Футбол
Миралем Пьянич: «Не знаю, что произойдет летом»Матч ТВ 01:25
Полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич не знает, будет ли играть за команду в следующем сезоне. Ранее появилась информация, что «ПСЖ» готов потратить 60 миллионов евро на покупку боснийца.
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Армия и оружие
В команде Зеленского пригрозили противникам Украины неожиданным ударом
Советник избранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин заявил о готовности Киева нанести удар "там, где вы его не ожидаете".
Обновлено вчера в 18:01
Технологии
Названы новые профессии на рынке труда в России
Специалисты перечислили профессии, которые появились на российском рынке труда в последнее время.
Обновлено в 02:24
Кино
Режиссер «Двойного форсажа» Джон Синглтон скончался
Обновлено вчера в 17:49
Армия и оружие
Элементы новейшей ЗРС С-500 прошли полигонные испытания
Обновлено вчера в 19:35
Транспорт
На трассе М4 «Дон» ещё один участок стал платным
На трассе М4 «Дон» появился новый платный участок.
Обновлено вчера в 11:28
Футбол
«Спартак» упустил победу над «Рубином»
Обновлено вчера в 14:34
Экономика
Utair заявила о риске прекращения работы из-за долгов
В Utair заявили, что компания может прекратить свою деятельность из-за долгов.
Обновлено в 00:31
Политика
Горбачев призвал Россию и США к стратегическому диалогу
Бывший президент СССР Михаил Горбачев в своей статье для The Wall Street Journal заявил об опасности стратегии ядерного сдерживания и призвал Россию и США к диалогу.
Обновлено вчера в 23:32
Армия и оружие
Появилось первое за пять лет видео с лидером ИГ Абу Бакром аль-Багдади
Al-Furqan Media, средство массовой информации террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), опубликовало видео с лидером группировки Абу Бакром аль-Багдади.
Обновлено вчера в 12:17
Политика
Власти Шри-Ланки сняли запрет на использование соцсетей и мессенджеров
Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена отдал распоряжение снять запрет на использование популярных соцсетей и мессенджеров, включая WhatsApp, Viber и Facebook, введенный на территории страны вслед за серией взрывов, сообщает телеканал News1st.
Обновлено в 01:54
Транспорт
ГИБДД собирается создать базу злостных нарушителей
«Совершенно секретно»: ГИБДД рассматривает возможность формирования специальной цифровой базы, куда внесут данные обо всех злостных нарушителях правил дорожного движения.
Обновлено вчера в 03:40
Авто
Названы причины ажиотажного спроса на «внедорожный» Datsun Cross
Марка Datsun, принадлежащая концерну Nissan, вывела на рынок «внедорожный» компактвэн Datsun Cross весной 2018 года.
Обновлено в 00:29
Политика
В Ростовской области начали выдавать российские паспорта жителям ЛНР
24 апреля президент Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями некоторых районов Донецкой и Луганской областей Украины.
Обновлено вчера в 07:37
Общество
В Китае приговорили канадца к смертной казни за торговлю наркотиками
В январе Канада запросила помилование для приговорённого к казни в Китае соотечественника Роберта Ллойда Шелленберга, которого китайский суд приговорил к смертной казни за контрабанду наркотиков.
Обновлено в 02:53
Происшествия
В США задержан планировавший теракт бывший военный
В США сотрудники полиции и ФБР задержали мужчину, который планировал устроить теракты в Калифорнии - привести в действие несколько взрывных устройств.
Обновлено вчера в 21:43
Общество
На Лободу подали в суд из-за нарушения графика концертов
Обновлено вчера в 08:50
Происшествия
Задержан подозреваемый в передаче наркотиков в «Матросскую тишину»
Задержан подозреваемый в сбыте наркотических средств в "Матросскую тишину", где четверо арестантов отравились, двое из них - насмерть, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
Обновлено в 03:12
Шоу-бизнес
Лиза и Гарри Галкины пригласили Филиппа Киркорова в гости
Лиза и Гарри Галкины пригласили Филиппа Киркорова в гости.
Обновлено в 02:47
Происшествия
Два моряка погибли на судне «Василий Головнин» по пути в ЮАР
Двое членов экипажа российского судна «Василий Головнин», которое принадлежит транспортной группе FESCO, погибли во время перехода в Южно-Африканскую Республику (ЮАР).
Обновлено в 00:11
Общество
Капитан злоупотребил со всем Северным флотом
Оглашение приговора капитану третьего ранга заняло у судьи Валерия Гудзенко два часа.
Обновлено вчера в 18:39
Общество
Минобороны показало архивные фотографии полководцев с военных парадов
Среди архивных снимков встречаются не публиковавшиеся ранее фотографии из семейных альбомов военачальников, выдержки из биографий, их воспоминания.
Обновлено вчера в 22:31
Общество
Император Японии Акихито завершил ритуалы перед отречением от престола
Японский 85-летний император Акихито завершил ритуалы, связанные с отречением от престола, сообщает NHK.
Обновлено в 02:23
Транспорт
Автовладельцев предупредили о новом виде штрафа за превышение
Автолюбителей предупредили о новых штрафах за превышение: речь идет о новой системе, суть которой сводится к определению средней скорости движения машины.
Обновлено вчера в 15:58
Кино
Фанаты «Игры престолов» вычислили следующую жертву Арьи Старк
Обновлено вчера в 13:08
Экономика
«Севергрупп» завершает покупку GDR «Ленты» у TPG и ЕБРР
"Севергрупп" завершает приобретение ГДР "Ленты" у компании Luna Inc. и ЕБРР и, соответственно, условие для объявления предложения акционерам и держателям ГДР компании по покупке их акций и ГДР "Ленты" выполнено.
Обновлено в 03:19
Хоккей
Хоккеисты «Вашингтона» прибудут в сборную 30 апреля
Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" – защитник Дмитрий Орлов, нападающие Евгений Кузнецов и Александр Овечкин прибудут в расположение сборной России 30 апреля.
Обновлено 27 апреля в 13:43
Шоу-бизнес
Рита Дакота позирует для обложки мужского журнала после пластики
Стоит отметить, что после развода с Владом Соколовским карьера Риты Дакоты пошла в гору: она выпустила новые песни, снялась для нескольких обложек, рассказав историю сильной женщины, пережившей предательство мужа.
Обновлено вчера в 18:18
Авто
Мантуров рассказал об особенностях внедорожника и кабриолета Aurus
Глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал об особенностях внедорожника Aurus Komendant и кабриолета Aurus, который поучаствует в параде Победы 9 мая.
Обновлено в 02:49
Происшествия
В Пятигорске загорелся рынок на площади 2,4 тысячи «квадратов»
На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдается горение на площади 2,4 тысячи квадратных метров, открытым пламенем, есть угроза распространения, сообщили в ГУ МЧС.
Обновлено в 02:56
Гаджеты
Windows 10 увеличит свой объём до 32 гигабайт
Производитель Microsoft в мае выпустит обновления для операционной системы Windows 10, после которого для корректной работы системы будет необходимо 32 гигабайта свободной памяти на жёстком диске.
Обновлено в 02:40