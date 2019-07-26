Футбол
Миранда продолжит карьеру в КитаеЧемпионат 12:17
Миланский «Интер» на официальном сайте объявил о переходе защитника команды Жоао Миранды в китайский клуб «Цзянсу Сунин». «Каждый в «Интере» желает Миранде всего наилучшего в будущем», — говорится в сообщении миланского клуба. Жоао выступал за «Интер» с 2015 года.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 14:17, Вашингтон
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