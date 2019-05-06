Футбол

Миралем Пьянич: «„ПСЖ“ может заинтересовать любого игрока»Sports.ru 17:16

«ПСЖ» входит в топ-8 европейских клубов. Они хотят выйти на следующий уровень в Лиге чемпионов. Это очень большой клуб, который заинтересует любого игрока.
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Пьянич: «ПСЖ» может заинтересовать любого футболиста

Чемпионат18:00

Пьянич: «„ПСЖ“ входит в топ-8 команд Европы. Такой клуб заинтересует любого игрока»

Sport24.ru17:43

Пьянич: «„ПСЖ“ привлекает любого футболиста»

Евро-футбол.ру17:02

Миралем Пьянич: «Когда звонят из „ПСЖ“, вы слушаете»

Sportbox.RU16:17

Пьянич – об интересе «ПСЖ»: «Это команда, которую все уважают. Если оттуда звонят, то вы слушаете»

Бомбардир.ру17:21

Миралем Пьянич: «„ПСЖ“ может заинтересовать любого игрока»

Sports.ru17:16

Миралем Пьянич: «Когда звонят из „ПСЖ“, вы слушаете»

Матч ТВ16:17
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Происшествия

В результате авиакатастрофы в Шереметьеве погиб 41 человек

Обновлено в 17:46
Происшествия

В загоревшийся в Шереметьево самолет могла попасть молния

Пассажирский самолет Москва-Мурманск сел в Шереметьево сразу после взлета.
Обновлено в 12:08
Происшествия

Путину доложили об аварии самолета в Шереметьево

Обновлено в 14:21
Происшествия

Источник назвал причину гибели части пассажиров сгоревшего самолета

Обновлено в 16:26
Происшествия

Обнаружен погибший при выходе на боевое задание «Окунь»

Около острова Большой Тютерс в Финском заливе обнаружена советская подводная лодка Щ-302 "Окунь", которая погибла в октябре 1942 года при выходе на боевое задание.
Обновлено в 07:35
Происшествия

Появилось видео со скачущим SSJ-100 в Шереметьево

Обновлено в 16:04
Политика

Иран обойдет санкции США продажей нефти на «сером рынке»

Замминистра нефти Ирана Амир Хосейн Заманиния заявил о мобилизации всех ресурсов, включая «серый рынок», для продажи нефти в обход санкций США.
Обновлено в 18:33
Происшествия

SSJ-100. Характеристики самолета

Обновлено в 12:34
Происшествия

Командир сгоревшего SSJ к моменту катастрофы налетал 6,8 тыс. часов

Командир самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего в воскресенье после аварийной посадки в аэропорту Шереметьево, к моменту катастрофы налетал 6,8 тыс. часов.
Обновлено в 16:50
Авто

Владельцам дизельных версий выплатят компенсации

Речь идет, прежде всего, о машинах, оснащенных трехлитровым дизельным V6 – различных модификациях внедорожника Jeep Grand Cherokee и пикапа Ram 1500.
Обновлено в 08:52
Футбол

Дзюба пообещал «зарубиться» с ЦСКА в матче чемпионата России

Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба поделился ожиданиями от предстоящего матча 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором сине-бело-голубые встретятся с московским ЦСКА.
Обновлено в 16:52
Происшествия

Прокурор запросит 6 мая наказание для Кокорина и Мамаева

Обновлено в 17:32
Происшествия

Судьба некоторых пассажиров загоревшегося SSJ-100 остается неизвестной

Судьба некоторых из 73 пассажиров самолета Sukhoi Superjet 100, загоревшегося при аварийной посадке в аэропорту Шереметьево, остается неизвестной.
Обновлено в 13:48
Происшествия

Аварийно-спасательная операция в Шереметьеве завершена

Обновлено в 16:21
Происшествия

«Сперва все было хорошо»: пассажир SSJ-100 о трагедии в Шереметьево

Очевидец сегодняшней трагедии в аэропорту Шереметьево Дмитрий Харинин, находившийся на борту загоревшегося самолета Sukhoi Superjet 100, высоко оценил действия экипажа воздушного судна в условиях внештатной ситуации.
Обновлено в 15:36
Происшествия

Скворцова рассказала о состоянии пострадавших при ЧП в Шереметьево

Обновлено в 17:44
Происшествия

Останкинская башня погасла в знак скорби по погибшим в ЧП с SSJ-100

Обновлено в 18:23
Происшествия

Заслуженный летчик России назвал коррупцию причиной возгорания SSJ-100

Заслуженный летчик России, член комиссии при президенте РФ Юрий Сытник считает, что причиной пожара на Sukhoi Superjet 100 стала коррупция.
Обновлено в 16:22
Здоровье

Медики «скорой» в Новгородской области намерены коллективно уволиться

22 апреля сотрудники скорой помощи города Окуловка Новгородской области объявили итальянскую забастовку.
Обновлено в 17:03
Происшествия

Под Новгородом нашли останки трех тысяч человек, казненных фашистами

В Батецком районе Новгородской области у деревни Жестяная Горка обнаружено шесть братских могил, где могут находиться останки более чем трех тысяч советских граждан, казненных нацистами в годы Великой Отечественной войны.
Обновлено в 11:38
Путешествия

Шторм вновь не позволил Конюхову добраться до мыса Горн

Обновлено в 02:11
Общество

В трех главных конкурсах красоты США победили темнокожие девушки

Темнокожие девушки победили в трех главных конкурсах красоты в США.
Обновлено в 07:33
Кино

Мировые кассовые сборы фильма «Мстители: Финал» превысили $2 млрд

Обновлено в 18:05
Происшествия

Пилот раскрыл версии катастрофы Superjet в «Шереметьево»

Пилот сгоревшего лайнера объявил о решении выполнить вынужденную посадку сразу после взлета.
Обновлено в 17:39
Экономика

EBay протестирует применение нулевой ставки НДС для экспортёров

Компания eBay предложила свою площадку в качестве тестовой для применения нулевой ставки НДС для экспортёров.
Обновлено в 08:30
Шоу-бизнес

Жизнь животных: салоны красоты и роскошные гардеробные любимцев российских звезд

У некоторых животных даже есть отдельное меню питания, включающее в себя все необходимые минералы и витамины для того, чтобы питомец оставался активным и радовал звездных хозяев.
Обновлено в 17:30
Авто

Полностью электрический Porsche Taycan сняли без камуфляжа

Обновлено в 06:07
Общество

Мама цифровая: бумажные сертификаты на маткапитал решили упразднить

В 2020 году в России могут отменить традиционные сертификаты на материнский капитал, которые сейчас выдаются в бумажном виде.
Обновлено в 17:01
Происшествия

Возбуждено дело после стрельбы депутата Госдумы из автомата

Обновлено в 12:50
Общество

Росстат рассказал, для чего россияне используют интернет

Опрос Росстата показал, для каких целей россияне чаще всего пользуются интернетом. С результатами исследования ознакомился RT.
Обновлено в 02:00
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Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» восемь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
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