Энергетика

«Мировой спрос слабеет» — Moody’s ждёт прекращения роста цен на нефтьREGNUM вчера в 11:35

Рейтинговое агентство Moody's ожидает, что рост цен на нефть продлится недолго и будет ограничен из-за падения мирового спроса, 8 апреля передает агентство Reuters.
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Нефть «получила импульс» из Ливии

REGNUMвчера в 11:43
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В Крыму создали группу по оценке нанесенного Украиной ущерба

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Путин не договорился с Эрдоганом о цене на российский газ

Президент Российской Федерации Владимир Путин подвел итоги своих переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, которые состоялись сегодня, 8 апреля, в Москве.
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Энергетика

Нефтяники указали на риск аварий из-за запрета отработанных труб

В обращении нефтяники указали на возросшие риски аварий и разливов нефти, связанные с долгими административными процедурами, сопровождающими замену труб.
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Общество

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Обновлено в 04:26
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Футбол

Семак сообщил, что в скором времени Кокорина осмотрят врачи «Зенита»

Обновлено в 02:57
Экономика

Число мигрантов в России достигло исторического минимума

За 2018 г. в страну прибыло всего 124 900 иностранцев, при этом в каждом квартале, не считая первого, их приток был почти вдвое ниже, чем годом ранее, указывают они.
Обновлено вчера в 16:01
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Более 30 самолётов и вертолётов ЧФ подняты по учебной тревоге

В рамках ежедневных тренировок были задействованы самолёты Су-24М, Ан-26, Бе-12, вертолёты морской авиации и ПВО ЧФ.
Обновлено в 02:21
Кино

Marvel показала новый отрывок из четвертых «Мстителей»

Студия Marvel в рамках начавшейся рекламной кампании показала новый ролик из фильма «Мстители: Финал», премьера которого запланирована на конец апреля.
Обновлено вчера в 14:26
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Два дополнительных налога для автомобилистов введут в России

Экологический и утилизационный - два новых дополнительных налога введут для автовладельцев России.
Обновлено в 03:17
Шоу-бизнес

Лидер Rammstein ответил на вопрос про отношения со Светланой Лободой

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Происшествия

В минском офисе польского телеканала «Белсат» начался обыск

Сотрудники милиции проводят обыск в минском офисе польского телеканала "Белсат", причины следственных действий неизвестны, сообщила во вторник Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ).
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Происшествия

Суд проведет первое заседание по существу по делу Кокорина и Мамаева

Обновлено вчера в 17:14
Происшествия

После морга детское питание нашли в больнице Югорска. Главврач все объяснил

Морг Югорска оказался не единственным помещением, где хранится просроченное детское питание.
Обновлено в 03:40
Кино

В Доме кино началось прощание с Георгием Данелией

Обновлено в 04:32
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Происшествия

В Мытищах четверых детей обнаружили в захламленной квартире

Обновлено вчера в 15:14
Футбол

Все билеты на матч «Ростов» — «Спартак» проданы

Все билеты на матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» — «Спартак» проданы.
Обновлено в 03:23
Политика

Зеленский отказался сдавать повторные анализы на алкоголь и наркотики

Владимир Зеленский отказался сдавать повторные анализы на алкоголь и наркотики.
Обновлено вчера в 23:13
Шоу-бизнес

Дочь Владимира Винокура подала на развод с мужем

Главная балерина «Большого» Анастасия Винокур вместе с мужем принесла в суд заявление о разводе.
Обновлено вчера в 11:27
Экономика

СМИ узнали о возможном выходе инвестфонда Macquarie из «Энел Россия»

Австралийский инвестфонд Macquarie может до конца года продать свою долю в консорциуме PFR Partners Fund I Limited, который владеет 19,03% в «Энел Россия», «дочке» итальянской Enel.
Обновлено вчера в 23:46
Кино

В США скончался актер Сеймур Кэссел

По словам сына актера Мэтта Кэссела, его отец ушел из жизни в воскресенье из-за осложнений, вызванных болезнью Альцгеймера.
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Политика

Досрочные президентские выборы в Казахстане пройдут 9 июня

Обновлено в 03:15
Общество

В Росгвардии прокомментировали обращение ветеранов ОМОНа к Путину

Обновлено вчера в 21:13
Общество

Счета спонсоров незаконных митингов заблокируют без суда

Документ позволяет руководителям МВД, ФСБ и самой финразведки, а также их региональных подразделений без суда блокировать счета и электронные кошельки, с которых финансируются терроризм, экстремизм, торговля наркотиками, организация и проведение «публичных мероприятий с нарушением установленного порядка».
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Москвичам пообещали самый теплый день весны 9 апреля

«Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится теплым сектором атлантического циклона, из-за чего небо будет хмуриться, переходя в дождевое состояние, зато температурный фон существенно повысится», — пояснили метеорологи.
Обновлено в 03:36
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Учёные назвали продукт, помогающий сохранить память до старости

Свежий чеснок помогает противостоять возрастным изменениям мозга и проблемам с памятью.
Обновлено в 03:38
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