Футбол
Миралем Пьянич: «Не знаю, что произойдет летом»Матч ТВ 01:25
Полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич не знает, будет ли играть за команду в следующем сезоне. Ранее появилась информация, что «ПСЖ» готов потратить 60 миллионов евро на покупку боснийца.
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Футбол
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Паразитоидные осы могут превратить пауков в зомби
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На Украине гости пришли на свадьбу в нацистской форме
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Обновлено вчера в 12:02
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Вместо пошлин на посылки из-за границы предлагается ввести единый сбор в 15% вне зависимости от стоимости товаров.
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Tele2 подстроил частоту
Оператор ограничил поступления на мобильные счета После сообщений о появлении в рунете схемы мошенничества, в которой мог применяться вывод денег через сим-карты Tele2, оператор ограничил прием платежей на мобильные счета десятью трансакциями в день.
Обновлено вчера в 18:39
Происшествия
Полиция обезвредила бомбу в Крайстчерче
Здание было оцеплено, прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов обезвредили бомбу, сообщает пресс-служба полиции.
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Финансы
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Источник: авиаконструктора Новожилова похоронят на Троекуровском кладбище
Советский и российский авиаконструктор, бывший генеральный конструктор "Ильюшина" Генрих Новожилов, который умер 28 апреля на 94-м году жизни, будет похоронен на Троекуровском кладбище.
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Саймон Пегг и Ник Фрост экранизируют фэнтези «Реки Лондона»
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Экономика
В Utair опровергли сообщения о прекращении полетов
Президент группы Utair Павел Пермяков опроверг слухи о прекращении работы компании и сообщил РИА Новости, что все полеты будут совершаться по расписанию.
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