Футбол
Миранчук прокатился в московском метроМатч ТВ 09:33
Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук проехался в московском метро после победы в финале Кубка России.
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Политика
Виктории Нуланд отказали в российской визе
Бывшей помощнице госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд отказали в российской визе.
Обновлено в 13:52
Общество
Соловьёв отказался от дуэли с журналистом
Обновлено в 07:13
Хоккей
Россия победила США на ЧМ по хоккею
Обновлено в 12:27
Происшествия
В квартире экс-министра Абызова обнаружили наркотики
Обновлено в 11:11
Хоккей
Владислав Третьяк: «Сборная России показала характер в матче с командой США»
Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк отметил первый период в исполнении сборной России в четвертьфинальном матче чемпионата мира против команды США (4:3). — Мне понравился хоккей в матче Россия — США, откровенно говоря.
Обновлено в 14:10
Политика
Петиция за отставку Зеленского набрала необходимое число голосов
Петиция об отставке президента Украины Владимира Зеленского, опубликованная на сайте главы государства, набрала голоса, необходимые для рассмотрения.
Обновлено в 09:00
Происшествия
Три поезда застряли в тоннеле московского метро
Сразу три поезда на Серпуховско-Тимирязевской линии застряли в тоннеле московского метрополитена из-за сбоя.
Обновлено в 14:27
Хоккей
Кейн: «Сборная США могла выиграть у России в четвертьфинале ЧМ-2019»
Нападающий сборной США Патрик Кейн прокомментировал поражение от России со счетом 3:4 в четвертьфинале чемпионата мира — 2019.
Обновлено в 13:07
Кино
Брэд Питт рассказал о том, каково было работать с Леонардо ДиКаприо
Новый фильм Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» непременно войдет в историю мирового кинематографа хотя бы потому, что в нем вместе сыграли Брэд Питт и Леонардо ДиКаприо.
Обновлено в 07:00
Общество
Сергей Скрипаль впервые после отравления вышел на связь
Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж, впервые после отравления в Солсбери вышел на связь с родственниками — он позвонил в Ярославль своей племяннице Виктории.
Обновлено в 08:00
Шоу-бизнес
Навка выставила напоказ голую грудь в Каннах
На Лазурном Берегу продолжает свою работу Каннский кинофестиваль. По красной дорожке прошлась и прославленная фигуристка Татьяна Навка.
Обновлено в 08:39
Музыка
Лобода проигнорирует съемки спецвыпуска «Голоса»
Обновлено в 08:14
Происшествия
КС разрешил присяжным судить подростков вместе со взрослыми
В результате КС пришёл к выводу, что присяжные могут судить подростков вместе со взрослыми для объективности разрешения дела.
Обновлено в 06:56
Культура
Сериал «Слуга народа» с Зеленским недоступен на Youtube
Сериал «Слуга народа», главную роль в котором сыграл президент Украины Владимир Зеленский, оказался недоступен на Youtube.
Обновлено в 13:37
Политика
Илон Маск может не знать о стоимости своих ракет, заявил Рогозин
Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин предположил, что глава компании SpaceX Илон Маск не знает о реальной стоимости своих ракет.
Обновлено в 13:42
Армия и оружие
Роскосмос нашёл мирное применение «Сатане»
Баллистическая ракета Р-36 «Сатана» после конверсии начнёт эксплуатироваться для выведения грузов на орбиту Земли, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Обновлено в 12:19
Наука
Сигареты без фильтра связаны с еще большим риском развития рака легких
Ученые из Медицинского университета Южной Каролины (США) установили, что и без того высокий для курильщиков риск развития рака легких становится еще на 40% больше для тех, кто предпочитает сигареты без фильтра обычным.
Обновлено в 12:16
Политика
Жириновский обратился к Зеленскому с инициативой по Крыму и Донбассу
Депутат Государственной думы от ЛДПР Владимир Жириновский обратился к новому президенту Украины Владимиру Зеленскому с инициативой сделать несколько конкретных шагов на новом посту, в том числе в вопросах Крыма и Донбасса.
Обновлено в 07:14
Шоу-бизнес
Появились видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских
В сети появилось несколько роликов, на которых запечатлена свадьба украинских артистов Потапа и Насти Каменских.
Обновлено в 13:58
Футбол
РФС подумает о расширении Российской премьер-лиги до 18 команд
Пресс-служба Российского футбольного союза сообщает, что РФС займется вопросом возможного расширения Российской премьер-лиги с сезона-2020/21.
Обновлено в 11:22
Авто
Серийный Kia XCeed тестируют без камуфляжа
Как сообщают инсайдеры, за производительность Kia Xceed будут отвечать 1,4-литровые турбированные моторы с 140-сильной отдачей и 1,6-литровые турбодвигатели, способные генерировать мощность в 204 л. с. Позже ожидается появление версий с дизельными силовыми установками.
Обновлено в 02:33
Экономика
Forbes назвал самые дорогие бренды мира
Apple девятый год подряд возглавила топ-10 самых дорогих брендов по версии Forbes.
Обновлено в 04:10
Общество
Для семи выпускников Пителинской школы прозвенел Последний звонок
Для семи учеников одиннадцатого класса и 22 девятиклассников Пителинской средней школы 23 мая прозвучал Последний звонок.
Обновлено в 06:31
Космос
Рогозин назвал основную причину аварий ракетно-космической техники
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин считает, что многие аварии ракетно-космической техники вызваны человеческими ошибками, а сама техника надежная.
Обновлено в 12:30
Политика
Россия и Белоруссия договорились очистить «Дружбу» без помощи Польши
Джус подтвердил, что вице-премьеры согласовали все технические детали дорожной карты по очистке экспортной нефтепроводной системы от загрязненной нефти.
Обновлено в 13:44
Общество
Выплаты на первого и второго ребенка смогут получить больше семей
Семьи с доходом ниже двукратной величины прожиточного минимума смогут получать выплаты на первого и второго ребенка.
Обновлено в 08:52
Спорт
Медведева рассказала, что ей нравится в канадских болельщиках
Обновлено в 13:29