Футбол

Миранда покинул «Интер» и продолжит карьеру в «Цзянсу Сунин»РИА Новости 11:56

Миланский футбольный клуб "Интер" договорился о расторжении контракта с защитником Жуаном Мирандой, 34-летний игрок перейдет в китайский клуб "Цзянсу Сунин", сообщается на сайте итальянской команды. Как отмечается в сообщении, "Интер" и футболист расторгли договор по соглашению сторон.
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Миранда покинул «Интер» и перешел в «Цзянсу Сунин»

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«Интер» расторг контракт с Мирандой

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«Интер» расторг контракт с Мирандой

Матч ТВ14:34

Миранда продолжит карьеру в Китае

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Защитник «Интера» Миранда перешел в китайский клуб

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Миранда продолжит карьеру в Китае

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