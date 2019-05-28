Мировые автоконцерны пожаловались в ФСБ на работу российских судовВедомости 08:00

Крупные мировые автоконцерны, включая Hyundai, Kia, Mercedes и Jaguar LandRover, заявили о схемах мошенничества с участием судов Краснодарского края «под прикрытием» исков о защите прав потребителей.

с чего всё началось

Мировые автоконцерны, среди которых Hyundai, Kia, Mercedes и Jaguar LandRover, в начале мая подали жалобы на работу судей в Краснодарском крае в Совет по противодействию коррупции при президенте России, ФСБ, генпрокурору Юрию Чайке и в Высшую квалификационную коллегию судей, пишет РБК.

Мировые автоконцерны пожаловались в ФСБ на работу российских судов

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