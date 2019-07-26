Футбол
Миранда покинул «Интер» и продолжит карьеру в «Цзянсу Сунин»РИА Новости вчера в 11:56
Миланский футбольный клуб "Интер" договорился о расторжении контракта с защитником Жуаном Мирандой, 34-летний игрок перейдет в китайский клуб "Цзянсу Сунин", сообщается на сайте итальянской команды. Как отмечается в сообщении, "Интер" и футболист расторгли договор по соглашению сторон.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 07:10, Вашингтон
Общество
Собянин: на митинге оппозиции готовятся провокации
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что порядок в городе во время несогласованного митинга в поддержку экс-кандидатов на выборы в Мосгордуму «будет обеспечен в соответствии с действующим законом».
Обновлено в 03:01
Армия и оружие
Минобороны опровергло данные о задержании военной техники РФ в Румынии
Обновлено вчера в 18:04
Происшествия
В Подмосковье упал в карьер легкомоторный самолет
Легкомоторный самолет упал в карьер с водой в городском округе Серпухов Московской области.
Обновлено в 06:54
Здоровье
В Минздраве назвали три самые опасные инфекции в России
Как сообщает RT со ссылкой на главного специалиста Минздрава России по инфекционным болезням Елену Малинникову, речь идет о гепатите, кори и ВИЧ.
Обновлено в 05:02
Здоровье
Синоптики пообещали Алтайскому краю чистый воздух к концу июля
Синоптики пообещали Алтайскому краю чистый воздух уже в начале следующей недели.
Обновлено в 04:48
Политика
В Крыму приветствуют идею пустить поезда с Украины на полуостров
Напомним, что на сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с просьбой восстановить железнодорожное сообщение с Крымом и пустить туда железнодорожные поезда.
Обновлено в 00:19
Происшествия
Очереди образовались на входе в Шереметьево
Очевидцы сообщили об огромных очередях на входе в московский аэропорт Шереметьево, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 05:26
Шоу-бизнес
Подтвержден развод экс-короля Малайзии и Оксаны Воеводиной
Напомним, брак между королем Малайзии и «Мисс Москва-2015» был заключен в конце 2018 года.
Обновлено 24 июля в 08:36
Армия и оружие
Командующий ядерными силами США обвинен в домогательствах
Командующий Стратегическим командованием вооруженных сил США генерал Джон Хайтен обвиняется в сексуальных домогательствах, сообщают СМИ.
Обновлено вчера в 16:27
Общество
Путин подписал закон о наказании для водителей, не пропустивших скорую
Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание для водителей, отказавшихся пропустить машины скорой медицинской помощи и других экстренных служб с включенными мигалками и сиренами, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Обновлено вчера в 09:55
Общество
Жару в Москве сменят аномальные холода
Летняя погода задержится в Москве всего лишь на два дня. Затем в регион придет аномальное похолодание.
Обновлено в 06:48
Происшествия
На Урале ребенок утонул во время экскурсии
В Свердловской области 12-летний подросток утонул в реке во время экскурсии.
Обновлено в 02:37
Политика
Волкер сообщил о подготовке визита Зеленского в США
Как сообщалось, 25 июля американский лидер Дональд Трамп и украинский президент Владимир Зеленский провели телефонный разговор, в ходе которого договорились предметно обсудить практические вопросы двустороннего взаимодействия во время визита главы Украины в Соединённые Штаты.
Обновлено в 04:17
Недвижимость
Особенности ЖКХ в Израиле
Фото: Pixabay С одной стороны, местное ЖКХ испытывает ограничения с доступом к пресной воде и к всевозможным ресурсам, которых в России в избытке.
Обновлено в 05:48
Общество
Названы распространённые ошибки в русском языке
Заведующая кафедрой сценической речи Екатеринбургского театрального института Азалия Блинова назвала список ошибок в русском языке, за которые «больше всего стыдно».
Обновлено в 06:07
Экономика
Регионы получат 4,3 миллиарда рублей на доплаты к пенсиям
Регионам дополнительно выделят более 4,3 миллиарда рублей на социальные доплаты к пенсиям.
Обновлено в 06:00
Армия и оружие
В ДНР рассказали о выводе полка «Азов» из Донбасса
Штаб Операции объединенных сил (ООС) Украины принял решение вывести подразделения полка «Азов» из зоны боевых действий в Донбассе.
Обновлено в 06:58
Энергетика
Судно «Газпрома» для газификации Калининграда уплыло в Европу
Регазификационное судно «Маршал Василевский», принадлежащее «Газпрому» и призванное обеспечить газовую безопасность Калининграда, находится у берегов Дании и следует в порт Роттердама.
Обновлено вчера в 10:18
Политика
Задержан экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков
Обновлено в 05:41
Политика
Дума предложила ограничить контроль иностранцев над значимыми сайтами
В нижнюю палату внесены поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», которые вводят определение «значимого информационного ресурса в интернете» и ограничивают иностранное участие в компаниях — владельцах подобных ресурсов.
Обновлено вчера в 14:52
Политика
Москва: Силовики готовы к попыткам «майдана», Гоблин предупреждает «революционеров»
Известный российский писатель, переводчик и блогер, бывший сотрудник МВД Дмитрий Пучков (Гоблин) очень ёмко описал, что ждёт сторонников либеральной оппозиции, если они решат поиграть в «революционеров» (на видео ниже – с 20:44).
Обновлено в 05:02
Происшествия
На КАД в районе дамбы загорелся автобус
На КАД в районе дамбы сегодня, 27 июля, загорелся автобус. Всё случилось около 11 часов утра на внешней стороне кольцевой дороги.
Обновлено в 06:37
Происшествия
В Москве на митинге у мэрии начались массовые задержания
Обновлено в 06:23
Политика
ЦАР отозвала признание независимости Косова
Центральноафриканская республика отозвала признание самопровозглашенной республики Косово, заявил первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич в эфире национального телевидения, продемонстрировав соответствующую дипломатическую ноту из ЦАР.
Обновлено в 06:15
Футбол
«Реал» и «Атлетико» забили 10 голов в товарищеском матче
«Атлетико» и «Реал» в мадридском дерби на предсезонном турнире Международного кубка чемпионов забили десять голов.
Обновлено вчера в 23:42
Спорт
Загитова показала платье для новой короткой программы
Олимпийская чемпионка Алина Загитова в рамках шоу The Ice в Японии представила новую короткую программу, с которой будет выступать в предстоящем сезоне.
Обновлено в 04:13
Происшествия
В США обнаружили мужское тело с пришитой женской головой
В центре биологических ресурсов, расположенном в Аризоне (штат США), оперативники ФБР осуществили расследование, в рамках которого обнаружили тело мужчины с пришитой к нему головой женщины.
Обновлено в 03:16