Футбол
Миранда сменил «Интер» на китайский клубSoccer.ru 11:34
"Интер" объявил о расторжении контракта с бразильским защитником Жоао Мирандой. 34-летний футболист продолжит карьеру в китайском клубе "Цзянсу Сунин".
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 15:49, Вашингтон
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Зеленский обратился к одесситам за советом по кандидатуре губернатора
Президент Украины Владимир Зеленский через Facebook обратился к жителям Одессы за советом, кого из пяти кандидатов они хотели бы видеть на посту главы Одесской областной государственной администрации.
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Министерство иностранных дел России отреагировало за заявление посольства ФРГ о выборах в РФ, порекомендовав немецким дипломатам не вмешиваться во внутренние дела суверенных государств и соблюдать Венскую конвенцию.
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Раскрыт секрет паука, плетущего самую прочную паутину в мире
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«Газпром» намерен продлить на небольшой срок контракт на транзит газа с Украиной, чтобы выиграть время для завершения строительства обходных маршрутов поставок.
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Истеблишмент США опасается потерять Турцию
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Решение не пускать оппозиционеров на московские выборы столичные и федеральные чиновники принимали сразу
Оппозиционеров решили не пускать еще на стадии регистрации кандидатов.
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Трамп: США введут ответные меры на цифровой налог Франции
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон введёт ответные меры на цифровой налог Франции в отношении американских компаний.
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Капитан заявил о принудительном переименовании команды «Новое величие»
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Дочь пожилой женщины Джейн О'Коннор раскрыла журналистам издания North Wales Live секрет ее долголетия.
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Дерево упало на женщину с коляской в Москве
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Лукашенко: Белоруссия не порвет с Россией ни за какие деньги
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 26 июля заявил, что никогда не порвет отношения с братской Россией, "подставляющей в трудную минуту плечо".
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Происшествия
Задержан экс-глава правительства Астраханской области
Бывший глава правительства Астраханской области Расул Султанов и и.о. министра финансов региона Виталий Шведов были задержаны.
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Происшествия
Аниту Цой увезли с фестиваля «Жара» в Баку из-за ушиба пальца на ноге
Певица Анита Цой повредила палец ноги на международном музыкальном фестивале "Жара" в Баку, в связи с чем обратилась за помощью к медикам.
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МИД РФ отреагировал на вброс о Зайцеве
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Этап «Тур де Франс» приостановлен из-за града и опасности оползня
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Экономика
Выставленные на продажу 2,93% акций «Газпрома» купил один инвестор
Весь пакет 2,93% квазиказначейских акций "Газпрома", которые решили разместить дочерние структуры компании, достался одному покупателю, заявил зампред правления "Газпрома", финансовый директор компании Фамил Садыгов.
Обновлено в 06:59
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Врачи сообщили о тяжелом состоянии Инны Чуриковой
Обновлено в 05:56
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«Аладдин» собрал в прокате более миллиарда долларов
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