Футбол

Миранда покинул «Интер» и продолжит карьеру в «Цзянсу Сунин»РИА Новости вчера в 11:56

Миланский футбольный клуб "Интер" договорился о расторжении контракта с защитником Жуаном Мирандой, 34-летний игрок перейдет в китайский клуб "Цзянсу Сунин", сообщается на сайте итальянской команды. Как отмечается в сообщении, "Интер" и футболист расторгли договор по соглашению сторон.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Миранда перешёл из «Интера» в «Цзянсу Сунин»

Чемпионатвчера в 23:55

«Цзянсу Сунин» объявил о подписании Миранды

Спорт-Экспрессвчера в 23:36

Миранда покинул «Интер» и перешел в «Цзянсу Сунин»

Sports.ruвчера в 12:55

«Интер» расторг контракт с Мирандой

Матч ТВвчера в 14:34

«Интер» расторг контракт с Мирандой

Sportbox.RUвчера в 14:34

Защитник «Интера» Миранда перешел в китайский клуб

Sport24.ruвчера в 13:03

Миранда имеет предложение от «Цзянсу Сунин»

Советский спортвчера в 04:48
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 07:10, Вашингтон
Общество

Собянин: на митинге оппозиции готовятся провокации

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что порядок в городе во время несогласованного митинга в поддержку экс-кандидатов на выборы в Мосгордуму «будет обеспечен в соответствии с действующим законом».
Обновлено в 03:01
Культура

«Союзмультфильм» выпустит 3D-версии «Попугая Кеши» и «Крокодила Гены»

Обновлено в 06:11
Армия и оружие

Минобороны опровергло данные о задержании военной техники РФ в Румынии

Обновлено вчера в 18:04
Происшествия

В Подмосковье упал в карьер легкомоторный самолет

Легкомоторный самолет упал в карьер с водой в городском округе Серпухов Московской области.
Обновлено в 06:54
Здоровье

В Минздраве назвали три самые опасные инфекции в России

Как сообщает RT со ссылкой на главного специалиста Минздрава России по инфекционным болезням Елену Малинникову, речь идет о гепатите, кори и ВИЧ.
Обновлено в 05:02
Здоровье

Синоптики пообещали Алтайскому краю чистый воздух к концу июля

Синоптики пообещали Алтайскому краю чистый воздух уже в начале следующей недели.
Обновлено в 04:48
Политика

В Крыму приветствуют идею пустить поезда с Украины на полуостров

Напомним, что на сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с просьбой восстановить железнодорожное сообщение с Крымом и пустить туда железнодорожные поезда.
Обновлено в 00:19
Происшествия

Очереди образовались на входе в Шереметьево

Очевидцы сообщили об огромных очередях на входе в московский аэропорт Шереметьево, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 05:26
Шоу-бизнес

Подтвержден развод экс-короля Малайзии и Оксаны Воеводиной

Напомним, брак между королем Малайзии и «Мисс Москва-2015» был заключен в конце 2018 года.
Обновлено 24 июля в 08:36
Армия и оружие

Командующий ядерными силами США обвинен в домогательствах

Командующий Стратегическим командованием вооруженных сил США генерал Джон Хайтен обвиняется в сексуальных домогательствах, сообщают СМИ.
Обновлено вчера в 16:27
Общество

Путин подписал закон о наказании для водителей, не пропустивших скорую

Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание для водителей, отказавшихся пропустить машины скорой медицинской помощи и других экстренных служб с включенными мигалками и сиренами, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Обновлено вчера в 09:55
Общество

Жару в Москве сменят аномальные холода

Летняя погода задержится в Москве всего лишь на два дня. Затем в регион придет аномальное похолодание.
Обновлено в 06:48
Происшествия

На Урале ребенок утонул во время экскурсии

В Свердловской области 12-летний подросток утонул в реке во время экскурсии.
Обновлено в 02:37
Политика

