Общество

Мировые автоконцерны пожаловались в ФСБ на работу российских судовВедомости 08:00

Мировые автоконцерны, среди которых Hyundai, Kia, Mercedes и Jaguar LandRover, в начале мая подали жалобы на работу судей в Краснодарском крае в Совет по противодействию коррупции при президенте России, ФСБ, генпрокурору Юрию Чайке и в Высшую квалификационную коллегию судей, пишет РБК.
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Мировые автоконцерны пожаловались в ФСБ на работу судов в России

Крупные мировые автоконцерны, включая Hyundai, Kia, Mercedes и Jaguar LandRover, заявили о схемах мошенничества с участием судов Краснодарского края «под прикрытием» исков о защите прав потребителей.
РБК07:10

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Крупнейшие автопроизводители обвинили краснодарские суды в мошенничестве

Свободные Медиа09:41

Мировые автоконцерны пожаловались в ФСБ на работу судов в России

РБК07:10

Крупные автоконцерны, среди которых «Мерседес», «Хендай» и «КИА», пожаловались в ФСБ на работу краснодарских судов

Эхо Москвы10:00

Автопроизводители пожаловались в ФСБ на работу судов Краснодара

Известия08:53

Мировые автоконцерны пожаловались в ФСБ на работу российских судов

Ведомости08:00

Мировые автоконцерны пожаловались на мошенническую схему с участием судов Краснодара

Коммерсантъ09:03

Мировые автоконцерны пожаловались в ФСБ на работу судов в России

Говорит Москва07:49
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Хоккей

«Вашингтон» начал расследование после появления видео с Кузнецовым

Ранее Евгений Кузнецов прокомментировал появление видео, заявив, что оно сделано летом 2018 года в Вегасе после победы в Кубке Стэнли.
Обновлено в 07:29
Политика

Посольство требует освободить задержанного в Косово россиянина

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что полиция Косово задержала россиянина, который является сотрудником миссии ООН по делам временной администрации.
Обновлено в 06:59
Происшествия

Россия заплатит более миллиона евро родственникам исчезнувших в Чечне

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить денежную компенсацию родным пропавших без вести в Чечне в период с 2000 по 2005 годы.
Обновлено в 09:26
Общество

Няня первенца принца Гарри и Меган Маркл уволилась через две недели

Няня, нанятая королевской семьёй сразу после рождения первого ребёнка принца Гарри и Меган Маркл, рассказала, что не выдержала испытательного срока и приняла решение об увольнении через 2 недели после трудоустройства.
Обновлено в 08:47
Авто

Стали известны российские цены на новый Volvo S60

Дилеры Volvo в России начали прием заказов на седан Volvo S60 нового поколения.
Обновлено в 06:43
Футбол

«Краснодар» продлил контракты с четырьмя футболистами

Обновлено в 09:10
Происшествия

Саратовский подросток перед нападением на школу записал видеообращение

Обновлено в 05:54
Гаджеты

Xiaomi представила сразу два новых смартфона Redmi K20 и K20Pro

Обновлено в 07:36
Общество

В пензенской школе во время ЕГЭ сняли двери в туалетах

Как пояснили в департаменте образования горда Заречного, в единственной школе, где выпускники могут сдать ЕГЭ, в разгар экзаменов решили заменить сломанные двери в туалетах.
Обновлено в 09:33
Политика

Зеленский назначил секретаря СНБО Украины

Украинский президент Владимир Зеленский назначил бывшего министра финансов Александра Данилюка секретарем Совета национальной безопасности и обороно (СНБО).
Обновлено в 09:50
Политика

Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство

Обновлено в 09:24
Армия и оружие

Турция объявила об антитеррористической операции в Ираке

Обновлено в 08:14
Гаджеты

13-летний школьник хотел получить работу, а попал в суд за взлом Apple

На момент взлома подростку было 13 лет. Сейчас ему 17 и он признал свою вину в суде по делам несовершеннолетних Аделаиды.
Обновлено в 06:43
Происшествия

Под Омском пропала семья из трех человек

Пропавшую семью на протяжении всего дня разыскивают полиция, Росгвардия, и волонтеры.
Обновлено в 08:47
Армия и оружие

Польша планирует купить у США 32 истребителя F-35A

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что страна планирует купить 32 истребителя Lockheed Martin F-35A для замены самолетов советских времен, сообщает Reuters.
Обновлено в 05:05
Общество

Беглов поручил разобраться с экскурсиями по крышам Петербурга

Обновлено в 05:16
Общество

Москвичей предупредили о торнадо после жары

Обновлено в 09:58
Общество

Трансгендера избрали мэром в Италии

В Италии избрали первого мэра-трансгендера в ходе частичных административных выборов в Апеннинах.
Обновлено в 07:14
Экономика

Центробанк модернизирует сторублевые купюры

Банк России начал модернизировать сторублевые купюры, чтобы продлить их жизнь, рассказал "Российской газете" заместитель главы департамента наличного денежного обращения ЦБ Владимир Демиденко.
Обновлено в 07:34
Общество

Названы самые бесполезные советы врачей

Эксперты назвали советы врачей, которые являются самыми бесполезными для пациентов, пишет "Федеральное агентство новостей".
Обновлено вчера в 21:23
Политика

В Вильнюсе задержали шеф-редактора агентства Sputnik Литва

Шеф-редактор новостного агентства Sputnik Литва Марат Касем во вторник был задержан в аэропорту Вильнюса.
Обновлено в 10:06
Здоровье

Более 90 врачей пришли работать в Подмосковье в 2019 году

«В январе-апреле 2019 года в учреждения здравоохранения Московской области трудоустроились 93 врача, из них 65 – участковые терапевты, педиатры и врачи общей практики, а 28 – узкие специалисты», - сообщил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Матвеев.
Обновлено в 05:54
Политика

Госдума одобрила законопроект о компенсации ипотеки многодетным семьям

Обновлено в 08:03
Армия и оружие

«Росэлектроника» впервые представила модифицированную экспортную версию командно-штабной машины

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» впервые продемонстрировал экспортный вариант командно-штабной машины должностных лиц служб обеспечения оперативного и тактического звеньев управления Р-142ТЭ.
Обновлено в 08:35
Кино

Опубликовано видео с реакцией актеров «Игры престолов» на финал

Фанаты нарезали из документального фильма о том, как снимали популярный сериал «Игра престолов», реакцию актеров на финальный эпизод эпопеи.
Обновлено вчера в 17:29
Политика

Коломойский рассказал, кто возглавит Минздрав Украины вместо Супрун

Новым министром здравоохранения Украины после Ульяны Супрун станет депутат Рады Андрей Шипко, заявил изданию «Украинская правда» бизнесмен Игорь Коломойский.
Обновлено в 08:15
Религия

Русская православная церковь собирается восстановить храм в Форт-Россе

Обновлено в 09:25
Шоу-бизнес

Татьяна Брухунова обнародовала видео из ванной

Обновлено в 05:00
Экономика

Найден крупнейший за 30 лет изумруд в России

В Свердловской области нашли крупнейший за последние 30 лет изумруд.
Обновлено в 05:49
Происшествия

Столкновение серфингиста с «Метеором» в Петербурге попало на видео

Спортсменом, который погиб накануне в Финском заливе при столкновении с "Метеором" оказался 18-летний Артем Акимов, член молодежной сборной по виндсерфингу, сообщает спортшкола "Крестовский остров", где тренировался молодой человек.
Обновлено в 08:56
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