Румынский тренер Мирча Луческу, известный в России по работе с «Зенитом», а на Украине с донецким «Шахтером», прокомментировал новость о возможном продолжении работы в киевском или московском «Динамо».

с чего всё началось

Как сообщает спортивное шоу «ТаТоТаке», Луческу является главным претендентом на должность главного тренера московского «Динамо». По данным источника, румынские СМИ ошиблись, когда сообщали, что Луческу может возглавить киевское «Динамо», а имели в виду московское.

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