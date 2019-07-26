Футбол

Миранда покинул «Интер» и продолжит карьеру в «Цзянсу Сунин»РИА Новости 11:56

Миланский футбольный клуб "Интер" договорился о расторжении контракта с защитником Жуаном Мирандой, 34-летний игрок перейдет в китайский клуб "Цзянсу Сунин", сообщается на сайте итальянской команды. Как отмечается в сообщении, "Интер" и футболист расторгли договор по соглашению сторон.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Интер» подпишет 17-летнего француза

Спорт-Экспресс18:33

Защитник «Интера» Миранда перешел в китайский клуб

Sport24.ru13:03

Миранда имеет предложение от «Цзянсу Сунин»

Советский спорт04:48

«Интер» расторг контракт с Мирандой

Sportbox.RU14:34

Миранда продолжит карьеру в Китае

Чемпионат12:17

Миранда покинул «Интер» и перешел в «Цзянсу Сунин»

Sports.ru12:55

«Интер» расторг контракт с Мирандой

Матч ТВ14:34
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 18:55, Вашингтон
Политика

МИД РФ одёрнул посольство Германии за высказывание о выборах в России

Министерство иностранных дел Российской Федерации потребовало от посольства Германии в России соблюдать Венскую конвенцию и не вмешиваться во внутренние дела суверенных государств.
Обновлено в 15:43
Финансы

Банк России понизил ключевую ставку с 7,5% до 7,25%

Как сообщало ИА REGNUM, с 17 июня 2019 года ключевая ставка ЦБ РФ составляла 7,5%. Решение о её понижении на 25 п. п. было принято 14 июня 2019 года.
Обновлено в 07:09
Происшествия

Аниту Цой экстренно увезли на «скорой» с фестиваля «Жара»

Обновлено в 14:36
Происшествия

В офис Фонда борьбы с коррупцией пришли с обыском

В офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционера Алексея Навального в Москве пришли с обыском сотрудники полиции и Следственного комитета России, сообщил директор ФБК Иван Жданов в Twitter.
Обновлено в 13:24
Игры

Полное издание Pillars of Eternity выйдет на Nintendo Switch уже 8 августа

Ранее команда Pillars of Eternity 2: Deadfire объявила, что на PS4, Xbox One и Nintendo Switch игра выйдет в 2019 году.
Обновлено в 04:21
Общество

Рособрнадзор установил минимальные баллы ЕГЭ для получения аттестата

Рособрнадзор установил минимальное количество баллов единого государственного экзамена в 2020 году для подтверждения освоения школьной программы.
Обновлено в 03:29
Интернет

WhatsApp начал тестировать новые функции

Обновление WhatsApp в редакции 2.19.80.16 может принести целый ряд новых функций, передает портал WABetaInfo.
Обновлено в 15:36
Общество

Суд запретил футболисту Дмитрию Тарасову выезд за границу

Из-за долгов по алиментам футболисту Дмитрию Тарасову запрещено покидать пределы России, также в скором времени ему ограничат право вождения автомобиля.
Обновлено в 10:44
Политика

К делу о митингах в Москве подключилась Вторая служба ФСБ

Дело, которое возбудило ГСУ СК по Москве, сопровождает Служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ, уточнил он.
Обновлено в 11:40
Политика

Трамп не увидел причин враждовать с Россией

Что касается расследования о «российском вмешательстве» в выборы, то спецпрокурору Роберту Мюллеру не удалось найти связь Трампа с Москвой, однако 24 июля он бездоказательно обвинил Россию в намерении вмешаться в американский избирательный процесс, в том числе во время выборов 2020 года.
Обновлено в 18:10
Общество

Родственники 108-летней британки рассказали секрет её долголетия

Близкие женщины рассказали, в чём заключается секрет её долголетия, передаёт РИА Новости со ссылкой на North Wales Live.
Обновлено в 16:14
Общество

