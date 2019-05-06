Футбол

Миралем Пьянич: «„ПСЖ“ может заинтересовать любого игрока»Sports.ru 17:16

«ПСЖ» входит в топ-8 европейских клубов. Они хотят выйти на следующий уровень в Лиге чемпионов. Это очень большой клуб, который заинтересует любого игрока.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Миралем Пьянич: «Переход в „ПСЖ“? Все возможно»

Спорт-Экспресс20:15

Пьянич: «ПСЖ» может заинтересовать любого футболиста

Чемпионат18:00

Миралем Пьянич: «Когда звонят из „ПСЖ“, вы слушаете»

Матч ТВ16:17

Пьянич: «„ПСЖ“ входит в топ-8 команд Европы. Такой клуб заинтересует любого игрока»

Sport24.ru17:43

Миралем Пьянич: «Когда звонят из „ПСЖ“, вы слушаете»

Sportbox.RU16:17

Пьянич – об интересе «ПСЖ»: «Это команда, которую все уважают. Если оттуда звонят, то вы слушаете»

Бомбардир.ру17:21

Миралем Пьянич: «„ПСЖ“ может заинтересовать любого игрока»

Sports.ru17:16
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 21:55, Ашберн
Авто

В рейтинг самых ожидаемых в России автоновинок вошла LADA Largus

Обновлено в 15:31
Происшествия

В Шереметьево загорелся пассажирский лайнер

В Шереметьево совершил жесткую посадку пассажирский лайнер, сообщает ТАСС со ссылкой на источники.
Обновлено в 11:52
Общество

WSJ: Boeing более года скрывала проблему с датчиками 737 MAX

Компания Boeing более года скрывала проблему с оповещением о неполадках датчиков в лайнерах 737 MAX.
Обновлено в 20:27
Политика

На Украине назвали «печальный факт» о Зеленском

Избранный президент Украины Владимир Зеленский не сможет ничего сделать ни для мира в Донбассе, ни для украинской экономики, и это печальный факт, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире канала "112 Украина".
Обновлено в 21:00
Происшествия

Шереметьево и Аэрофлот выразили соболезнования в связи с ЧП с SSJ-100

Обновлено в 21:10
Хоккей

Сборная России обыграла Чехию в заключительном матче Евротура

Сборная России по хоккею одержала победу над командой Чехии в заключительном матче последнего этапа Евротура.
Обновлено в 14:28
Происшествия

СК сообщил о гибели 13 человек при пожаре самолета в Шереметьево

Следственный комитет сообщил о 13 погибших, включая двоих детей, при аварийной посадке самолета "Аэрофлота" в Шереметьево.
Обновлено в 14:36
Происшествия

Восьмилетний мальчик погиб на детской площадке в Якутске

Обновлено в 21:49
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли частично парализована

У Джоли из-за постоянной борьбы с болезнями возникли и другие внешние признаки нездоровья.
Обновлено в 14:00
Экономика

Utair почти перестала обслуживать долги перед банками

Получается, Utair почти прекратила обслуживание банковского долга.
Обновлено в 17:58
Шоу-бизнес

Врачи готовят Меган Маркл к искусственным родам

Обновлено в 08:16
Музыка

Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявление

Затравленная победительница шоу "Голос" дочь Алсу заявила, что все равно продолжит карьеру певицы и будет петь.
Обновлено в 04:59
Происшествия

Сгоревший в Шереметьево самолёт прошёл техобслуживание в апреле

Самолёт, сгоревший сегодня в аэропорту Шереметьево, проходил техническое обслуживание в апреле 2019 года, сообщает производитель — "Гражданские самолёты Сухого".
Обновлено в 14:21
Космос

НАСА опубликовало самое детальное изображение Вселенной

Над созданием изображения размером четверть терабайта ученые работали 16 лет. Они использовали съемки с телескопа «Хаббл».
Обновлено в 09:20
Происшествия

Командир сгоревшего SSJ-100 раскрыл хронологию катастрофы

Обновлено в 18:06
Происшествия

В России потребовали отказаться от SSJ-100

Обновлено в 17:13
Происшествия

Опубликован список пассажиров загоревшегося самолета в Шереметьево

Обновлено в 14:52
Политика

Делегацию из США растрогала до слез история обороны Севастополя

Обновлено в 11:38
Происшествия

«Идиоты»: Заслуженный пилот не смог сдержаться после трагедии в Шереметьево

Сытник объяснил, что самолёт сажали явно неправильно, поскольку при посадке произошёл предположительный подлом шасси, которые задели топливные баки и этим вызвали возгорание.
Обновлено в 17:46
Происшествия

Пассажиры Sukhoi Superjet-100: самолёт прыгал по полосе, как кузнечик

Обновлено в 15:18
Армия и оружие

Армия Хафтара уничтожила штаб ПНС в Триполи

Обновлено в 19:19
Происшествия

Авиакатастрофа в Шереметьево унесла жизни 41 человека

Обновлено в 17:27
Здоровье

Волгоградцам рассказали о семи продуктах, от которых растут мышцы

Учеными был выведен коэффициент усвояемости белка (PDCAAS), на основе которого специалист Калифорнийского исследовательского фонда составил список из 7 продуктов.
Обновлено в 14:30
Шоу-бизнес

Опубликовано архивное видео с танцующей Пугачевой в мини

В интернете появилась и набирает популярность архивная видеозапись танцующей Аллы Пугачевой.
Обновлено в 11:00
Здоровье

Медики рассказали, сколько нужно пить, чтобы заработать цирроз

Специалисты ответили на вопрос: сколько нужно пить, чтобы заработать цирроз, и что сделать, чтобы вернуть здоровье.
Обновлено в 09:42
Здоровье

Известно, какими болезнями опасна добыча угля в Хакасии

Заболевания, вызванные воздействием шума (нейросенсорная тугоухость) и вибрации (вибрационная болезнь) заняли 57,1% (в 2017 - 42,5) от всех выявленных случаев в прошлом году.
Обновлено в 21:30
Политика

«Обезлюдить Донбасс» призвал депутат Рады

Депутат Верховной рады Семен Семенченко призвал правительство Украины "обезлюдить Донбасс". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 17:51
Здоровье

В Петербурге врачи загубили певицу

В субботу вечером певица умерла, так и не услышав от врачей настоящий диагноз.
Обновлено в 17:27
Хоккей

«Сент-Луис» сравнял счет в серии плей-офф НХЛ с «Далласом»

"Сент-Луис" сравнял счет в серии 2-го раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с "Далласом".
Обновлено в 18:07
Происшествия

«Сперва все было хорошо»: пассажир SSJ-100 о трагедии в Шереметьево

Очевидец сегодняшней трагедии в аэропорту Шереметьево Дмитрий Харинин, находившийся на борту загоревшегося самолета Sukhoi Superjet 100, высоко оценил действия экипажа воздушного судна в условиях внештатной ситуации.
Обновлено в 15:36
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Миралем Пьянич
Боснийский футболист
Боснийский футболист, полузащитник итальянского клуба «Ювентус» и сборной Боснии и Герцеговины.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Пари Сен-Жермен
Французский футбольный клуб
Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» восемь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное