent и WTI растут в ходе торгов

Мировые цены на нефть Brent и WTI растут, как свидетельствуют данные торгов.
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Мировые цены на нефть по итогам торгов понедельника снизились

Банки.ру01:38

Цены на нефть постепенно восстанавливаются

REGNUM00:13

Цены на нефть умеренно повышаются

Московский Комсомолецвчера в 21:57

Мировые цены на нефть растут в ходе торгов

RT на русском01:09

Нефтяная корзина ОПЕК существенно подешевела

Росбалтвчера в 10:23

Brent подешевела до $58,75 за баррель

Интерфаксвчера в 01:58

В ходе воскресных торгов понизились мировые цены на нефть

Аргументы и Факты25 августа в 02:10
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Экономика

Минэкономразвития ухудшило прогноз по росту доходов россиян

Минэкономразвития РФ понизило прогноз по росту реальных доходов населения в 2019 году с 1% до 0,1%. Об этом заявил глава ведомства Максим Орешкин, передает ТАСС.
BFM.ru вчера в 13:11
Политика

40 тысяч украинцев трудоустроят в Чехии

Крупнейшая квота выделена для Украины — до 40 тысяч человек в год. В 2019 году работу в республике получили 19,6 тысячи украинцев.
Lenta.ru вчера в 19:15
Космос

«Союз МС-14» с роботом «Федором» на борту пристыковался к МКС

Космический пилотируемый корабль "Союз МС-14" с российским антропоморфным роботом "Федором" успешно пристыковался к МКС.
Российская газета 00:07
Армия и оружие

В ЮВО стартовали масштабные учения

МедиаКорСеть вчера в 11:38
Авто

Электрический Audi e-tron проехал 10 стран за сутки

Электрический кроссовер Audi e-tron за 24 часа сумел преодолеть расстояние в 1695 километров и проехать по территории 10 разных стран.
Motor вчера в 09:17
Армия и оружие

В Иловайске восстановили 90% коммунального жилого фонда

В настоящее время восстановлено 90% коммунального жилого фонда.
Известия вчера в 19:17
Интернет

Instagram намерен создать новый мессенджер

Instagram работает над приложением для обмена сообщениями под названием Threads. Об этом сообщает издание The Verge.
iReactor 02:04
Общество

В резюме россиян появится новый пункт

На портале «Работа в России» в резюме для поиска работы появится новая графа — участие в волонтерских программах.
Lenta.ru 00:20
Происшествия

Пострадавшую в Турции российскую девочку отказались перевозить домой

РБК вчера в 16:24
Происшествия

В Иркутской области девять человек отравились суши

Девять человек обратились за помощью к медикам после отравления, предположительно, суши, в городе Усолье-Сибирское, сообщили РИА Новости в минздраве Иркутской области.
РИА Новости 01:29
Политика

Трамп хочет пригласить Путина на саммит G7 в США

Президент США Дональд Трамп пообещал пригласить Владимира Путина в 2020 году на саммит G7, который пройдет в Америке.
РИА Новости вчера в 11:48
Шоу-бизнес

Любовь Успенская прошла курс оздоровления

Успенская смогла не только пройти обследование, но и побаловать себя расслабляющими процедурами.
StarHit.ru 01:00
Политика

Макрон анонсировал саммит в нормандском формате в сентябре

Саммит в нормандском формате планируется провести в сентябре.
Российская газета вчера в 13:12
Гаджеты

Realme анонсировала новую линейку смартфонов

Всего опубликовали два тизера, где на одном показали динозавра в яйце, а на втором представлена карта дама червей и конверт.
Astera вчера в 11:48
Здоровье

Прокуратура начала проверку после увольнения хирургов в Нижнем Тагиле

Свердловская прокуратура проведет встречу с врачами-хирургами из больницы в Нижнем Тагиле, которые подали заявления об увольнении, а также с их руководством, сообщает в понедельник пресс-служба региональной прокуратуры.
РИА Новости вчера в 07:52
Общество

Во Владивостоке приводят в порядок улицы после сошедших селей

Рабочие убирают с улиц Владивостока сошедшие из-за ливня сели и поваленные деревья, сообщает мэрия.
РИА Новости 01:26
Армия и оружие

Парад в Донецке показал Киеву мощь ДНР и ЛНР

Народные новости вчера в 13:53
Политика

Начался финальный этап укладки «Северного потока-2»

Компания оператор Nord Stream 2 в понедельник, 26 августа, заявила о начале финального этапа укладки газопровода "Северный поток-2".
ИА Новороссия вчера в 08:19
Наука

Употребление масла для жарки может спровоцировать рак толстой кишки

МедиаПоток вчера в 13:24
Технологии

Россия поможет Huawei закупкой 360 тысяч планшетов

В настоящее время обсуждается установка «Авроры» на 360 тысяч планшетов Huawei к 1 августа 2020 года, отметил источник агентства.
Lenta.ru вчера в 14:46
Политика

Сенатор США Джонсон заявил об отказе России в выдаче ему въездной визы

Сенатор Рон Джонсон заявил в понедельник, что Россия отклонила его просьбу о визе для посещения страны в следующем месяце в составе делегации Конгресса.
Интерфакс вчера в 19:12
Происшествия

Полицейские задержаны по подозрению в надругательстве в Анапе

Следственный отдел по городу Анапы возбудил уголовное дело в отношении двоих сотрудников патрульно-постовой службы ОМВД, подозреваемых в надругательстве над 17-летней девушкой.
Газета.Ru вчера в 15:18
Происшествия

Россиянка погибла при восхождении на гору Фудзи в Японии

Россиянка погибла во время восхождения на гору Фудзи в Японии. Об этом сообщает агентство "Киодо".
Газета.Ru вчера в 08:58
Шоу-бизнес

Алла Пугачева назвала свою преемницу среди современных артистов

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева заявила, что считает певицу Светлану Лободу своей преемницей.
Слово и Дело вчера в 22:54
Футбол

Английские фанаты умоляют «Зенит» купить Джонса и Мустафи

«Зенит» позволил пользователям присылать личные сообщения в своём англоязычном «твиттере», после чего санкт-петербургский клуб завалили просьбами купить защитника лондонского «Арсенала» Шкодрана Мустафи и центрбека «Манчестер Юнайтед» Фила Джонса.
Чемпионат вчера в 19:15
Армия и оружие

Американские военные прокатились на российском танке Т-80

Американские военные во время учений в Южной Корее ознакомились с современной российской техникой — танками Т-80 и боевыми машинами пехоты БМП-3, которые стоят на вооружении южнокорейских ВС.
Газета.Ru вчера в 08:40
Шоу-бизнес

Звезда «Полицейского с Рублевки» Роман Попов похудел на 40 килограммов

Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Роман Попов рассказал о том, что похудел на 40 килограммов.
Вечерняя Москва вчера в 08:01
Теннис

Мария Шарапова проиграла Серене Уильямс на старте US Open

Российская теннисистка Мария Шарапова потерпела поражение от американки Серены Уильямс в первом круге стартовавшего в Нью-Йорке турнира серии Большого шлема US Open.
Интерфакс-Спорт вчера в 20:49
Политика

В Кремле анонсировали темы встречи Путина и Эрдогана

Известия вчера в 08:52
Происшествия

Жительница Магадана попала под прицел ФСБ за сообщение в WhatsApp

Жительница Магадана обвиняется в публичных призывах к экстремистской деятельности, – сообщает «Весь Магадан» со ссылкой на УФСБ по Магаданской области.
Московский Комсомолец Колыма 00:47
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