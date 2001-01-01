Футбол

Миранчук прокатился в московском метроМатч ТВ 09:33

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук проехался в московском метро после победы в финале Кубка России.
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Миранчук прокатился в московском метро

Матч ТВ09:33

Миранчук прокатился в московском метро

Sportbox.RU09:33

Довольный Алексей Миранчук в московском метро. Фото

Спорт-Экспресс07:58

«Локомотив» показал Алексея Миранчука в московском метро

Евро-футбол.ру09:23
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Компания Apple зарегистрировала 11 новых моделей iPhone. Соответствующая информация появилась на сайте Евразийской экономической комиссии.
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Президент Украины Владимир Зеленский исключил возможность переговоров с Россией, говорится на сайте телеканала "Громадське ТВ" (Общественное ТВ).
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Футбол

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Задержанные в ДНР бойцы ВСУ готовили диверсию против ОБСЕ

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Алексей Миранчук
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник московского «Локомотива» и сборной России. Чемпион России в сезоне 2017/2018, двукратный обладатель Кубка России. Участник чемпионата мира по футболу 2018 года. Заслуженный мастер спорта России. Брат-близнец футболиста Антона Миранчука.
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