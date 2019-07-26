Футбол

Миранда продолжит карьеру в КитаеЧемпионат 12:17

Миланский «Интер» на официальном сайте объявил о переходе защитника команды Жоао Миранды в китайский клуб «Цзянсу Сунин». «Каждый в «Интере» желает Миранде всего наилучшего в будущем», — говорится в сообщении миланского клуба. Жоао выступал за «Интер» с 2015 года.
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Защитник «Интера» Миранда перешел в китайский клуб

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