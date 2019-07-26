Футбол
Миранда продолжит карьеру в КитаеProstoProSport 11:20
«Интер» получит за трансфер 34-летнего защитника порядка 5 миллионов евро, а сам Миранда будет зарабатывать по условиям двухлетнего контракта 4,5 миллиона в год. Миранда последние четыре сезона провел в составе миланского клуба, сыграв за это время в Серии А 115 матчей, в которых забил один гол.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 20:24, Вашингтон
Шоу-бизнес
Лолита: Я пустилась во все тяжкие после 40 лет
Обновлено в 13:18
Культура
Райкин предложил Минкульту кандидатуру директора «Сатирикона»
Художественный руководитель театра «Сатирикон» Константин Райкин предложил Минкультуры назначить на должность директора театра нынешнего директора по маркетингу Владимира Казаченко.
Обновлено в 16:42
Кино
«Аладдин» преодолел отметку в миллиард долларов в мировом прокате
Фильм о приключениях Аладдина стал третьим ремейком классического мультфильма Disney, который преодолел отметку в миллиард долларов.
Обновлено в 15:33
Экономика
«Макдоналдс» отчитался о рекордном росте продаж за семь лет
Сопоставимые продажи компании выросли на 6,5%. По данным Bloomberg, этот показатель является рекордным с 2012 года.
Обновлено в 11:28
Футбол
«Севилья» нацелилась на форварда ПСВ Бергвейна
«Севилья» проявляет интерес к нападающему ПСВ Стивену Бергвейну, утверждает Voetbal International.
Обновлено в 17:52
Происшествия
У берегов Азербайджана затонуло иранское грузовое судно
В районе азербайджанского порта Ленкорань пошёл ко дну грузовой корабль «Шабахенг» под флагом Ирана, сообщает 26 июля агентство РИА Новости со ссылкой на Госпогранслужбу Азербайджана.
Обновлено в 09:15
Общество
Российские дипломаты посетили в тюрьме США Ярошенко и Осипову
Представители генконсульства России в Нью-Йорке посетили в четверг россиян Константина Ярошенко и Богдану Осипову, отбывающих наказания в тюрьме "Данбери" (штат Коннектикут).
Обновлено в 11:02
Происшествия
Пять автомобилей столкнулись на МКАД
На Московской кольцевой автодороге произошла авария с участием двух грузовиков и трех легковых автомобилей, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах столицы.
Обновлено в 17:45
Здоровье
Паломникам посоветовали не пить сырое верблюжье молоко во время хаджа
Роспотребнадзор рекомендовал паломникам, которые отправляются на хадж в Саудовскую Аравию, строго соблюдать личную гигиену и, в частности, не пить сырое верблюжье молоко.
Обновлено в 09:38
Политика
МИД назвал обвинения австрийских властей в адрес россиянина вбросом
МИД России выразил сожаление в связи с ситуацией вокруг Игоря Зайцева, которого Вена обвинила в тайной деятельности в пользу ГРУ "в ущерб Австрийской Республике", но комментировать ее не видит смысла.
Обновлено в 13:38
Политика
Трампу разрешили отобрать у Пентагона $2,5 млрд на стену с Мексикой
Американский Верховный Суд разрешил главе Соединенных Штатов Дональду Трампу взять $2,5 млрд из средств, утвержденных конгрессом для Пентагона, для возведения стены на границе с Мексикой.
Обновлено в 18:46
Технологии
Сбербанк персонализировал свои банкоматы
Сбербанк обновил свои банкоматы, теперь меню в них персонализировано.
Обновлено в 07:24
Футбол
«Динамо» обыграло «Урал» и одержало первую победу в сезоне РПЛ
Обновлено в 15:03
Политика
Россия и Турция обсудили поставку самолетов SSJ-100 и МС-21
Россия и Турция обсудили поставку самолетов, а также совместную сборку вертолетов.
Обновлено в 13:28
Здоровье
Власти Подмосковья поддержат родителей новорожденных четверняшек
Власти Подмосковья окажут поддержку семье Михайловых, в которой родились четверо детей, заявил губернатор Андрей Воробьев.
Обновлено в 10:46
Политика
Москва предложила Киеву на год продлить контракт на транзит газа
Россия предложила Украине продлить на год действующий контракт на транзит газа, который истекает 31 декабря 2019 года.
Обновлено в 10:33
Экономика
Счетная палата заявила о недостижении цели отказа от индексации пенсий
Аудитор отметила также, что применяемая с 2015 года формула расчета страховой пенсии, при которой ее размер зависит от индивидуального пенсионного балла, вообще не стимулирует граждан работать дольше.
Обновлено в 07:22
Спорт
Звезда «Терминатора» рассказала о работе с тренером Серены Уильямс
Актриса Линда Хэмилтон, которая играет роль Сары Коннор в новом фильме из серии «Терминатор», рассказала, что в ходе подготовки к съемкам тренировалась с Маки Шилстоуном, личным тренером известной американской теннисистки Серены Уильямс.
Обновлено в 12:39
Армия и оружие
Украинские силовики в пятницу дважды обстреляли территории ДНР
Украинские силовики в пятницу дважды обстреляли из минометов территорию самопровозглашенной ДНР.
Обновлено в 15:18
Политика
Раскрыта сделка Зеленского с США по новому премьеру Украины
Союз блогеров Украины опубликовал копию письма директора регионального направления World Bank Сату Кахконен спецпредставителю США по Украине Курта Волкера, в котором раскрывается факт наличия договоренностей президента Украины Владимира Зеленского с американской стороной по кандидатуре украинского премьер-министра.
Обновлено в 06:58
Энергетика
Судно «Газпрома» для газификации Калининграда уплыло в Европу
Регазификационное судно «Маршал Василевский», принадлежащее «Газпрому» и призванное обеспечить газовую безопасность Калининграда, находится у берегов Дании и следует в порт Роттердама.
Обновлено в 10:18
Политика
Трамп рассказал о скором введении налога на французское вино
Президент Соединенных Штатов Доналд Трамп рассказал о скором введении налога на вино из Франции.
Обновлено в 17:20
Шоу-бизнес
Состояние Бари Алибасова ухудшилось
Обновлено в 14:39
Политика
МИД России пригрозил британским СМИ ответом на штраф RT
МИД России пригрозил Лондону ответными мерами после решения медиарегулятора Ofcom оштрафовать телеканал RT на £ 200 тыс. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Обновлено в 13:58