Футбол
Миралем Пьянич: «Не знаю, что произойдет летом»Матч ТВ 01:25
Полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич не знает, будет ли играть за команду в следующем сезоне. Ранее появилась информация, что «ПСЖ» готов потратить 60 миллионов евро на покупку боснийца.
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Экономика
Авиакомпания UTair может прекратить работу из-за долгов
UTair может прекратить работу из-за долгов. Авиакомпания разместила на своем сайте итоги аудиторской проверки за прошлый год.
Обновлено в 01:05
Происшествия
На украинской Ровенской АЭС произошел пожар
На Украине в понедельник вечером на Ровенской атомной электростанции произошел пожар из-за повреждения трансформатора.
Обновлено вчера в 18:27
Общество
Караулова заявила, что не ожидала выйти из колонии по УДО
Варвара Караулова, осужденная за попытку примкнуть к террористической группировке "Исламское государство"*, заявила, что не ожидала, что сможет выйти из колонии по условно-досрочному освобождению (УДО).
Обновлено вчера в 16:05
Политика
Медведчук предостерег Зеленского от ошибок Порошенко
Продолжение новыми властями Украины политики действующего президента Петра Порошенко в отношении России приведет страну к краху в политике, экономике и социальной сфере, заявил глава украинской партии «Оппозиционная платформа» Виктор Медведчук.
Обновлено вчера в 18:23
Космос
На МКС возникла проблема с системой электроснабжения
На американском сегменте Международной космической станции (МКС) обнаружили проблему в системе электроснабжения.
Обновлено вчера в 17:44
Армия и оружие
ВКС России активизировали удары по позициям боевиков в Сирии
Авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России нанесла точечные удары по позициям террористов в сирийской провинции Идлиб.
Обновлено вчера в 11:52
Общество
Во Львове гости пришли на свадьбу в нацистской форме
Обновлено вчера в 22:27
Происшествия
Житель Тюмени убил молотком студентку и изнасиловал ее подругу
Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Тюмени, который во время застолья в общежитии убил одну студентку и изнасиловал вторую, мужчина арестован, сообщает региональное управление СК РФ.
Обновлено в 01:25
Общество
Минобороны показало уникальные фото полководцев на парадах
Минобороны России запустило на своем сайте новый мультимедийный раздел, в котором опубликованы эксклюзивные снимки советских полководцев, воспоминания их родных и современников, а также интересные факты, связанные с парадами Победы на Красной площади.
Обновлено вчера в 20:39
Политика
Первый штраф по закону об оскорблении власти обжаловали
Житель Новгородской области Юрий Картыжев, который получил первый в России штраф по закону о неуважении к власти в размере 30 тысяч рублей, обжаловал его.
Обновлено вчера в 09:51
Шоу-бизнес
Что сказала Пугачева проигравшим финалистам шоу «Голос. Дети»
Примечательно, что Светлана Лобода была наставницей маленькой Микеллы в течение 6 сезона «Голоса», но она не только не обрадовалась победе воспитанницы, но и решила выйти из проекта в знак протеста.
Обновлено вчера в 02:38
Политика
Министр социальной политики Украины назвал жителей ДНР и ЛНР мразями
В интервью одному из украинских изданий глава министерства социальной политики Украины Андрей Рева назвал жителей ЛДНР мразями.
Обновлено 28 апреля в 17:29
Шоу-бизнес
Продюсер Лободы отреагировала на иск концертного агентства к певице
Обновлено вчера в 19:52
Общество
Глава Кузбасса раскритиковал голодавших медсестер
Обновлено вчера в 06:08
Политика
Штаб Зеленского пригрозил уголовными делами окружению Порошенко
Против людей из окружения действующего президента Украины Петра Порошенко могут возбудить уголовные дела за «недобросовестные действия», говорится в заявлении штаба победившего на президентских выборах Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 09:55
Экономика
Ретейлеры предложили обложить зарубежные посылки единым сбором
По данным издания, АКИТ изначально предлагала исключить товары из иностранных интернет-магазинов из категории «для личного пользования» и обложить сбором в 20%, однако затем согласилась уменьшить размер пошлины.
Обновлено вчера в 23:17
Происшествия
В ДТП с автобусом под Орлом пострадали граждане Украины
ДТП произошло на трассе М-2 "Крым" в Кромском районе Орловской области. Из 54 человек, находившихся в автобусе, пострадал 21.
Обновлено вчера в 22:07
Шоу-бизнес
Рита Дакота позирует для обложки мужского журнала после пластики
Стоит отметить, что после развода с Владом Соколовским карьера Риты Дакоты пошла в гору: она выпустила новые песни, снялась для нескольких обложек, рассказав историю сильной женщины, пережившей предательство мужа.
Обновлено вчера в 18:18
Политика
Подсчитана стоимость отдыха Зеленского в Турции
Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский мог потратить на трехдневный отдых в Турции с семьей около 30 тысяч долларов и около 33 — с учетом перелета.
Обновлено вчера в 21:53
Шоу-бизнес
Евгения Лоза выходит замуж
Обновлено в 01:30
Происшествия
Два моряка погибли на судне «Василий Головнин» по пути в ЮАР
«Компания Fesco сообщила нам о гибели двух моряков при переходе судна «Василий Головнин» в ЮАР, так как они обязаны уведомлять нас в таких случаях», — говорится в сообщении.
Обновлено в 00:11
Происшествия
В США предъявили обвинения выданному Таиландом россиянину Богданову
Американские власти предъявили в понедельник обвинения задержанному в Таиланде российскому гражданину Антону Богданову в хищении персональных данных, внедрении в компьютеры и махинациях с налогами на сумму более $1,5 млн.
Обновлено вчера в 19:26
Хоккей
Голдобин останется в «Ванкувере»
Нападающий "Ванкувера" Николай Голдобин останется в клубе, сообщает журналист Рик Далвол в Твиттере со ссылкой на агента игрока Сергея Исакова.
Обновлено вчера в 14:23
Общество
В Японии проходит церемония отречения императора от престола
В Японии проходит церемония отречения императора Акихито от престола.
Обновлено вчера в 23:19
Авто
BMW M3 получил производительность Tesla Model 3
BMW довел производительность BMW M3 до уровня Tesla Model 3, хотя ее создатель Илон Маск говорил, что его автомобиль обойти невозможно.
Обновлено в 00:23
Политика
МВД готовит жёсткие меры для снижения смертности на дорогах
Министерство внутренних дел готовит ряд инициатив, направленных на ужесточение ответственности за нарушение Правил дорожного движения и на снижение смертности при ДТП.
Обновлено вчера в 08:42
Недвижимость
ВТБ снижает до 5% ставку по ипотеке для семей с детьми
Программа ипотеки с господдержкой позволяет оформить льготный кредит семьям, в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родился второй или последующий ребенок.
Обновлено вчера в 04:06
Политика
Путин заявил об общем гражданстве для россиян и украинцев
Общее гражданство сделает россиян и украинцев намного сильнее и успешнее.
Обновлено вчера в 18:02
Хоккей
Василевский представил шлем, в котором будет играть на чемпионате мира
Василевский будет играть под номером 88. https: / / twitter.com / HockeyAgent1 / status / 1122968040113676288 Напомним, чемпионат мира по хоккею пройдёт в Словакии с 10 по 26 мая.
Обновлено в 01:09
Общество
В Китае за торговлю наркотиками казнят гражданина Канады
Народный суд средней ступени города Цзяньмэнь на юге Китая приговорил к высшей мере наказания гражданина Канады за торговлю наркотиками.
Обновлено в 01:06