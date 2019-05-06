Футбол
Миралем Пьянич: «„ПСЖ“ может заинтересовать любого игрока»Sports.ru 17:16
«ПСЖ» входит в топ-8 европейских клубов. Они хотят выйти на следующий уровень в Лиге чемпионов. Это очень большой клуб, который заинтересует любого игрока.
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