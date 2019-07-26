Футбол

Миранда сменил «Интер» на китайский клубSoccer.ru 11:34

"Интер" объявил о расторжении контракта с бразильским защитником Жоао Мирандой. 34-летний футболист продолжит карьеру в китайском клубе "Цзянсу Сунин".
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Защитник «Интера» Миранда перешел в китайский клуб

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Миранда продолжит карьеру в Китае

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