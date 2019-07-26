Миланский футбольный клуб "Интер" договорился о расторжении контракта с защитником Жуаном Мирандой, 34-летний игрок перейдет в китайский клуб "Цзянсу Сунин", сообщается на сайте итальянской команды. Как отмечается в сообщении, "Интер" и футболист расторгли договор по соглашению сторон.

Миранда покинул «Интер» и продолжит карьеру в «Цзянсу Сунин»

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