Полузащитник сборной России Алексей Миранчук поделился ожиданиями от матча против команды Швеции, передает газета "Известия". Матч, который пройдет в рамках Лиги наций, состоится 20 ноября в 22.45 по московскому времени.

Миранчук: Россия выйдет на матч со шведами с мыслями только о победе

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