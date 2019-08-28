Североморская нефтяная смесь Brent по фьючерсным контрактам на ноябрь в ходе торгов лондонской биржи по состоянию на 8.40 мск растет в цене на отметке в 58,38 доллара за баррель. Нефть WTI между тем дорожает на нью-йоркской бирже по октябрьским фьючерсам до 53,90 доллара за баррель.

Мировые цены на нефть Brent и WTI растут в ходе торгов

Футбол Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов Жеребьевка основного раунда турнира состоится 29 августа в Монако. Первые матчи группового этапа состоятся 17 сентября.

Здоровье Главврачи нижнетагильских больниц отстранены от работы В Нижнем Тагиле (Свердловская область) временно отстранены от работы главврачи Демидовской больницы и ЦГБ №1. Об этом сообщает ЕАН.

Кино Венецианский кинофестиваль открывается фильмом «Правда» Новый фильм японского режиссера Хирокадзу Корээда "Правда" с Катрин Денев и Жюльет Бинош в главных ролях открывает 76-й Венецианский кинофестиваль.

Политика Лукашенко отказался ехать в Польшу на годовщину Второй мировой войны Белорусский президент Александр Лукашенко отказался от приглашения польских властей приехать на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны.

Автоспорт Вольф объяснил, почему «Мерседес» решил оставить Боттаса Глава «Мерседеса» Тото Вольф считает, что финский пилот Вальттери Боттас сможет повысить свой уровень в следующем сезоне.

Политика Зеленский предложил оставить Авакова на посту главы МВД Украины Президент Украины Владимир Зеленский на заседании фракции «Слуга народа» предложил на пост министра внутренних дел кандидатуру действующего главы ведомства Арсена Авакова.

Технологии Поисковики обяжут удалять ссылки на пиратский контент за шесть часов Как сообщалось ранее, поисковики могут обязать удалять ссылки на пиратский контент по жалобам правообладателей без суда.

Шоу-бизнес Лере Кудрявцевой вызвали скорую помощь в Сочи Известная телеведущая Лера Кудрявцева почувствовала себя плохо в Сочи, куда она приехала на фестиваль "Новая волна".

Происшествия Восемь человек погибли при обрушении дома в Львовской области Восемь человек погибли под завалами обрушившегося дома в Дрогобыче Львовской области, их тела обнаружили спасатели.

Политика Меркель и Путин по телефону обсудили транзит газа через Украину Канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию с транзитом газа через территорию Украины.

Политика Генпрокурор Украины Луценко написал заявление об отставке Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко написал заявление на имя президента Владимира Зеленского об отставке.

Происшествия Автомобиль упал со склона на пляжную палатку в Крыму "Водитель автомобиля Opel Astra при постановке своего транспортного средства на стоянку не обеспечил его фиксацию, в результате чего автомобиль начал движение по склону и совершил падение с высоты 12-15 метров на палатку, где оказывали услуги массажа", - говорится в сообщении ведомства.

Общество Российские космонавты не смогут мочиться на колесо автобуса В России прервется традиция космонавтов мочиться на колесо перед стартом в космос, сообщает РИА "Новости".

Гаджеты Apple представила технологию для поиска пропавших вещей в дополненной реальности Apple представила технологию Apple Tag, предназначенную для поиска пропавших вещей в дополненной реальности на выставке WWDC.

Шоу-бизнес Нино Нинидзе получила травму ноги и передвигается с тростью В связи с произошедшим Нино вынуждена передвигаться с тростью, но как бы ни было трудно ей ходить, артистка, превозмогая боль, устраивает прогулки с сыном.

Футбол «Рома» согласовала сделку по Смоллингу Сообщается, что «Рома» договорилась о переходе защитника «Манчестер Юнайтед» Криса Смоллинга.

Футбол Бывший игрок сборной России Самедов вернулся в футбол Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов внесен в заявку клуба четвертого дивизиона чемпионата России «Знамя».

Политика Коалиция одной фракции «Слуга народа» создана в Верховной раде Коалиция в составе одной фракции "Слуга народа" создана в Верховной раде нового созыва. В ней насчитывается 254 депутата.

Шоу-бизнес «У моих ног появился конкурент»: Рудковская сравнила себя с Бондарчук Не успокоившись, бизнесвумен стала сыпать в Instagram фотографии рядом с различными дамами, чтобы подписчики смогли сопоставить ее ноги с другими.

Политика Порошенко назвал издевательством новую должность Шуфрича Экс-президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко осудил избрание представителя «Оппозиционной платформы – За жизнь» Нестора Шуфрича главой комитета Верховной рады по свободе слова.

Экономика Росстат назвал объем теневой экономики России Росстат оценил размеры теневой экономики Росси в 2017 году. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.