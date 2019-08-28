Октябрьский фьючерс на WTI на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX подорожал на $1,29 (2,40%) - до $54,93 за баррель. Сегодня цены на нефть продолжают расти на данных Американского института нефти (API) о сокращении товарных запасов нефти в США на прошлой неделе.

Цены на нефть растут на данных о запасах в США

Политика Россия обвинила США в выкручивании рук заказчикам оружия США оказывают давление на иностранных заказчиков российского оружия, заявил журналистам директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев на авиасалоне МАКС, передает ТАСС.

Политика МИД России прокомментировал новые санкции США по делу Скрипалей Россия никогда не примет навязываемые ей «правила поведения» по чьим-либо лекалам, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя вступление в силу 26 августа второго пакета санкций США по делу об отравлении в Солсбери.

Общество Мэрия оспорила решение суда об отказе согласовать митинг 31 августа Мэрия Москвы подала апелляцию на решение Тверского суда, который 26 августа признал незаконным отказ согласовать акцию незарегистрированной Либертарианской партии 31 августа.

Политика Фабрика политического компромата Навального обнаружена в Петербурге В Санкт-Петербурге обнаружена подпольная редакция, в которой неизвестные работали над фейковыми материалами, очерняющими губернаторов, министров и чиновников в преддверии единого дня голосования.

Происшествия Третьего погибшего извлекли из-под завалов здания в Новосибирске Тело третьего погибшего извлечено из-под завалов обрушившейся насосной станции в Новосибирске, подтвердили РБК в пресс-службе областного главка МЧС.

Технологии «Вертолеты России» и «Яндекс.Такси» запустят систему аэротакси Компания «ВР-Технологии», входящая в холдинг «Вертолеты России», подписала соглашение с сервисом «Яндекс.Такси» о создании городской системы аэромобильности.

Технологии РЖД продемонстрировали беспилотный поезд «Ласточка» Специалисты Российских железных дорог (РЖД) продемонстрировали новый беспилотный поезд «Ласточка», сообщается на официальном сайте РЖД.

Религия Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.

Авто BMW выпустила первый самый чёрный в мире BMW X6 BMW выпустила «самый чёрный в мире» BMW X6 с приставкой к названию Vantablack VBx2, причем этот автомобиль стал первым, где использовалось особое вещество.

Авто Новый бюджетный кроссовер Geely SX11 появится в России в этом году Компания Geely может до конца текущего года вывести на российский рынок новый бюджетный кроссовер SX11.

Армия и оружие Появилось видео «плоского штопора» в исполнении Су-57 Телеканал RT опубликовал видео тренировочного полета истребителя Су-57 с выполнением фигуры высшего пилотажа «плоский штопор».

Общество ГИБДД предложила изучать в школах автомобильное дело ГИБДД предлагает ввести в школах уроки по автомобильному делу, заявил на заседании правительственной комиссии глава Госавтоинспекции Михаил Черников, передает «РИА Новости».

Политика Президент Грузии назвала условия для возобновления диалога с Россией Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что возобновление диалога с Россией может произойти в случае изменения позиции Москвы.

Происшествия Человек погиб при пожаре в квартире на востоке Москвы Человек погиб при пожаре в квартире жилого дома на востоке Москвы, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

Политика Коломойский призвал к частичному снятию санкций с России Украинский бизнесмен Игорь Коломойский считает целесообразным снять с России часть санкций.

Футбол Агент предложил «Роме» купить Коноплянку Известный агент предложил «Роме» купить полузащитника «Шальке-04» Евгения Коноплянку, информирует AS Roma Live.

Интернет На МАКС-2019 представлен новейший российский компьютер «БИНОМ-КА» Среди прочего на МАКС-2019 представлены и современные цифровые устройства, включая средства связи и компьютеры.