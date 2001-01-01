Футбол

Миралем Пьянич: «Не знаю, что произойдет летом»Матч ТВ 01:25

Полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич не знает, будет ли играть за команду в следующем сезоне. Ранее появилась информация, что «ПСЖ» готов потратить 60 миллионов евро на покупку боснийца.
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Пьянич - о своём будущем: "Спросите об этом у "Ювентуса"

Евро-футбол.рувчера в 08:40

Миралем Пьянич: «Не знаю, что произойдет летом»

Sportbox.RU01:25

Пьянич не знает, останется ли в «Ювентусе»

Спорт-Экспресс00:31

Миралем Пьянич: «Не знаю, что произойдет летом»

Матч ТВ01:25
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Армия и оружие

В команде Зеленского пригрозили противникам Украины неожиданным ударом

Советник избранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин заявил о готовности Киева нанести удар "там, где вы его не ожидаете".
Обновлено вчера в 18:01
Технологии

Названы новые профессии на рынке труда в России

Специалисты перечислили профессии, которые появились на российском рынке труда в последнее время.
Обновлено в 02:24
Кино

Режиссер «Двойного форсажа» Джон Синглтон скончался

Обновлено вчера в 17:49
Армия и оружие

Элементы новейшей ЗРС С-500 прошли полигонные испытания

Обновлено вчера в 19:35
Транспорт

На трассе М4 «Дон» ещё один участок стал платным

На трассе М4 «Дон» появился новый платный участок.
Обновлено вчера в 11:28
Футбол

«Спартак» упустил победу над «Рубином»

Обновлено вчера в 14:34
Экономика

Utair заявила о риске прекращения работы из-за долгов

В Utair заявили, что компания может прекратить свою деятельность из-за долгов.
Обновлено в 00:31
Политика

Горбачев призвал Россию и США к стратегическому диалогу

Бывший президент СССР Михаил Горбачев в своей статье для The Wall Street Journal заявил об опасности стратегии ядерного сдерживания и призвал Россию и США к диалогу.
Обновлено вчера в 23:32
Армия и оружие

Появилось первое за пять лет видео с лидером ИГ Абу Бакром аль-Багдади

Al-Furqan Media, средство массовой информации террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), опубликовало видео с лидером группировки Абу Бакром аль-Багдади.
Обновлено вчера в 12:17
Политика

Власти Шри-Ланки сняли запрет на использование соцсетей и мессенджеров

Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена отдал распоряжение снять запрет на использование популярных соцсетей и мессенджеров, включая WhatsApp, Viber и Facebook, введенный на территории страны вслед за серией взрывов, сообщает телеканал News1st.
Обновлено в 01:54
Транспорт

ГИБДД собирается создать базу злостных нарушителей

«Совершенно секретно»: ГИБДД рассматривает возможность формирования специальной цифровой базы, куда внесут данные обо всех злостных нарушителях правил дорожного движения.
Обновлено вчера в 03:40
Авто

Названы причины ажиотажного спроса на «внедорожный» Datsun Cross

Марка Datsun, принадлежащая концерну Nissan, вывела на рынок «внедорожный» компактвэн Datsun Cross весной 2018 года.
Обновлено в 00:29
Политика

В Ростовской области начали выдавать российские паспорта жителям ЛНР

24 апреля президент Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями некоторых районов Донецкой и Луганской областей Украины.
Обновлено вчера в 07:37
Общество

В Китае приговорили канадца к смертной казни за торговлю наркотиками

В январе Канада запросила помилование для приговорённого к казни в Китае соотечественника Роберта Ллойда Шелленберга, которого китайский суд приговорил к смертной казни за контрабанду наркотиков.
Обновлено в 02:53
Происшествия

В США задержан планировавший теракт бывший военный

В США сотрудники полиции и ФБР задержали мужчину, который планировал устроить теракты в Калифорнии - привести в действие несколько взрывных устройств.
Обновлено вчера в 21:43
Общество

На Лободу подали в суд из-за нарушения графика концертов

Обновлено вчера в 08:50
Происшествия

Задержан подозреваемый в передаче наркотиков в «Матросскую тишину»

