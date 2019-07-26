Футбол
Миранда покинул «Интер» и продолжит карьеру в «Цзянсу Сунин»РИА Новости 11:56
Миланский футбольный клуб "Интер" договорился о расторжении контракта с защитником Жуаном Мирандой, 34-летний игрок перейдет в китайский клуб "Цзянсу Сунин", сообщается на сайте итальянской команды. Как отмечается в сообщении, "Интер" и футболист расторгли договор по соглашению сторон.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 17:25, Вашингтон
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Прокуратура снова предупредила о незаконности акции 27 июля в Москве
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