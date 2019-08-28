Североморская нефтяная смесь Brent по фьючерсным контрактам на ноябрь в ходе торгов лондонской биржи по состоянию на 8.40 мск растет в цене на отметке в 58,38 доллара за баррель. Нефть WTI между тем дорожает на нью-йоркской бирже по октябрьским фьючерсам до 53,90 доллара за баррель.

Мировые цены на нефть Brent и WTI растут в ходе торгов

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