Энергетика
Экономика сегодняМировые цены на нефть Brent и WTI растут в ходе торгов
Североморская нефтяная смесь Brent по фьючерсным контрактам на ноябрь в ходе торгов лондонской биржи по состоянию на 8.40 мск растет в цене на отметке в 58,38 доллара за баррель. Нефть WTI между тем дорожает на нью-йоркской бирже по октябрьским фьючерсам до 53,90 доллара за баррель.
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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 09:49, Вашингтон
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Газета.Ru 05:13
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Обмен заключенными между Россией и Украиной перенесли
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Forbes составил обновлённый рейтинг богатейших семей России
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Захарова назвала новые антироссийские санкции США нелегитимными
США, вводя новые антироссийские санкции, приносят в жертву остатки былого российско-американского партнерства в угоду начавшейся предвыборной гонке.
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В Харьковской области в районе посёлка Золочев неизвестные атаковали съёмочную группу телеканала 112.ua, которая снимала незаконную вырубку леса.
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Болтон обвинил Китай в краже технологий F-35 для своего истребителя
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Говорит Москва 06:10
Происшествия
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СК проверит данные об издевательстве над инвалидом в Орловской области
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Космос
SpaceX успешно испытала аппарат Starhopper
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В ГИБДД предложили ограничить скорость перевозки детей
"Может быть, стоит понизить порог максимальной скорости для взрослых, которые перевозят детей", - заявил глава ГИБДД РФ Михаил Черников в среду на заседании правительственной комиссии.
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Зеленский выступил за присоединение США к нормандскому формату
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном выступил за присоединение Соединённых Штатов к нормандскому формату.
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