Волкер сообщил о подготовке визита Зеленского в США

Как сообщалось, 25 июля американский лидер Дональд Трамп и украинский президент Владимир Зеленский провели телефонный разговор, в ходе которого договорились предметно обсудить практические вопросы двустороннего взаимодействия во время визита главы Украины в Соединённые Штаты.
Обновлено в 04:17
Происшествия

Участники чемпионата мира пострадали от обрушения в ночном клубе

Обновлено в 02:58
Недвижимость

Особенности ЖКХ в Израиле

Фото: Pixabay С одной стороны, местное ЖКХ испытывает ограничения с доступом к пресной воде и к всевозможным ресурсам, которых в России в избытке.
Обновлено в 05:48
Происшествия

Известный видеоблогер погиб в канализационном коллекторе в Петербурге

Обновлено в 06:50
Общество

Названы распространённые ошибки в русском языке

Заведующая кафедрой сценической речи Екатеринбургского театрального института Азалия Блинова назвала список ошибок в русском языке, за которые «больше всего стыдно».
Обновлено в 06:07
Экономика

Регионы получат 4,3 миллиарда рублей на доплаты к пенсиям

Регионам дополнительно выделят более 4,3 миллиарда рублей на социальные доплаты к пенсиям.
Обновлено в 06:00
Армия и оружие

В ДНР рассказали о выводе полка «Азов» из Донбасса

Штаб Операции объединенных сил (ООС) Украины принял решение вывести подразделения полка «Азов» из зоны боевых действий в Донбассе.
Обновлено в 06:58
Энергетика

Судно «Газпрома» для газификации Калининграда уплыло в Европу

Регазификационное судно «Маршал Василевский», принадлежащее «Газпрому» и призванное обеспечить газовую безопасность Калининграда, находится у берегов Дании и следует в порт Роттердама.
Обновлено вчера в 10:18
Политика

Задержан экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков

Обновлено в 05:41
Политика

Дума предложила ограничить контроль иностранцев над значимыми сайтами

В нижнюю палату внесены поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», которые вводят определение «значимого информационного ресурса в интернете» и ограничивают иностранное участие в компаниях — владельцах подобных ресурсов.
Обновлено вчера в 14:52
Политика

Москва: Силовики готовы к попыткам «майдана», Гоблин предупреждает «революционеров»

Известный российский писатель, переводчик и блогер, бывший сотрудник МВД Дмитрий Пучков (Гоблин) очень ёмко описал, что ждёт сторонников либеральной оппозиции, если они решат поиграть в «революционеров» (на видео ниже – с 20:44).
Обновлено в 05:02
Происшествия

На КАД в районе дамбы загорелся автобус

На КАД в районе дамбы сегодня, 27 июля, загорелся автобус. Всё случилось около 11 часов утра на внешней стороне кольцевой дороги.
Обновлено в 06:37
Происшествия

В Москве на митинге у мэрии начались массовые задержания

Обновлено в 06:23
Политика

ЦАР отозвала признание независимости Косова

Центральноафриканская республика отозвала признание самопровозглашенной республики Косово, заявил первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич в эфире национального телевидения, продемонстрировав соответствующую дипломатическую ноту из ЦАР.
Обновлено в 06:15
Футбол

«Реал» и «Атлетико» забили 10 голов в товарищеском матче

«Атлетико» и «Реал» в мадридском дерби на предсезонном турнире Международного кубка чемпионов забили десять голов.
Обновлено вчера в 23:42
Спорт

Загитова показала платье для новой короткой программы

Олимпийская чемпионка Алина Загитова в рамках шоу The Ice в Японии представила новую короткую программу, с которой будет выступать в предстоящем сезоне.
Обновлено в 04:13
Происшествия

В США обнаружили мужское тело с пришитой женской головой

В центре биологических ресурсов, расположенном в Аризоне (штат США), оперативники ФБР осуществили расследование, в рамках которого обнаружили тело мужчины с пришитой к нему головой женщины.
Обновлено в 03:16
Главное