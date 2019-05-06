Футбол
Миралем Пьянич: «„ПСЖ“ может заинтересовать любого игрока»Sports.ru 17:16
«ПСЖ» входит в топ-8 европейских клубов. Они хотят выйти на следующий уровень в Лиге чемпионов. Это очень большой клуб, который заинтересует любого игрока.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 18:53, Ашберн
Происшествия
В загоревшийся в Шереметьево самолет могла попасть молния
Пассажирский самолет Москва-Мурманск сел в Шереметьево сразу после взлета.
Обновлено в 12:08
Происшествия
Путину доложили об аварии самолета в Шереметьево
Обновлено в 14:21
Происшествия
Обнаружен погибший при выходе на боевое задание «Окунь»
Около острова Большой Тютерс в Финском заливе обнаружена советская подводная лодка Щ-302 "Окунь", которая погибла в октябре 1942 года при выходе на боевое задание.
Обновлено в 07:35
Происшествия
Появилось видео со скачущим SSJ-100 в Шереметьево
Обновлено в 16:04
Политика
Иран обойдет санкции США продажей нефти на «сером рынке»
Замминистра нефти Ирана Амир Хосейн Заманиния заявил о мобилизации всех ресурсов, включая «серый рынок», для продажи нефти в обход санкций США.
Обновлено в 18:33
Происшествия
SSJ-100. Характеристики самолета
Обновлено в 12:34
Происшествия
Командир сгоревшего SSJ к моменту катастрофы налетал 6,8 тыс. часов
Командир самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего в воскресенье после аварийной посадки в аэропорту Шереметьево, к моменту катастрофы налетал 6,8 тыс. часов.
Обновлено в 16:50
Авто
Владельцам дизельных версий выплатят компенсации
Речь идет, прежде всего, о машинах, оснащенных трехлитровым дизельным V6 – различных модификациях внедорожника Jeep Grand Cherokee и пикапа Ram 1500.
Обновлено в 08:52
Футбол
Дзюба пообещал «зарубиться» с ЦСКА в матче чемпионата России
Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба поделился ожиданиями от предстоящего матча 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором сине-бело-голубые встретятся с московским ЦСКА.
Обновлено в 16:52
Происшествия
Прокурор запросит 6 мая наказание для Кокорина и Мамаева
Обновлено в 17:32
Происшествия
Судьба некоторых пассажиров загоревшегося SSJ-100 остается неизвестной
Судьба некоторых из 73 пассажиров самолета Sukhoi Superjet 100, загоревшегося при аварийной посадке в аэропорту Шереметьево, остается неизвестной.
Обновлено в 13:48
Происшествия
Аварийно-спасательная операция в Шереметьеве завершена
Обновлено в 16:21
Происшествия
«Сперва все было хорошо»: пассажир SSJ-100 о трагедии в Шереметьево
Очевидец сегодняшней трагедии в аэропорту Шереметьево Дмитрий Харинин, находившийся на борту загоревшегося самолета Sukhoi Superjet 100, высоко оценил действия экипажа воздушного судна в условиях внештатной ситуации.
Обновлено в 15:36
Происшествия
Заслуженный летчик России назвал коррупцию причиной возгорания SSJ-100
Заслуженный летчик России, член комиссии при президенте РФ Юрий Сытник считает, что причиной пожара на Sukhoi Superjet 100 стала коррупция.
Обновлено в 16:22
Здоровье
Медики «скорой» в Новгородской области намерены коллективно уволиться
22 апреля сотрудники скорой помощи города Окуловка Новгородской области объявили итальянскую забастовку.
Обновлено в 17:03
Происшествия
Под Новгородом нашли останки трех тысяч человек, казненных фашистами
В Батецком районе Новгородской области у деревни Жестяная Горка обнаружено шесть братских могил, где могут находиться останки более чем трех тысяч советских граждан, казненных нацистами в годы Великой Отечественной войны.
Обновлено в 11:38
Путешествия
Шторм вновь не позволил Конюхову добраться до мыса Горн
Обновлено в 02:11
Общество
В трех главных конкурсах красоты США победили темнокожие девушки
Темнокожие девушки победили в трех главных конкурсах красоты в США.
Обновлено в 07:33
Происшествия
Пилот раскрыл версии катастрофы Superjet в «Шереметьево»
Пилот сгоревшего лайнера объявил о решении выполнить вынужденную посадку сразу после взлета.
Обновлено в 17:39
Экономика
EBay протестирует применение нулевой ставки НДС для экспортёров
Компания eBay предложила свою площадку в качестве тестовой для применения нулевой ставки НДС для экспортёров.
Обновлено в 08:30
Шоу-бизнес
Жизнь животных: салоны красоты и роскошные гардеробные любимцев российских звезд
У некоторых животных даже есть отдельное меню питания, включающее в себя все необходимые минералы и витамины для того, чтобы питомец оставался активным и радовал звездных хозяев.
Обновлено в 17:30
Авто
Полностью электрический Porsche Taycan сняли без камуфляжа
Обновлено в 06:07
Общество
Мама цифровая: бумажные сертификаты на маткапитал решили упразднить
В 2020 году в России могут отменить традиционные сертификаты на материнский капитал, которые сейчас выдаются в бумажном виде.
Обновлено в 17:01
Общество
Росстат рассказал, для чего россияне используют интернет
Опрос Росстата показал, для каких целей россияне чаще всего пользуются интернетом. С результатами исследования ознакомился RT.
Обновлено в 02:00