Энергетика
«Мировой спрос слабеет» — Moody’s ждёт прекращения роста цен на нефтьREGNUM вчера в 11:35
Рейтинговое агентство Moody's ожидает, что рост цен на нефть продлится недолго и будет ограничен из-за падения мирового спроса, 8 апреля передает агентство Reuters.
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Политика
В Крыму создали группу по оценке нанесенного Украиной ущерба
Президиум Госсовета Крыма во вторник создал рабочую группу по анализу ущерба, нанесенного Республике за период нахождения в составе Украины.
Обновлено в 04:17
Происшествия
Генпрокуратура обнародовала объем хищений в «Роскосмосе» и «Ростехе»
Более 1,6 миллиарда рублей были похищены на подведомственных предприятиях «Роскосмоса» и «Ростеха».
Обновлено в 01:29
Политика
Путин не договорился с Эрдоганом о цене на российский газ
Президент Российской Федерации Владимир Путин подвел итоги своих переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, которые состоялись сегодня, 8 апреля, в Москве.
Обновлено вчера в 13:57
Энергетика
Нефтяники указали на риск аварий из-за запрета отработанных труб
В обращении нефтяники указали на возросшие риски аварий и разливов нефти, связанные с долгими административными процедурами, сопровождающими замену труб.
Обновлено в 03:30
Кино
Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище
Народного артиста России Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
Обновлено вчера в 08:59
Общество
ЕСПЧ признал политическим дело «Ив Роше» в отношении Навального
ЕСПЧ признал, что власти РФ нарушили в деле Алексея Навального три статьи Конвенции по правам человека: ст. 5 (право на свободу и безопасность), ст. 10 (свобода выражения мнения), редко применяемую ЕСПЧ ст. 18 — о запрете ограничения прав заявителя по политическим мотивам.
Обновлено в 04:26
Авто
Выше классом. Тест-драйв Kia ProCeed
Обновлено вчера в 05:18
Экономика
Число мигрантов в России достигло исторического минимума
За 2018 г. в страну прибыло всего 124 900 иностранцев, при этом в каждом квартале, не считая первого, их приток был почти вдвое ниже, чем годом ранее, указывают они.
Обновлено вчера в 16:01
Армия и оружие
Более 30 самолётов и вертолётов ЧФ подняты по учебной тревоге
В рамках ежедневных тренировок были задействованы самолёты Су-24М, Ан-26, Бе-12, вертолёты морской авиации и ПВО ЧФ.
Обновлено в 02:21
Кино
Marvel показала новый отрывок из четвертых «Мстителей»
Студия Marvel в рамках начавшейся рекламной кампании показала новый ролик из фильма «Мстители: Финал», премьера которого запланирована на конец апреля.
Обновлено вчера в 14:26
Экономика
Два дополнительных налога для автомобилистов введут в России
Экологический и утилизационный - два новых дополнительных налога введут для автовладельцев России.
Обновлено в 03:17
Происшествия
В минском офисе польского телеканала «Белсат» начался обыск
Сотрудники милиции проводят обыск в минском офисе польского телеканала "Белсат", причины следственных действий неизвестны, сообщила во вторник Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ).
Обновлено в 04:25
Происшествия
Суд проведет первое заседание по существу по делу Кокорина и Мамаева
Обновлено вчера в 17:14
Происшествия
После морга детское питание нашли в больнице Югорска. Главврач все объяснил
Морг Югорска оказался не единственным помещением, где хранится просроченное детское питание.
Обновлено в 03:40
Кино
В Доме кино началось прощание с Георгием Данелией
Обновлено в 04:32
Происшествия
Криминального авторитета Таро освободили из колонии
Обновлено в 03:55
Происшествия
В Мытищах четверых детей обнаружили в захламленной квартире
Обновлено вчера в 15:14
Футбол
Все билеты на матч «Ростов» — «Спартак» проданы
Все билеты на матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» — «Спартак» проданы.
Обновлено в 03:23
Политика
Зеленский отказался сдавать повторные анализы на алкоголь и наркотики
Владимир Зеленский отказался сдавать повторные анализы на алкоголь и наркотики.
Обновлено вчера в 23:13
Шоу-бизнес
Дочь Владимира Винокура подала на развод с мужем
Главная балерина «Большого» Анастасия Винокур вместе с мужем принесла в суд заявление о разводе.
Обновлено вчера в 11:27
Экономика
СМИ узнали о возможном выходе инвестфонда Macquarie из «Энел Россия»
Австралийский инвестфонд Macquarie может до конца года продать свою долю в консорциуме PFR Partners Fund I Limited, который владеет 19,03% в «Энел Россия», «дочке» итальянской Enel.
Обновлено вчера в 23:46
Кино
В США скончался актер Сеймур Кэссел
По словам сына актера Мэтта Кэссела, его отец ушел из жизни в воскресенье из-за осложнений, вызванных болезнью Альцгеймера.
Обновлено вчера в 23:25
Политика
Досрочные президентские выборы в Казахстане пройдут 9 июня
Обновлено в 03:15
Общество
В Росгвардии прокомментировали обращение ветеранов ОМОНа к Путину
Обновлено вчера в 21:13
Общество
Счета спонсоров незаконных митингов заблокируют без суда
Документ позволяет руководителям МВД, ФСБ и самой финразведки, а также их региональных подразделений без суда блокировать счета и электронные кошельки, с которых финансируются терроризм, экстремизм, торговля наркотиками, организация и проведение «публичных мероприятий с нарушением установленного порядка».
Обновлено в 01:04
Общество
Москвичам пообещали самый теплый день весны 9 апреля
«Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится теплым сектором атлантического циклона, из-за чего небо будет хмуриться, переходя в дождевое состояние, зато температурный фон существенно повысится», — пояснили метеорологи.
Обновлено в 03:36
Наука
Учёные назвали продукт, помогающий сохранить память до старости
Свежий чеснок помогает противостоять возрастным изменениям мозга и проблемам с памятью.
Обновлено в 03:38