Украинки массово оголились из-за оскорбления чиновника

Обновлено в 14:51
Политика

Зеленского попросили пустить поезда в Крым

Кохно считает, что глава государства должен дать зеленую улицу железнодорожному сообщению со стороны Украины, причем, до того, как по Крымскому мосту в декабре 2019 года пойдут российские вагоны, иначе, как отмечается в ходатайстве, "мы со своими поездами никому не будем нужны".
Обновлено в 09:49
Шоу-бизнес

Дочь Петросяна вступила в борьбу за многомиллионное наследство отца

Дочь юмориста Евгения Петросяна поборется за его наследство.
Обновлено в 03:26
Общество

Кинотеатр «Пионер» пожаловался в КС на цензуру из-за «Смерти Сталина»

Кинотеатр "Пионер" оспорил в Конституционном суде РФ нормы выдачи прокатного удостоверения в связи с отзывом удостоверения на фильм "Смерть Сталина", сообщили РИА Новости в адвокатском бюро "Бартолиус".
Обновлено в 08:18
Финансы

Рубль растёт к доллару и евро из-за дорожающей нефти

Курс рубля растёт по отношению к доллару и евро, отыгрывая подорожание нефти. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской Бирже.
Обновлено в 04:04
Политика

Россия предложила Украине продлить контракт на транзит газа

Россия предложила Украине на год продлить контракт на транзит газа, сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак в кулуарах заседания российско-турецкой межправкомиссии.
Обновлено в 14:48
Музыка

Музыкальный фестиваль «Жара» стартовал в Баку

Обновлено в 14:30
Наука

Капсула Hyperloop разогналась до 463 километров в час

Обновлено 23 июля в 09:16
Общество

Путин подписал законы о выборе работником удобного зарплатного банка

Закон о порядке выбора работником зарплатного банка подписал сегодня президент России Владимир Путин.
Обновлено в 11:06
Футбол

«Лилль» может купить полузащитника «Милана»

"Лилль" претендует на полузащитника "Милана" Тиагу Джало.
Обновлено в 15:45
Экономика

Счетная палата заявила о недостижении цели отказа от индексации пенсий

Аудитор отметила также, что применяемая с 2015 года формула расчета страховой пенсии, при которой ее размер зависит от индивидуального пенсионного балла, вообще не стимулирует граждан работать дольше.
Обновлено в 07:22
Космос

В Сети обнародовано фото МКС на фоне необычаянно чистого Солнца

Обновлено в 03:26
Общество

Росстат обнародовал зарплаты учителей

Главное статистическое ведомство страны обнародовало анализ зарплат педагогов по субъектам РФ.
Обновлено в 06:05
Политика

Минобороны опровергло сообщения о задержании военной техники в Румынии

В ведомстве отметили, что Россия экспортирует военную продукцию в Сербию в "строгом соответствии с международным законодательством" и в рамках двустороннего военно-технического сотрудничества.
Обновлено в 12:12
Кино

В прокат вышел американский фильм с участием Радимова

Обновлено в 08:39
Политика

В России могут запретить иностранцам владеть важными IT-компаниями

В Государственную думу внесён законопроект о запрете иностранцам владеть «значимыми информационными ресурсами» в России.
Обновлено в 12:30
Происшествия

Крупное ДТП на МКАД: есть погибший и пострадавшие

На Московской кольцевой автодороге (МКАД) в результате столкновения сразу пяти автомашин – двух грузовых и трех легковых – погиб человек, еще трое пострадали.
Обновлено в 17:41
Происшествия

На Витебском вокзале в Петербурге произошел сбой в движении электричек

Сбой в движении пригородных электричек произошел на Витебском направлении Октябрьской железной дороги (ОЖД) в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 14:45
Спорт

Ефимова завоевала золото ЧМ в заплыве на 200 м брассом

Российская пловчиха Юлия Ефимова завоевала золото на дистанции 200 м брассом на чемпионате мира в Кванджу (Корея).
Обновлено в 08:26
Главное