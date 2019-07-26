Футбол
Миранда перешёл из «Интера» в «Цзянсу Сунин»Чемпионат вчера в 23:55
Ранее 34-летний бразилец защищал цвета мадридского «Атлетико», бразильских «Сан-Паулу» и «Коритибы», а также французского «Сошо». В минувшем сезоне Миранда помог «Интеру» в 20 матчах во всех турнирах. «Цзянсу Сунин» занимает шестое место в турнирной таблице китайской Суперлиги.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 00:59, Вашингтон
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