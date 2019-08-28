Энергетика
Экономика сегодняМировые цены на нефть Brent и WTI растут в ходе торгов
Североморская нефтяная смесь Brent по фьючерсным контрактам на ноябрь в ходе торгов лондонской биржи по состоянию на 8.40 мск растет в цене на отметке в 58,38 доллара за баррель. Нефть WTI между тем дорожает на нью-йоркской бирже по октябрьским фьючерсам до 53,90 доллара за баррель.
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Футбол
Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов
Жеребьевка основного раунда турнира состоится 29 августа в Монако. Первые матчи группового этапа состоятся 17 сентября.
ТАСС вчера в 16:58
Политика
Правительство Украины сложило полномочия перед новой Радой
RT на русском 06:51
Здоровье
Главврачи нижнетагильских больниц отстранены от работы
В Нижнем Тагиле (Свердловская область) временно отстранены от работы главврачи Демидовской больницы и ЦГБ №1. Об этом сообщает ЕАН.
REGNUM 03:14
Кино
Венецианский кинофестиваль открывается фильмом «Правда»
Новый фильм японского режиссера Хирокадзу Корээда "Правда" с Катрин Денев и Жюльет Бинош в главных ролях открывает 76-й Венецианский кинофестиваль.
РИА Новости вчера в 10:31
Политика
Лукашенко отказался ехать в Польшу на годовщину Второй мировой войны
Белорусский президент Александр Лукашенко отказался от приглашения польских властей приехать на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны.
BFM.ru вчера в 15:20
Автоспорт
Вольф объяснил, почему «Мерседес» решил оставить Боттаса
Глава «Мерседеса» Тото Вольф считает, что финский пилот Вальттери Боттас сможет повысить свой уровень в следующем сезоне.
Матч ТВ 06:34
Политика
В Раде назвали дату обмена заключенными между Россией и Украиной
Обмен заключенными между Россией и Украиной должен состоятся в пятницу.
Rambler News Service 06:33
Кино
Умер 54-летний актер Александр Числов
Passion.ru 06:10
Политика
Зеленский предложил оставить Авакова на посту главы МВД Украины
Президент Украины Владимир Зеленский на заседании фракции «Слуга народа» предложил на пост министра внутренних дел кандидатуру действующего главы ведомства Арсена Авакова.
RT на русском 06:17
Технологии
Поисковики обяжут удалять ссылки на пиратский контент за шесть часов
Как сообщалось ранее, поисковики могут обязать удалять ссылки на пиратский контент по жалобам правообладателей без суда.
Новые Известия 02:30
Музыка
Певец Эд Ширан объявил об уходе со сцены
РЕН ТВ вчера в 10:17
Происшествия
Родители умершей в Турции россиянки заподозрили кражу органов
Ореанда-Новости 01:45
Шоу-бизнес
Лере Кудрявцевой вызвали скорую помощь в Сочи
Известная телеведущая Лера Кудрявцева почувствовала себя плохо в Сочи, куда она приехала на фестиваль "Новая волна".
ТВ Центр вчера в 12:18
Происшествия
Восемь человек погибли при обрушении дома в Львовской области
Восемь человек погибли под завалами обрушившегося дома в Дрогобыче Львовской области, их тела обнаружили спасатели.
Известия 03:29
Политика
Меркель и Путин по телефону обсудили транзит газа через Украину
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию с транзитом газа через территорию Украины.
RT на русском 06:10
Политика
Генпрокурор Украины Луценко написал заявление об отставке
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко написал заявление на имя президента Владимира Зеленского об отставке.
Российская газета 05:24
Происшествия
Автомобиль упал со склона на пляжную палатку в Крыму
"Водитель автомобиля Opel Astra при постановке своего транспортного средства на стоянку не обеспечил его фиксацию, в результате чего автомобиль начал движение по склону и совершил падение с высоты 12-15 метров на палатку, где оказывали услуги массажа", - говорится в сообщении ведомства.
Интерфакс 06:28
Общество
Российские космонавты не смогут мочиться на колесо автобуса
В России прервется традиция космонавтов мочиться на колесо перед стартом в космос, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:16
Гаджеты
Apple представила технологию для поиска пропавших вещей в дополненной реальности
Apple представила технологию Apple Tag, предназначенную для поиска пропавших вещей в дополненной реальности на выставке WWDC.
Актуальные Новости 04:09
Происшествия
Любовь Соболь облили грязью возле ее дома
Известия 06:34
Армия и оружие
В России появилась лазерная система посадки самолетов в плохую погоду
Холдинг «Швабе» создал лазерную систему посадки самолетов в плохую погоду, сообщили в пресс-службе компании.
Московский Комсомолец 06:39
Шоу-бизнес
Нино Нинидзе получила травму ноги и передвигается с тростью
В связи с произошедшим Нино вынуждена передвигаться с тростью, но как бы ни было трудно ей ходить, артистка, превозмогая боль, устраивает прогулки с сыном.
Регион online 04:30
Футбол
«Рома» согласовала сделку по Смоллингу
Сообщается, что «Рома» договорилась о переходе защитника «Манчестер Юнайтед» Криса Смоллинга.
Soccer.ru 05:37
Футбол
Бывший игрок сборной России Самедов вернулся в футбол
Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов внесен в заявку клуба четвертого дивизиона чемпионата России «Знамя».
Lenta.ru 03:31
Политика
Коалиция одной фракции «Слуга народа» создана в Верховной раде
Коалиция в составе одной фракции "Слуга народа" создана в Верховной раде нового созыва. В ней насчитывается 254 депутата.
РЕН ТВ 07:01
Шоу-бизнес
«У моих ног появился конкурент»: Рудковская сравнила себя с Бондарчук
Не успокоившись, бизнесвумен стала сыпать в Instagram фотографии рядом с различными дамами, чтобы подписчики смогли сопоставить ее ноги с другими.
Телепрограмма вчера в 21:26
Политика
Порошенко назвал издевательством новую должность Шуфрича
Экс-президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко осудил избрание представителя «Оппозиционной платформы – За жизнь» Нестора Шуфрича главой комитета Верховной рады по свободе слова.
Известия 05:39
Экономика
Росстат назвал объем теневой экономики России
Росстат оценил размеры теневой экономики Росси в 2017 году. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 00:52
Происшествия
В Петербурге задержали обидчика профессора из Нью-Йорка
Сотрудники петербургского уголовного розыска раскрыли разбойное нападение на профессора факультета экономики Нью-Йоркского университета, который был избит и ограблен на одной из «злачных» улиц Северной столицы.
REGNUM 04:51