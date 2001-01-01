Футбол
Миранчук прокатился в московском метроМатч ТВ 09:33
Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук проехался в московском метро после победы в финале Кубка России.
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Политика
Петиция за отставку Зеленского набрала нужные для рассмотрения голоса
Петиция за отставку президента Украины Владимира Зеленского набрала необходимое количество подписей, чтобы её рассмотрели.
Обновлено в 08:11
Происшествия
Более 400 сотрудников МВД РФ погибли в прошлом году
Сумма компенсаций, выплаченных семьям погибших полицейских, превысила 1,5 млрд рублей Больше 400 сотрудников МВД России погибли в 2018 году, следует из выступления в Госдуме замминистра внутренних дел Игоря Зубова.
Обновлено в 09:22
Политика
Белоруссия передала агреман на назначение посла России в стране
Белорусская сторона передала России агреман на назначение нового российского посла в стране.
Обновлено в 10:10
Общество
«МК» опубликовал запись звонка Сергея Скрипаля в Россию
На опубликованной записи слышен хриплый голос пожилого мужчины, который звонит, чтобы поздравить с Днем Победы.
Обновлено в 08:54
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских поженились
Украинские музыканты Алексей Потапенко и Настя Каменских поженились 23 мая. Об этом девушка рассказала в своем Instagram.
Обновлено в 05:10
Политика
Помпео не поверил заявлению Huawei об отсутствии сговора с Китаем
Госсекретарь США Майк Помпео в интервью CNBC вновь заявил, что китайская телекоммуникационная компания Huawei сотрудничает с правительством КНР.
Обновлено в 10:42
Общество
Forbes составил рейтинг наследников российских миллиардеров
Обновлено в 03:57
Шоу-бизнес
Дети Пригожина остались без жилья из-за любовника матери
Передавая первой жене финансовую помощь, которая предназначалась их общим детям, Иосиф Пригожин не подозревал, что на протяжении многих лет он содержал ее любовников.
Обновлено вчера в 17:25
Армия и оружие
МИД назвал «химатаку» в Сирии очередной инсценировкой
«Речь, скорее всего, идет об очередной инсценировке боевиков вооруженной сирийской оппозиции в населенном пункте Кабани, провинция Латакия»,— заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова на брифинге (цитата по «Интерфаксу»).
Обновлено в 10:35
Общество
Роскачество проверило глазированные сырки
Обновлено в 09:16
Наука
Уровень Мирового океана к 2100 году может подняться на 178 см
Глобальное потепление может привести к подъему уровня Мирового океана на 178 сантиметров к 2100 году и появлению миллионов экологических беженцев.
Обновлено в 00:40
Общество
Мэр Владивостока отправил выпускников в «последний путь»
Мэр Владивостока Олег Гуменюк во время торжественной речи отправил выпускников лицея «в последний путь».
Обновлено в 08:46
Гаджеты
Apple зарегистрировала новые модели iPhone
Компания Apple зарегистрировала 11 новых моделей iPhone. Соответствующая информация появилась на сайте Евразийской экономической комиссии.
Обновлено в 08:27
Политика
Зеленский исключил возможность переговоров с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский исключил возможность переговоров с Россией, говорится на сайте телеканала "Громадське ТВ" (Общественное ТВ).
Обновлено в 09:42
Футбол
РФС рассмотрит вопрос увеличения количества клубов в РПЛ
Российский футбольный союз (РФС) проработает вопрос возможного увеличения количества клубов — участников Российской премьер-лиги (РПЛ) с 16 до 18 команд.
Обновлено в 10:28
Хоккей
Россия — США 2:0 (1-й перерыв)
Защитник сборной России Михаил Сергачёв поделился ожиданиями от матча с национальной командой США в четвертьфинале чемпионата мира 2019 года в Словакии.
Обновлено в 10:13
Энергетика
Росстат отозвал статистику по промышленному производству из-за ошибки
Росстат сообщил о выявленной ошибке в отчете по промышленному производству в январе—апреле 2019 года.
Обновлено в 08:21
Шоу-бизнес
Сын Жанны Фриске лишился наследства из-за долгов
Родственники Жанны Фриске продали долю ее сына Платона в участке земли и особняке в Подмосковье, чтобы погасить часть долга — 7,9 млн рублей, собранных на лечение певицы.
Обновлено в 08:24
Транспорт
Порог превышения скорости снизят в городах
Предельно допустимую скорость для городских дорог хотят снизить до 10 км/час, сообщает DEITA.
Обновлено вчера в 11:02
Авто
Автомобили Ravon начнут собирать в России
Обновлено вчера в 22:57
Политика
Путин наградил Матвиенко орденом Андрея Первозванного
Президент Владимир Путин наградил спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко орденом Святого Апостола Андрея Первозванного — высшей государственной наградой России.
Обновлено в 06:56
Шоу-бизнес
Мать Децла сменила замки в квартире покойного рэпера
Как отметила мать Децла, вдове исполнителя, скорее всего, «просто тяжело находиться в квартире покойного рэпера».
Обновлено в 03:24
Происшествия
Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку онкодиспансера в Воронеже
Обновлено вчера в 15:27
Игры
Cyberpunk 2077 будет показана всем желающим на E3 2019
Обновлено в 10:15
Происшествия
Виновникам пожара в казанском ТЦ «Адмирал» вынесли приговор
В Казани завершилось громкое дело о пожаре в ТЦ "Адмирал".
Обновлено в 06:45
Общество
Для белгородских выпускников прозвенел последний звонок
Последний звонок прозвенел для 5445 выпускников девятых и одиннадцатых классов.
Обновлено в 08:25
Происшествия
Рабочие заставили московских школьников рыть котлован в подвале
В настоящее время подозреваемые задержаны. Ими оказались семеро рабочих, которых наняли для того, чтобы сделать в подвале здания сауну.
Обновлено в 08:21
Происшествия
Патриарх Кирилл наказал напавшего с ножом на монаха священника
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл лишил сана священника, который совершил нападение на монаха в Троице-Сергиевой лавре, сообщает ТАСС.
Обновлено в 09:13
Авто
«Яндекс.Авто» сможет предупреждать об эвакуации автомобиля
Обновлено в 09:34
Армия и оружие
Задержанные в ДНР бойцы ВСУ готовили диверсию против ОБСЕ
Взятые в плен в Донецкой Народной Республике украинские военнослужащие признались, что должны были совершить на территории республики ряд диверсий.
Обновлено в 08:39