Задержан подозреваемый в сбыте наркотических средств в "Матросскую тишину", где четверо арестантов отравились, двое из них - насмерть, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
Обновлено в 03:12
Шоу-бизнес

Лиза и Гарри Галкины пригласили Филиппа Киркорова в гости

Лиза и Гарри Галкины пригласили Филиппа Киркорова в гости.
Обновлено в 02:47
Происшествия

Два моряка погибли на судне «Василий Головнин» по пути в ЮАР

Двое членов экипажа российского судна «Василий Головнин», которое принадлежит транспортной группе FESCO, погибли во время перехода в Южно-Африканскую Республику (ЮАР).
Обновлено в 00:11
Общество

Капитан злоупотребил со всем Северным флотом

Оглашение приговора капитану третьего ранга заняло у судьи Валерия Гудзенко два часа.
Обновлено вчера в 18:39
Общество

Минобороны показало архивные фотографии полководцев с военных парадов

Среди архивных снимков встречаются не публиковавшиеся ранее фотографии из семейных альбомов военачальников, выдержки из биографий, их воспоминания.
Обновлено вчера в 22:31
Общество

Император Японии Акихито завершил ритуалы перед отречением от престола

Японский 85-летний император Акихито завершил ритуалы, связанные с отречением от престола, сообщает NHK.
Обновлено в 02:23
Транспорт

Автовладельцев предупредили о новом виде штрафа за превышение

Автолюбителей предупредили о новых штрафах за превышение: речь идет о новой системе, суть которой сводится к определению средней скорости движения машины.
Обновлено вчера в 15:58
Кино

Фанаты «Игры престолов» вычислили следующую жертву Арьи Старк

Обновлено вчера в 13:08
Экономика

«Севергрупп» завершает покупку GDR «Ленты» у TPG и ЕБРР

"Севергрупп" завершает приобретение ГДР "Ленты" у компании Luna Inc. и ЕБРР и, соответственно, условие для объявления предложения акционерам и держателям ГДР компании по покупке их акций и ГДР "Ленты" выполнено.
Обновлено в 03:19
Хоккей

Хоккеисты «Вашингтона» прибудут в сборную 30 апреля

Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" – защитник Дмитрий Орлов, нападающие Евгений Кузнецов и Александр Овечкин прибудут в расположение сборной России 30 апреля.
Обновлено 27 апреля в 13:43
Шоу-бизнес

Рита Дакота позирует для обложки мужского журнала после пластики

Стоит отметить, что после развода с Владом Соколовским карьера Риты Дакоты пошла в гору: она выпустила новые песни, снялась для нескольких обложек, рассказав историю сильной женщины, пережившей предательство мужа.
Обновлено вчера в 18:18
Авто

Мантуров рассказал об особенностях внедорожника и кабриолета Aurus

Глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал об особенностях внедорожника Aurus Komendant и кабриолета Aurus, который поучаствует в параде Победы 9 мая.
Обновлено в 02:49
Происшествия

В Пятигорске загорелся рынок на площади 2,4 тысячи «квадратов»

На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдается горение на площади 2,4 тысячи квадратных метров, открытым пламенем, есть угроза распространения, сообщили в ГУ МЧС.
Обновлено в 02:56
Гаджеты

Windows 10 увеличит свой объём до 32 гигабайт

Производитель Microsoft в мае выпустит обновления для операционной системы Windows 10, после которого для корректной работы системы будет необходимо 32 гигабайта свободной памяти на жёстком диске.
Обновлено в 02:40
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Миралем Пьянич
Боснийский футболист
Боснийский футболист, полузащитник итальянского клуба «Ювентус» и сборной Боснии и Герцеговины.
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Ювентус
Итальянский футбольный клуб
Итальянский профессиональный футбольный клуб из Турина, один из самых старых, титулованных и сильнейших клубов Италии, Европы и мира. Основан в 1897 году как «Спорт-клуб Ювентус» группой учащихся средней школы Турина, является третьим старейшим итальянским клубом и одним из 2 клубов из Турина в Серии А. С 1920-х годов клубом владеет семья Аньелли.
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